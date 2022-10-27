https://crimea.ria.ru/20221027/vlasti-kerchi-pokazali-kak-budet-vyglyadet-naberezhnaya-posle-remonta-1125108719.html

Власти Керчи показали, как будет выглядеть набережная после ремонта

Власти Керчи показали, как будет выглядеть набережная после ремонта - РИА Новости Крым, 27.10.2022

Власти Керчи показали, как будет выглядеть набережная после ремонта

Набережная Керчи получит берегоукрепление и благоустроенную прогулочную зону после ремонта, проект проходит экспертизу. Об этом сообщил глава администрации... РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T12:12

2022-10-27T12:12

2022-10-27T12:12

керчь

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Набережная Керчи получит берегоукрепление и благоустроенную прогулочную зону после ремонта, проект проходит экспертизу. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.Также предполагается появление тематических зон, досуговых площадок, арт-объектов, архитектурных форм, которые планируем разместить на нашей набережной.По словам Брусакова, проект подготовила компания "Воронеж-автоматика", сейчас документ заходит в экспертизу для подтверждения сметной стоимости работ. Далее местные власти будут искать источники финансирования на реализацию работ.По данным официального портала госзакупок, стоимость проектно-изыскательских работ и экспертизы обошлась керченскому бюджету в 12, 9 млн рублей.

керчь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, городская среда