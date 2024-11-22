https://crimea.ria.ru/20241122/vzryvy-slyshny-v-krasnogvardeyskom-rayone-kryma--chto-proiskhodit-1142060515.html

Взрывы слышны в Красногвардейском районе Крыма – что происходит

Взрывы слышны в Красногвардейском районе Крыма – что происходит - РИА Новости Крым, 22.11.2024

Взрывы слышны в Красногвардейском районе Крыма – что происходит

В Красногвардейском районе Крыма в пятницу будут работать пиротехники – жители и гости региона могут слышать взрывы. Об этом предупредил глава районной... РИА Новости Крым, 22.11.2024

2024-11-22T14:19

2024-11-22T14:19

2024-11-22T14:19

крым

красногвардейский район

василий грабован

утилизация взрывоопасных предметов в крыму

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма в пятницу будут работать пиротехники – жители и гости региона могут слышать взрывы. Об этом предупредил глава районной администрации Василий Грабован.Власти просят крымчан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму происходит регулярно. Работы ведутся на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о возможных громких звуках заранее на официальных страницах в социальных сетях или через Telegram-каналы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки беспилотника с боезарядом нашли на улице в СевастополеВ Крыму увеличат число точек экстренного оповещенияВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической

крым

красногвардейский район

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2024

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крым, красногвардейский район, василий грабован, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма