https://crimea.ria.ru/20221115/putinu-predstavili-proekt-tretey-ocheredi-kontslagerya-krasnyy-1125380496.html

Путину представили проект третьей очереди "Концлагеря "Красный"

Путину представили проект третьей очереди "Концлагеря "Красный" - РИА Новости Крым, 15.11.2022

Путину представили проект третьей очереди "Концлагеря "Красный"

В правительстве России рассмотрят возможность финансирования разработки проекта и строительства музейно-выставочного комплекса на базе мемориала "Концлагерь... РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T15:23

2022-11-15T15:23

2022-11-15T15:23

владимир путин (политик)

владимир константинов

крым

крым в великой отечественной войне

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В правительстве России рассмотрят возможность финансирования разработки проекта и строительства музейно-выставочного комплекса на базе мемориала "Концлагерь "Красный", расположенного в Симферополе. С такой просьбой к президенту РФ Владимиру Путину выступил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов на заседании Российского организационного комитета "Победа".По словам Константинова, в Крыму началась работа над третьей очередью мемориала жертвам фашистской оккупации 1941-1945 годов "Концлагерь "Красный". На базе мемориального комплекса планируют строительство музейно-выставочного комплекса, где можно получить всю информацию об истории полуострова в годы Великой Отечественной войны.Глава государства отметил важность предложенного проекта и пообещал рассмотреть его.

https://crimea.ria.ru/20221031/v-simferopole-na-meste-kontslagerya-kartofelnyy-gorodok-razobyut-skver-1125179048.html

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владимир путин (политик), владимир константинов, крым, крым в великой отечественной войне