https://crimea.ria.ru/20221114/v-sakakh-stroyat-novuyu-naberezhnuyu-1125363219.html

В Саках строят новую набережную

В Саках строят новую набережную - РИА Новости Крым, 14.11.2022

В Саках строят новую набережную

Новую набережную с благоустроенной прогулочной зоной строят в городе Саки на северо-западе Крыма. Об этом сообщил крымский премьер Юрий Гоцанюк по итогам... РИА Новости Крым, 14.11.2022

2022-11-14T16:20

2022-11-14T16:20

2022-11-14T16:24

крым

туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Новую набережную с благоустроенной прогулочной зоной строят в городе Саки на северо-западе Крыма. Об этом сообщил крымский премьер Юрий Гоцанюк по итогам инспекционного выезда на место.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство круглогодичного курортного комплекса в Саках. По его словам, в ближайшие годы российский гостиничный оператор планирует возвести семейный комплекс уровня 4 и 5 звезд емкостью в две тысячи номеров. Инвестиции в проект составят порядка 14 млрд рублей, срок реализации – до 2027 года.

https://crimea.ria.ru/20220902/v-krymu-poyavyatsya-novye-turisticheskie--goroda-1124376644.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, туризм в крыму