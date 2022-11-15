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В Феодосии началась реконструкция проспекта Айвазовского - РИА Новости Крым, 15.11.2022
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В Феодосии началась реконструкция проспекта Айвазовского
В Феодосии началась реконструкция проспекта Айвазовского - РИА Новости Крым, 15.11.2022
В Феодосии началась реконструкция проспекта Айвазовского
Подрядчик приступил к ремонту проспекта Айвазовского в Феодосии – центральной пешеходной артерии города, которая тянется на два километра вдоль моря от... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T18:26
2022-11-15T18:26
феодосия
крым
авторы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Подрядчик приступил к ремонту проспекта Айвазовского в Феодосии – центральной пешеходной артерии города, которая тянется на два километра вдоль моря от мемориала "Вечный огонь" до Комсомольского парка. Об этом РИА Новости Крым сообщили в администрации города.По данным администрации, подрядчик – симферопольская компания ООО "Агрий" – демонтирует старое асфальтовое покрытие и бордюрный камень, затем уложит тротуарную плитку по всей длине проспекта, включая две прилегающие площади – Ленина и безымянную, расположенную у кинотеатра "Крым".В Саках строят новую набережную &gt;&gt;Весь объем работ планируют завершить в первом квартале 2023 года. Заказчиком по контракту выступает Служба автомобильных дорог Крыма, при этом документ предполагает не только реконструкцию проспекта, но и ремонт улиц Федько, Победы, Барановской, а также Морозова в поселке Приморское в рамках второго этапа ремонта улично-дорожной сети. По данным официального портала Госсзакупок, общая стоимость работ по всем перечисленным улицам составит 304,7 млн рублей. Финансирование обеспечивает республиканский бюджет.Как уточняют в феодосийской мэрии, после основного этапа работ на проспекте Айвазовского за счет муниципалитета на отдельных его участках полностью обновят освещение, также планируется установка новых лавочек и урн, дополнительное озеленение. Такие масштабные работы на проспекте Айвазовского в последний раз проводились несколько десятилетий назад. После ремонта условия проезда в пешеходную зону ужесточат:Ранее сообщалось о планах по реконструкции набережной в Керчи, в рамках которой не только благоустроят прогулочную зону, но и проведут берегоукрепление, проект проходит экспертизу.
https://crimea.ria.ru/20221027/vlasti-kerchi-pokazali-kak-budet-vyglyadet-naberezhnaya-posle-remonta-1125108719.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
феодосия, крым, авторы
В Феодосии началась реконструкция проспекта Айвазовского

В Феодосии впервые за несколько десятилетий ремонтируют проспект Айвазовского

18:26 15.11.2022
 
© РИА Новости КрымРемонт на набережной Айвазовского в Феодосии
Ремонт на набережной Айвазовского в Феодосии - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Подрядчик приступил к ремонту проспекта Айвазовского в Феодосии – центральной пешеходной артерии города, которая тянется на два километра вдоль моря от мемориала "Вечный огонь" до Комсомольского парка. Об этом РИА Новости Крым сообщили в администрации города.
По данным администрации, подрядчик – симферопольская компания ООО "Агрий" – демонтирует старое асфальтовое покрытие и бордюрный камень, затем уложит тротуарную плитку по всей длине проспекта, включая две прилегающие площади – Ленина и безымянную, расположенную у кинотеатра "Крым".
В Саках строят новую набережную >>
Весь объем работ планируют завершить в первом квартале 2023 года. Заказчиком по контракту выступает Служба автомобильных дорог Крыма, при этом документ предполагает не только реконструкцию проспекта, но и ремонт улиц Федько, Победы, Барановской, а также Морозова в поселке Приморское в рамках второго этапа ремонта улично-дорожной сети. По данным официального портала Госсзакупок, общая стоимость работ по всем перечисленным улицам составит 304,7 млн рублей. Финансирование обеспечивает республиканский бюджет.
© РИА Новости КрымРемонт на набережной Айвазовского в Феодосии
Ремонт на набережной Айвазовского в Феодосии
1 из 3
Ремонт на набережной Айвазовского в Феодосии
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымРемонт на набережной Айвазовского в Феодосии
Ремонт на набережной Айвазовского в Феодосии
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Ремонт на набережной Айвазовского в Феодосии
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымРемонт на набережной Айвазовского в Феодосии
Ремонт на набережной Айвазовского в Феодосии
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Ремонт на набережной Айвазовского в Феодосии
© РИА Новости Крым
3 из 3
Ремонт на набережной Айвазовского в Феодосии
© РИА Новости Крым
Как уточняют в феодосийской мэрии, после основного этапа работ на проспекте Айвазовского за счет муниципалитета на отдельных его участках полностью обновят освещение, также планируется установка новых лавочек и урн, дополнительное озеленение. Такие масштабные работы на проспекте Айвазовского в последний раз проводились несколько десятилетий назад.
После ремонта условия проезда в пешеходную зону ужесточат:
Проект набережной Керчи
27 октября, 12:12
Власти Керчи показали, как будет выглядеть набережная после ремонта
"Заезд транспорта будет максимально ограничен. Проезд будет разрешен только спецтранспорту, будут заезжать только наши поливомоечные машины, скорая помощь, пожарные машины, но ничего больше. Предпринимателей, чьи объекты расположены в этой зоне, будет приучать завозить товар на тележках. В весенний период организуем "неделю открытых дверей", когда курортный бизнес только начинает оживать и завозит оборудование", - рассказал замглавы администрации города Андрей Новокрещенов.
Ранее сообщалось о планах по реконструкции набережной в Керчи, в рамках которой не только благоустроят прогулочную зону, но и проведут берегоукрепление, проект проходит экспертизу.
 
ФеодосияКрымАвторы
 
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