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В Севастополе возбудили дело по сожжению венков
В Севастополе возбудили дело по сожжению венков - РИА Новости Крым, 24.11.2022
В Севастополе возбудили дело по сожжению венков
Полиция Севастополя возбудила уголовное дело в отношении местной жительницы, которая сжигала памятные венки в Вечном огне у мемориала в центре города. Об этом... РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T14:42
2022-11-24T14:42
2022-11-24T14:42
севастополь
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя возбудила уголовное дело в отношении местной жительницы, которая сжигала памятные венки в Вечном огне у мемориала в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Накануне стало известно, что нетрезвая 40-летняя женщина сожгла в пламени Вечного огня у Мемориала героической обороны 1941-42 гг. в самом центре города памятные венки. Позже председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о факте вандализма, а в региональном ГСУ СК России сообщили, что инициируют передачу материалов в свое производство.О возбуждении в отношении женщины уголовного дела по статье "Вандализм" сообщили в местной полиции. Здесь отметили, что мотивом совершенного ею преступления возможно "является чувство ненависти или вражды по отношению к защитникам города в годы Второй обороны Севастополя".Ранее сообщалось, что очевидцем инцидента стал мужчина, который и сообщил о происходящем в правоохранительные органы. Правонарушительница попыталась скрыться, когда поняла, что ее заметили, но была задержана прибывшими полицейскими.Отмечается, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности – за грабеж и публичное оскорбление представителя власти.Ход и результаты расследования уголовного дела взял на личный контроль прокурор города Максим Жук.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, ск рф (следственный комитет российской федерации)
В Севастополе возбудили дело по сожжению венков
Полиция Севастополя возбудила уголовное дело о вандализме у вечного огня на мемориале
СЕВАСТОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя возбудила уголовное дело в отношении местной жительницы, которая сжигала памятные венки в Вечном огне у мемориала в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
Накануне стало известно, что нетрезвая 40-летняя женщина сожгла
в пламени Вечного огня у Мемориала героической обороны 1941-42 гг. в самом центре города памятные венки.
Позже председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о факте вандализма, а в региональном ГСУ СК России сообщили, что инициируют передачу
материалов в свое производство.
О возбуждении в отношении женщины уголовного дела по статье "Вандализм" сообщили в местной полиции. Здесь отметили, что мотивом совершенного ею преступления возможно "является чувство ненависти или вражды по отношению к защитникам города в годы Второй обороны Севастополя".
"Ей грозит до трех лет лишения свободы", – уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что очевидцем инцидента стал мужчина, который и сообщил о происходящем в правоохранительные органы. Правонарушительница попыталась скрыться, когда поняла, что ее заметили, но была задержана прибывшими полицейскими.
Отмечается, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности – за грабеж и публичное оскорбление представителя власти.
Ход и результаты расследования уголовного дела взял на личный контроль прокурор города Максим Жук.