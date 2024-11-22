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Взрывы слышны в Красногвардейском районе Крыма – что происходит
Взрывы слышны в Красногвардейском районе Крыма – что происходит - РИА Новости Крым, 22.11.2024
Взрывы слышны в Красногвардейском районе Крыма – что происходит
В Красногвардейском районе Крыма в пятницу будут работать пиротехники – жители и гости региона могут слышать взрывы. Об этом предупредил глава районной... РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T14:19
2024-11-22T14:19
2024-11-22T14:19
крым
красногвардейский район
василий грабован
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма в пятницу будут работать пиротехники – жители и гости региона могут слышать взрывы. Об этом предупредил глава районной администрации Василий Грабован.Власти просят крымчан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму происходит регулярно. Работы ведутся на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о возможных громких звуках заранее на официальных страницах в социальных сетях или через Telegram-каналы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки беспилотника с боезарядом нашли на улице в СевастополеВ Крыму увеличат число точек экстренного оповещенияВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, красногвардейский район, василий грабован, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Взрывы слышны в Красногвардейском районе Крыма – что происходит
В Красногвардейском районе Крыма в пятницу утилизируют боеприпасы