https://crimea.ria.ru/20221124/v-sevastopole-vozbudili-delo-po-sozhzheniyu-venkov-1125526966.html

В Севастополе возбудили дело по сожжению венков

В Севастополе возбудили дело по сожжению венков - РИА Новости Крым, 24.11.2022

В Севастополе возбудили дело по сожжению венков

Полиция Севастополя возбудила уголовное дело в отношении местной жительницы, которая сжигала памятные венки в Вечном огне у мемориала в центре города. Об этом... РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T14:42

2022-11-24T14:42

2022-11-24T14:42

севастополь

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя возбудила уголовное дело в отношении местной жительницы, которая сжигала памятные венки в Вечном огне у мемориала в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Накануне стало известно, что нетрезвая 40-летняя женщина сожгла в пламени Вечного огня у Мемориала героической обороны 1941-42 гг. в самом центре города памятные венки. Позже председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о факте вандализма, а в региональном ГСУ СК России сообщили, что инициируют передачу материалов в свое производство.О возбуждении в отношении женщины уголовного дела по статье "Вандализм" сообщили в местной полиции. Здесь отметили, что мотивом совершенного ею преступления возможно "является чувство ненависти или вражды по отношению к защитникам города в годы Второй обороны Севастополя".Ранее сообщалось, что очевидцем инцидента стал мужчина, который и сообщил о происходящем в правоохранительные органы. Правонарушительница попыталась скрыться, когда поняла, что ее заметили, но была задержана прибывшими полицейскими.Отмечается, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности – за грабеж и публичное оскорбление представителя власти.Ход и результаты расследования уголовного дела взял на личный контроль прокурор города Максим Жук.

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, ск рф (следственный комитет российской федерации)