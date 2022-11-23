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В Севастополе женщина сожгла памятные венки на Вечном огне
В Севастополе женщина сожгла памятные венки на Вечном огне - РИА Новости Крым, 23.11.2022
В Севастополе женщина сожгла памятные венки на Вечном огне
В центре Севастополя, у Мемориала героической обороны города 1941-42 гг. женщина сожгла памятные венки в пламени Вечного огня. Инцидент попал на камеры... РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T17:38
2022-11-23T17:38
2022-11-23T17:38
севастополь
происшествия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В центре Севастополя, у Мемориала героической обороны города 1941-42 гг. женщина сожгла памятные венки в пламени Вечного огня. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, информацией о произошедшем поделился директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.Он отметил, что "вопиющий инцидент" произлшел накануне поздно вечером. Устроившую костер из венков гражданку задержали правоохранители, а последствия ее деяний сотрудники коммунальной службы уже устранили.По предварительной информации из полиции Севастополя известно, что венки в огонь бросала 40-летняя местная жительница.Выяснилось, что ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за публичное оскорбление представителя власти и грабеж. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Вандализм".Ранее в Севастополе в парке Победы неизвестные надругались над памятником добровольцам Донбасса. А в Крыму поймали гражданина Украины, надругавшегося над гербом и флагом РФ.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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севастополь, происшествия
В Севастополе женщина сожгла памятные венки на Вечном огне
В Севастополе женщина сожгла памятные венки на Вечном огне у Мемориала обороны 1941-42 гг
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым.
В центре Севастополя, у Мемориала героической обороны города 1941-42 гг. женщина сожгла памятные венки в пламени Вечного огня. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, информацией о произошедшем поделился
директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.
"Женщина сжигала на Вечном огне памятные венки, возложенные к Мемориалу в честь героев второй обороны Севастополя", – сообщил Горлов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что "вопиющий инцидент" произлшел накануне поздно вечером. Устроившую костер из венков гражданку задержали правоохранители, а последствия ее деяний сотрудники коммунальной службы уже устранили.
По предварительной информации из полиции Севастополя известно, что венки в огонь бросала 40-летняя местная жительница.
"Очевидцем инцидента стал мужчина, который сообщил о происходящем в правоохранительные органы. <...> Проведенное медицинское освидетельствование установило, что злоумышленница находилась в состоянии алкогольного опьянения", – сообщили в ведомстве.
Выяснилось, что ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за публичное оскорбление представителя власти и грабеж. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Вандализм".
Ранее в Севастополе в парке Победы неизвестные надругались над памятником
добровольцам Донбасса. А в Крыму поймали гражданина Украины, надругавшегося над гербом и флагом РФ.