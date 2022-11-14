В Саках строят новую набережную
Новая пешеходная набережная появится в Саках
16:20 14.11.2022 (обновлено: 16:24 14.11.2022)
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаСтроительство пешеходной набережной в г. Саки
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Новую набережную с благоустроенной прогулочной зоной строят в городе Саки на северо-западе Крыма. Об этом сообщил крымский премьер Юрий Гоцанюк по итогам инспекционного выезда на место.
"В городе Саки идет строительство пешеходной набережной вдоль улицы Морская по госпрограмме "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". После окончания всех строительных работ на этом месте будет прилегающий участок морской набережной с широкой прогулочной зоной, будет уложена тротуарная плитка", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство круглогодичного курортного комплекса в Саках. По его словам, в ближайшие годы российский гостиничный оператор планирует возвести семейный комплекс уровня 4 и 5 звезд емкостью в две тысячи номеров. Инвестиции в проект составят порядка 14 млрд рублей, срок реализации – до 2027 года.
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