https://crimea.ria.ru/20221124/sk-khochet-vozbudit-delo-iz-za-sozhzheniya-venkov-na-memoriale-v-sevastopole-1125522414.html

СК хочет возбудить дело из-за сожжения венков на мемориале в Севастополе

СК хочет возбудить дело из-за сожжения венков на мемориале в Севастополе - РИА Новости Крым, 24.11.2022

СК хочет возбудить дело из-за сожжения венков на мемориале в Севастополе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о факте вандализма на одном из мемориалов Севастополя, региональное управление... РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T11:27

2022-11-24T11:27

2022-11-24T11:27

севастополь

ск рф (следственный комитет российской федерации)

крымский следком

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о факте вандализма на одном из мемориалов Севастополя, региональное управление СК инициирует передачу материалов в свое производство. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по региону.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в центре Севастополя у Мемориала героической обороны города 1941-42 гг. женщина сожгла памятные венки в пламени Вечного огня. Злоумышленницу задержали полицейские."Региональное ГСУ СК России инициирует передачу материалов в свое производство", - говорится в сообщении. - Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву оперативно доложить по происшествию", - говорится в сообщении.В настоящее время по данному факту правоохранители проводят проверку.

https://crimea.ria.ru/20221123/v-sevastopole-zhenschina-sozhgla-pamyatnye-venki-na-vechnom-ogne-1125516786.html

севастополь

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севастополь, ск рф (следственный комитет российской федерации), крымский следком, происшествия