https://crimea.ria.ru/20221123/mne-ne-dokladyvali-75-let-nazad-vynesli-prigovor-palachu-kryma-yeneke-1125464317.html

"Мне не докладывали": 75 лет назад вынесли приговор палачу Крыма Йенеке

"Мне не докладывали": 75 лет назад вынесли приговор палачу Крыма Йенеке - РИА Новости Крым, 23.11.2022

"Мне не докладывали": 75 лет назад вынесли приговор палачу Крыма Йенеке

РИА Новости Крым, 23.11.2022

2022-11-23T07:25

2022-11-23T07:25

2022-11-23T07:25

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Наталья ДремоваТаких, как этот высокий, скромно одетый мужчина, в очереди было полно. Немцы, желающие перебраться из советской зоны оккупации в американскую, предъявляли документы, безропотно раскрывали чемоданы. "Антон Гердес…". Советский военный сверил снимок в паспорте с лицом владельца, служащего дрезденского автопарка. Что насторожило? Выправка, взгляд, просто сработала интуиция?Это случилось в июне 1945 года на пропускном пункте у деревни Нидершене. Подозрительного господина вежливо проводили в комендатуру. И какое-то время "особисты" пытались установить: кто он, этот Гердес? Но через сутки мужчина сам назвался. Как потом объяснил, чтобы дать время выехать жене.Буднично и повсеместно: Как и за что фашисты убивали людей>>Настоящее имя — Эрвин Густав Йенеке (Енеке), генерал-полковник вермахта. Он командовал войсками на Кубани и в Крыму. Планировал операции, в том числе и по уничтожению партизан, подписывал приказы о казнях, вывозе населения, создании "мёртвой" зоны рядом с крымскими лесами.Через два года и четыре месяца Йенеке судили. 75 лет тому назад, 23 ноября, был вынесен приговор человеку, который в списках военных преступников, "наследивших" в Крыму, проходил под номером один.СправкаСевастопольский процесс 1947 г. шёл 12 дней. Заседания проходили в Доме офицеров Черноморского флота, они были открытыми. Всего на скамье подсудимых оказалось восемь немецких офицеров и четыре унтер-офицера. Самый высокий чин был у Эрвина Йенеке.О чем "не знал" генералПротоколы допросов генерала Йенеке, бывшего командующего 17-й армии, под конец войны впавшего в немилость у Гитлера, уже рассекречены.Умный и практичный человек, он выбрал довольно устойчивую позицию для своей защиты. "Я военный, подчинялся приказам" — это была первая его точка опоры. "Немецкие солдаты не могли такого совершить" — вторая. "Мне не докладывали" — третья.Ему очень не хотелось ореола палача, воевавшего с мирными людьми.Но к Аджимушкайским каменоломням в октябре 1943 года 5-й армейский корпус направил Йенеке. И он знал, что в подземельях, помимо остатков советских воинских подразделений, много гражданских, в том числе женщин и детей. И визировал очередную "антипартизанскую операцию" с использованием газа.Тайна завала № 131: новые находки в Аджимушкае>>Из показаний генерала Йенеке:"Прибывший с особой командой старший лейтенант привез… баллоны с газом под высоким давлением. Газ этот носил название "ацетилен"… при соответствующей концентрации, будучи впущенным в пещеру, при соединении с воздухом должен был дать взрыв".Успех этой газовой атаки — а до нее были другие, с использованием отравляющих веществ, оказался сомнительным. У входов в каменоломни кое-где произошли взрывы, но никакого подрыва катакомб не случилось. Из подземелий вышло около трехсот женщин и детей, которых… загнали назад. С напутствием: мол, пусть выходят все. Через какое-то время женщины и дети снова вышли, а партизаны на поверхности так и не появились. Что стало с этими людьми, генерала не интересовало.Про случаи запуска в катакомбы отравляющих газов, Йенеке "не знал". И даже после того, как прочел показания выживших свидетелей, заявил: "Убежден, что случаев отравления не было. Возможно, свидетель имеет в виду простое выкуривание…"Сегодня мы знаем, что в Аджимушкае отравлены газами были тысячи людей.На Севастопольском процессе Йенеке изо всех сил открещивался от одного из кубанских "эпизодов". По его словам, "такого быть не могло".Перед отступлением 17-й армии с Кубани в станице Гастогаевской немецкие солдаты врывались в дома и забирали детей от 3 до 13 лет. Сорок малышей и подростков увезли в военный госпиталь станицы Старотиторовской, где использовали, как доноров для немецких солдат и офицеров. Крови брали сразу столько, сколько было возможно,то есть практически всю.106 тысяч насильно угнанных в 1943-м с Кубани людей — исполнение приказа Йенеке. Кстати, один из эшелонов с молодежью, попавший в Инкерман, тоже стал "кровавым".Снос памятника в Риге попадает под статью — Следком>>Из воспоминаний крымского ветерана Владимира Якименко, угнанного с Кубани:"Разглядели в щели, что подъехала машина с красным крестом. Открылись двери, увидели людей в белых халатах. По команде солдаты стали подтаскивать нас к врачам. Оказалось, нас привезли, чтобы взять кровь для раненых немецких солдат и офицеров. Это был настоящий конвейер: подтащили, придержали, набрали кровь, запечатали банку — следующий! Вагон, солдатская форма, белые халаты — все было в красных брызгах"."По военной необходимости"Около ста человек жило в деревне Ново-Бодрак Бахчисарайского района. 