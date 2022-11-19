https://crimea.ria.ru/20221119/istoriyu-kontslagerya-krasnyy-perevedut-na-kitayskiy-yazyk-1125384894.html

Историю "Концлагеря "Красный" переведут на китайский язык

Историю "Концлагеря "Красный" переведут на китайский язык - РИА Новости Крым, 19.11.2022

Историю "Концлагеря "Красный" переведут на китайский язык

Короткометражные фильмы о впечатлениях школьников от посещения мемориала "Концлагерь "Красный" переведут на китайский язык. Об этом рассказал руководитель... РИА Новости Крым, 19.11.2022

2022-11-19T13:16

2022-11-19T13:16

2022-11-19T13:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Короткометражные фильмы о впечатлениях школьников от посещения мемориала "Концлагерь "Красный" переведут на китайский язык. Об этом рассказал руководитель проекта "Концлагерь "Красный": страницы памяти" Константин Ковригин.По словам Ковригина, участие в проекте принимали ученики 40 школ. Для каждой группы школьников провели экскурсию по мемориальному комплексу. После сотрудники проекта сами посещали эти школы, изучая уголки памяти и общаясь с учащимися."Нам была нужна ответна реакция детей на историю мемориала и изучение этой темы в школе. Мы сомневались в том, как наши дети могут сейчас изучать и оценивать итоги войны. Реакция была фантастической. "Мы еще ничего не сделали в этой жизни, а те дети, которые погибли в этом концлагере, отдали свою жизнь за родину", – говорили те подростки, от которых ты не ожидаешь услышать этого", – рассказал он.Именно такая реакция заставила экспертов пойти дальше, приняв решение о создании китайской версии проекта. Содействие проекту в переводе оказали также члены крымского регионального отделения Общества российско-китайской дружбы."Важно не только помнить о тех ужасах, которые пережил наш народ в годы Великой Отечественной войны, но и рассказать о подвиге наших предков как можно большему количеству людей во всем мире. Перевод и озвучивание на китайский язык очень важно не сколько потому, что больше всего людей в мире говорит на китайском. Народ Китая тоже пережил ужасы оккупации и этот этап истории очень понятен и близок для их потомков", – резюмировал заместитель руководителя крымского регионального отделения Общества российско-китайской дружбы Михаил Заднепряный.Мемориальный комплекс памяти жертв нацистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой Отечественной войны на территории бывшего совхоза "Красный", был открыт в 2015 году. В этом концлагере фашистами и их пособниками были зверски убиты и замучены свыше 20 тысяч советских граждан.На сегодняшний день мемориальный комплекс включает в себя музей, часовню, Вечный огонь и Сквер памяти. Вход в мемориал представляет собой вертикальную стену с проемом в центре, образующим контур горящей свечи – символ "неугасимой лампады".

https://crimea.ria.ru/20221116/stena-skorbi-memoriala-kontslager-krasnyy-popolnilas-novymi-imenami-1125383110.html

https://crimea.ria.ru/20221115/putinu-predstavili-proekt-tretey-ocheredi-kontslagerya-krasnyy-1125380496.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крым в великой отечественной войне, крым в истории: секреты, факты, фото, общество, образование в крыму и севастополе