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Путину представили проект третьей очереди "Концлагеря "Красный" - РИА Новости Крым, 15.11.2022
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Путину представили проект третьей очереди "Концлагеря "Красный"
Путину представили проект третьей очереди "Концлагеря "Красный" - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Путину представили проект третьей очереди "Концлагеря "Красный"
В правительстве России рассмотрят возможность финансирования разработки проекта и строительства музейно-выставочного комплекса на базе мемориала "Концлагерь... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T15:23
2022-11-15T15:23
владимир путин (политик)
владимир константинов
крым
крым в великой отечественной войне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В правительстве России рассмотрят возможность финансирования разработки проекта и строительства музейно-выставочного комплекса на базе мемориала "Концлагерь "Красный", расположенного в Симферополе. С такой просьбой к президенту РФ Владимиру Путину выступил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов на заседании Российского организационного комитета "Победа".По словам Константинова, в Крыму началась работа над третьей очередью мемориала жертвам фашистской оккупации 1941-1945 годов "Концлагерь "Красный". На базе мемориального комплекса планируют строительство музейно-выставочного комплекса, где можно получить всю информацию об истории полуострова в годы Великой Отечественной войны.Глава государства отметил важность предложенного проекта и пообещал рассмотреть его.
https://crimea.ria.ru/20221031/v-simferopole-na-meste-kontslagerya-kartofelnyy-gorodok-razobyut-skver-1125179048.html
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владимир путин (политик), владимир константинов, крым, крым в великой отечественной войне
Путину представили проект третьей очереди "Концлагеря "Красный"

Константинов обратился к Путину за финансированием третьей очереди "Концлагеря "Красный"

15:23 15.11.2022
 
© РИА Новости . Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Российского оргкомитета "Победа"
Президент РФ В. Путин провел заседание Российского оргкомитета Победа - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости . Михаил Метцель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В правительстве России рассмотрят возможность финансирования разработки проекта и строительства музейно-выставочного комплекса на базе мемориала "Концлагерь "Красный", расположенного в Симферополе. С такой просьбой к президенту РФ Владимиру Путину выступил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов на заседании Российского организационного комитета "Победа".
По словам Константинова, в Крыму началась работа над третьей очередью мемориала жертвам фашистской оккупации 1941-1945 годов "Концлагерь "Красный". На базе мемориального комплекса планируют строительство музейно-выставочного комплекса, где можно получить всю информацию об истории полуострова в годы Великой Отечественной войны.
"Обращаемся к вам с просьбой оказать содействие в решении вопросов финансирования, разработки проекта и строительства", – сказал Константинов в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.
Глава государства отметил важность предложенного проекта и пообещал рассмотреть его.
"Этот вопрос важен не только для крымчан, но и для всей России. С вами полностью согласен. Обязательно рассмотрим этот проект", – отметил Владимир Путин.
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