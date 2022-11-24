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СК хочет возбудить дело из-за сожжения венков на мемориале в Севастополе - РИА Новости Крым, 24.11.2022
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СК хочет возбудить дело из-за сожжения венков на мемориале в Севастополе
СК хочет возбудить дело из-за сожжения венков на мемориале в Севастополе - РИА Новости Крым, 24.11.2022
СК хочет возбудить дело из-за сожжения венков на мемориале в Севастополе
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о факте вандализма на одном из мемориалов Севастополя, региональное управление... РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T11:27
2022-11-24T11:27
севастополь
ск рф (следственный комитет российской федерации)
крымский следком
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о факте вандализма на одном из мемориалов Севастополя, региональное управление СК инициирует передачу материалов в свое производство. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по региону.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в центре Севастополя у Мемориала героической обороны города 1941-42 гг. женщина сожгла памятные венки в пламени Вечного огня. Злоумышленницу задержали полицейские."Региональное ГСУ СК России инициирует передачу материалов в свое производство", - говорится в сообщении. - Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву оперативно доложить по происшествию", - говорится в сообщении.В настоящее время по данному факту правоохранители проводят проверку.
https://crimea.ria.ru/20221123/v-sevastopole-zhenschina-sozhgla-pamyatnye-venki-na-vechnom-ogne-1125516786.html
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севастополь, ск рф (следственный комитет российской федерации), крымский следком, происшествия
СК хочет возбудить дело из-за сожжения венков на мемориале в Севастополе

СК инициирует возбуждение уголовного дела после сожжения венков на мемориале в Севастополе

11:27 24.11.2022
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и СевастополюУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о факте вандализма на одном из мемориалов Севастополя, региональное управление СК инициирует передачу материалов в свое производство. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по региону.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в центре Севастополя у Мемориала героической обороны города 1941-42 гг. женщина сожгла памятные венки в пламени Вечного огня. Злоумышленницу задержали полицейские.
Вечный огонь. Подготовка к возложению цветов. Репетиция - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 17:38
В Севастополе женщина сожгла памятные венки на Вечном огне
"Региональное ГСУ СК России инициирует передачу материалов в свое производство", - говорится в сообщении. - Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву оперативно доложить по происшествию", - говорится в сообщении.
В настоящее время по данному факту правоохранители проводят проверку.
 
СевастопольСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Крымский СледкомПроисшествия
 
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