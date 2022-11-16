https://crimea.ria.ru/20221116/stena-skorbi-memoriala-kontslager-krasnyy-popolnilas-novymi-imenami-1125383110.html

Стена Скорби мемориала "Концлагерь "Красный" пополнилась новыми именами

Стена Скорби мемориала "Концлагерь "Красный" пополнилась новыми именами - РИА Новости Крым, 16.11.2022

Стена Скорби мемориала "Концлагерь "Красный" пополнилась новыми именами

К 9 мая 2022 года на Стене Скорби концлагеря "Красный" было увековечено 40 новых имен жертв фашистской оккупации. Таким образом общее количество имен в скорбном РИА Новости Крым, 16.11.2022

2022-11-16T07:22

2022-11-16T07:22

2022-11-16T07:22

крым

общество

крым в великой отечественной войне

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. К 9 мая 2022 года на Стене Скорби концлагеря "Красный" было увековечено 40 новых имен жертв фашистской оккупации. Таким образом общее количество имен в скорбном списке достигло 1110. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заведующий отделом Центрального музея Тавриды "Мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 гг. "Концлагерь "Красный" Сергей Жученко.По его словам, сотрудниками мемориала тщательно исследуются фамилии и обстоятельства гибели каждого, кто мог стать жертвой фашистской оккупации Крыма. Для подтверждения некоторых имен требуется чуть больше времени, отметил эксперт.В поиске новых имен исследователи используют несколько источников информации, отметил заместитель председателя Госсовета Республики Крым Владимир Бобков. Часть из них сообщают родственники жертв фашизма, другую часть подтверждают с помощью рассекреченных архивных документов. Также в работе помогает общественный проект "ПАМЯТЬ". На информационном сайте представлена база данных о судьбах тех, кто пал жертвами нацистского террора, а также интерактивная карта мест памяти – тюрьм, лагерей гражданского населения и военнопленных на территории полуострова."В форму обратной связи на сайте поступили уже десятки сообщений от людей со всей России и теперь мы выясняем обстоятельства гибели их предков на территории Крыма. Среди них мы пока не нашли узников концлагеря "Красный", но погибших в других частях полуострова обнаружили", – сказал Бобков и добавил, что такая работа позволила в дальнейшем признать преступления нацистов на полуострове геноцидом советского народа независимо от национальности.Ранее проект строительства третьей очереди "Концлагеря "Красный", включающий музейно-выставочный комплекс, представили президенту России Владимиру Путину. Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов обратился в главе государства с просьбой рассмотреть возможность дальнейшего финансирования проекта.

https://crimea.ria.ru/20221031/v-simferopole-na-meste-kontslagerya-kartofelnyy-gorodok-razobyut-skver-1125179048.html

https://crimea.ria.ru/20221115/putinu-predstavili-proekt-tretey-ocheredi-kontslagerya-krasnyy-1125380496.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, крым в великой отечественной войне