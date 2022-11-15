В Феодосии началась реконструкция проспекта Айвазовского

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Подрядчик приступил к ремонту проспекта Айвазовского в Феодосии – центральной пешеходной артерии города, которая тянется на два километра вдоль моря от мемориала "Вечный огонь" до Комсомольского парка. Об этом РИА Новости Крым сообщили в администрации города.По данным администрации, подрядчик – симферопольская компания ООО "Агрий" – демонтирует старое асфальтовое покрытие и бордюрный камень, затем уложит тротуарную плитку по всей длине проспекта, включая две прилегающие площади – Ленина и безымянную, расположенную у кинотеатра "Крым".В Саках строят новую набережную >>Весь объем работ планируют завершить в первом квартале 2023 года. Заказчиком по контракту выступает Служба автомобильных дорог Крыма, при этом документ предполагает не только реконструкцию проспекта, но и ремонт улиц Федько, Победы, Барановской, а также Морозова в поселке Приморское в рамках второго этапа ремонта улично-дорожной сети. По данным официального портала Госсзакупок, общая стоимость работ по всем перечисленным улицам составит 304,7 млн рублей. Финансирование обеспечивает республиканский бюджет.Как уточняют в феодосийской мэрии, после основного этапа работ на проспекте Айвазовского за счет муниципалитета на отдельных его участках полностью обновят освещение, также планируется установка новых лавочек и урн, дополнительное озеленение. Такие масштабные работы на проспекте Айвазовского в последний раз проводились несколько десятилетий назад. После ремонта условия проезда в пешеходную зону ужесточат:Ранее сообщалось о планах по реконструкции набережной в Керчи, в рамках которой не только благоустроят прогулочную зону, но и проведут берегоукрепление, проект проходит экспертизу.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Подрядчик приступил к ремонту проспекта Айвазовского в Феодосии – центральной пешеходной артерии города, которая тянется на два километра вдоль моря от мемориала "Вечный огонь" до Комсомольского парка. Об этом РИА Новости Крым сообщили в администрации города.
По данным администрации, подрядчик – симферопольская компания ООО "Агрий" – демонтирует старое асфальтовое покрытие и бордюрный камень, затем уложит тротуарную плитку по всей длине проспекта, включая две прилегающие площади – Ленина и безымянную, расположенную у кинотеатра "Крым".
Весь объем работ планируют завершить в первом квартале 2023 года. Заказчиком по контракту выступает Служба автомобильных дорог Крыма, при этом документ предполагает не только реконструкцию проспекта, но и ремонт улиц Федько, Победы, Барановской, а также Морозова в поселке Приморское в рамках второго этапа ремонта улично-дорожной сети. По данным официального портала Госсзакупок, общая стоимость работ по всем перечисленным улицам составит 304,7 млн рублей. Финансирование обеспечивает республиканский бюджет.
Как уточняют в феодосийской мэрии, после основного этапа работ на проспекте Айвазовского за счет муниципалитета на отдельных его участках полностью обновят освещение, также планируется установка новых лавочек и урн, дополнительное озеленение. Такие масштабные работы на проспекте Айвазовского в последний раз проводились несколько десятилетий назад.
После ремонта условия проезда в пешеходную зону ужесточат:
"Заезд транспорта будет максимально ограничен. Проезд будет разрешен только спецтранспорту, будут заезжать только наши поливомоечные машины, скорая помощь, пожарные машины, но ничего больше. Предпринимателей, чьи объекты расположены в этой зоне, будет приучать завозить товар на тележках. В весенний период организуем "неделю открытых дверей", когда курортный бизнес только начинает оживать и завозит оборудование", - рассказал замглавы администрации города Андрей Новокрещенов.
Ранее сообщалось о планах по реконструкции набережной в Керчи, в рамках которой не только благоустроят прогулочную зону, но и проведут берегоукрепление, проект проходит экспертизу.
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