16 ноября 1943 года туда приехали немецкие солдаты. Исполнять приказ генерала Йенеке о создании "мертвой зоны" у леса. Чтобы местные жители не помогали партизанам.Троих расстреляли на улице. Десятерых закрыли в домах и подожгли. Выжившие запомнили только два имени: "старик 87 лет Черненко Борис Дмитриевич и старуха Седненко Ефросиния Денисовна". Перед этим солдаты выгребли из домов все мало-мальски ценные вещи, забрали продукты, скот.Участь Ново-Бодрака разделили десятки других крымских деревень. Были еще ограбленные, расстрелянные, заживо сожженные… Приказ!Йенеке на процессе утверждал, что не верит в подобные зверства. Но, дескать, если они и были, то в виде исключительных случаев.Показания свидетеля Софьи Акимовой о том, как в конце 1943-го года немецкие солдаты схватили восемь колхозников в деревне Баксан и заживо сожгли их в пекарне, Йенеке подверг сомнению. "Не могу представить, чтобы мои войска занимались подобным".Свидетель Матрена Петрова из уничтоженной фашистами деревни Саблы рассказала, что 30 ноября 1943 года немецкими солдатами был расстрелян ее муж. "Если бы такой случай мне был доложен, я бы виновных предал суду за убийство", — заявил генерал.По его словам, создание "мертвой зоны" — военная необходимость.Ею же он объяснял насильственное выселение людей из Керчи весной 1944 года."Я допускаю, что появлявшиеся в Керчи в запретной зоне советских граждан из-за военной необходимости расстреливали по подозрению, как партизан", — объяснял Йенеке.В общем, Йенеке хотел казаться честным служакой. В чистом мундире и с добрым взглядом.Утверждал, что не знает ни об одном случае расстрела партизан. Может, в этом и был искренен. Обычно партизан вешали, истязали до смерти. После "прочеса" Васильковской балки в Белогорском районе в январе 1944-го схваченных партизан немцы и помогавшие им полицаи заперли в деревянных клетках и заживо сожгли.Стена Скорби мемориала "Концлагерь "Красный" пополнилась новыми именами>>"Орел летит"Генерал Йенеке лично подписал немало приказов о казнях. Например, членов организации, вскрытой по доносу агента румынской разведки. Эти люди работали в немецких учреждениях и занимались саботажем. 56 человек, из которых восемь женщин.Йенеке утверждал приговор подпольщикам с железной дороги станции Симферополь. Возможно, в это время в камере нацарапал на стене последнюю свою записку руководитель этой группы: "На 28 году жизни здесь сидел 10.III.44 года Ефремов Виктор. Приговорен к смерти, которая будет 24.III.44 года… Умираю за дело нашей любимой Родины".Подпись командующего 17-й армией — на приговорах работникам театра в Симферополе и многим другим. Дела всех, заподозренных в саботаже, нелояльности, участии в сопротивлении, разбирал военный суд. А главным при вынесении решения был генерал Йенеке.Несколько немецких офицеров следствию сообщили, что накануне приближения советских войск к Крыму, в начале апреля 1944 года, получили приказ под условным названием "Adler fliegt". Переводится с немецкого: "Орел летит", это слова из популярной в то время песни. В документе перечислялось, что требуется уничтожать при отступлении. Был там и пункт о "зачистке" мест насильственного удержания людей: "неблагонадежных расстреливать".Это — ответ на один из самых часто задаваемых сегодня вопросов: почему немцы просто не выпустили людей или хотя бы не бросили эти лагеря и тюрьмы? Время же было дорого… Но немцы и каратели его тратили на то, чтобы расстреливать. Или, как в концлагере на месте бывшего совхоза "Красный", сбрасывать живых людей в колодцы.Йенеке отрицал, что "Adler fliegt" предусматривал "зачистку" и вообще существовал. Изъятие и уничтожение запасов — было такое в приказе. Вывоз ценных специалистов, разрушение зданий, инфраструктуры — тоже да. К началу Севастопольского процесса уже был оценен общий ущерб, нанесенный оккупантами. Получилась такая сумма: 14267414400 рублей. Более 14 миллиардов!"От Советского Информбюро…": крымский след писателей и военкоров>>Севастопольский процесс завершился вынесением всем восьми офицерам, включая генерала, одинакового приговора: 25 лет лагерей. Нижние чины получили по 20 лет ИТЛ.Йенеке отбывал свой срок в СССР только 9 лет. Потом был передан властям ФРГ как неаминистированый преступник, и в Германии был… освобожден по состоянию здоровья. Свободой ему довелось наслаждаться пять лет – до смерти в 1960 году.КстатиСевастопольский процесс посетил актер Михаил Астангов. У него был особый интерес к генералу Йенеке. В те дни в городе шли съемки фильма "Третий удар", о Крымской наступательной операции. И Астангов как раз играл… Эрвина Йенеке.

https://crimea.ria.ru/20220714/prosto-umrite-pochemu-sud-v-krymu-priznal-deyaniya-fashistov-genotsidom-1123846638.html

https://crimea.ria.ru/20221102/neveroyatnaya-zhestokost-chto-tvorili-fashisty-v-krymu--1125173628.html

https://crimea.ria.ru/20220416/kakie-knigi-o-voyne-mogut-zapretit-v-rossii-1122967517.html

https://crimea.ria.ru/20221115/putinu-predstavili-proekt-tretey-ocheredi-kontslagerya-krasnyy-1125380496.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, кубань, краснодар, крым в великой отечественной войне, крым в истории: секреты, факты, фото