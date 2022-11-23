https://crimea.ria.ru/20221123/v-sevastopole-zhenschina-sozhgla-pamyatnye-venki-na-vechnom-ogne-1125516786.html

В Севастополе женщина сожгла памятные венки на Вечном огне

В Севастополе женщина сожгла памятные венки на Вечном огне - РИА Новости Крым, 23.11.2022

В Севастополе женщина сожгла памятные венки на Вечном огне

В центре Севастополя, у Мемориала героической обороны города 1941-42 гг. женщина сожгла памятные венки в пламени Вечного огня. Инцидент попал на камеры... РИА Новости Крым, 23.11.2022

2022-11-23T17:38

2022-11-23T17:38

2022-11-23T17:38

севастополь

происшествия

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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В центре Севастополя, у Мемориала героической обороны города 1941-42 гг. женщина сожгла памятные венки в пламени Вечного огня. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, информацией о произошедшем поделился директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.Он отметил, что "вопиющий инцидент" произлшел накануне поздно вечером. Устроившую костер из венков гражданку задержали правоохранители, а последствия ее деяний сотрудники коммунальной службы уже устранили.По предварительной информации из полиции Севастополя известно, что венки в огонь бросала 40-летняя местная жительница.Выяснилось, что ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за публичное оскорбление представителя власти и грабеж. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Вандализм".Ранее в Севастополе в парке Победы неизвестные надругались над памятником добровольцам Донбасса. А в Крыму поймали гражданина Украины, надругавшегося над гербом и флагом РФ.

севастополь

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2022

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севастополь, происшествия