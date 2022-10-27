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Власти Керчи показали, как будет выглядеть набережная после ремонта - РИА Новости Крым, 27.10.2022
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Власти Керчи показали, как будет выглядеть набережная после ремонта
Власти Керчи показали, как будет выглядеть набережная после ремонта - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Власти Керчи показали, как будет выглядеть набережная после ремонта
Набережная Керчи получит берегоукрепление и благоустроенную прогулочную зону после ремонта, проект проходит экспертизу. Об этом сообщил глава администрации... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T12:12
2022-10-27T12:12
керчь
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Набережная Керчи получит берегоукрепление и благоустроенную прогулочную зону после ремонта, проект проходит экспертизу. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.Также предполагается появление тематических зон, досуговых площадок, арт-объектов, архитектурных форм, которые планируем разместить на нашей набережной.По словам Брусакова, проект подготовила компания "Воронеж-автоматика", сейчас документ заходит в экспертизу для подтверждения сметной стоимости работ. Далее местные власти будут искать источники финансирования на реализацию работ.По данным официального портала госзакупок, стоимость проектно-изыскательских работ и экспертизы обошлась керченскому бюджету в 12, 9 млн рублей.
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керчь, городская среда

Власти Керчи показали, как будет выглядеть набережная после ремонта

12:12 27.10.2022
 
Проект набережной Керчи
Проект набережной Керчи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Набережная Керчи получит берегоукрепление и благоустроенную прогулочную зону после ремонта, проект проходит экспертизу. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.
"Проект масштабный, большое внимание в нем уделено проведению работ по укреплению береговой полосы центральной набережной, а также благоустройству прогулочной зоны и наполнению территории", - написал Брусаков.
Также предполагается появление тематических зон, досуговых площадок, арт-объектов, архитектурных форм, которые планируем разместить на нашей набережной.
По словам Брусакова, проект подготовила компания "Воронеж-автоматика", сейчас документ заходит в экспертизу для подтверждения сметной стоимости работ. Далее местные власти будут искать источники финансирования на реализацию работ.
По данным официального портала госзакупок, стоимость проектно-изыскательских работ и экспертизы обошлась керченскому бюджету в 12, 9 млн рублей.
 
КерчьГородская среда
 
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