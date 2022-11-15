Путину представили проект третьей очереди "Концлагеря "Красный"
Константинов обратился к Путину за финансированием третьей очереди "Концлагеря "Красный"
© РИА Новости . Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Российского оргкомитета "Победа"
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В правительстве России рассмотрят возможность финансирования разработки проекта и строительства музейно-выставочного комплекса на базе мемориала "Концлагерь "Красный", расположенного в Симферополе. С такой просьбой к президенту РФ Владимиру Путину выступил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов на заседании Российского организационного комитета "Победа".
По словам Константинова, в Крыму началась работа над третьей очередью мемориала жертвам фашистской оккупации 1941-1945 годов "Концлагерь "Красный". На базе мемориального комплекса планируют строительство музейно-выставочного комплекса, где можно получить всю информацию об истории полуострова в годы Великой Отечественной войны.
"Обращаемся к вам с просьбой оказать содействие в решении вопросов финансирования, разработки проекта и строительства", – сказал Константинов в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.
Глава государства отметил важность предложенного проекта и пообещал рассмотреть его.
"Этот вопрос важен не только для крымчан, но и для всей России. С вами полностью согласен. Обязательно рассмотрим этот проект", – отметил Владимир Путин.