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В Крыму к 9 мая откроют новый мемориал жертвам нацистского концлагеря

В Крыму к 9 мая откроют новый мемориал жертвам нацистского концлагеря - РИА Новости Крым, 21.01.2023

В Крыму к 9 мая откроют новый мемориал жертвам нацистского концлагеря

В Крыму в этом году построят мемориальный комплекс на месте нацистского концлагеря в "Картофельном городке", который в годы оккупации полуострова находился на... РИА Новости Крым, 21.01.2023

2023-01-21T08:02

2023-01-21T08:02

2023-01-21T08:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году построят мемориальный комплекс на месте нацистского концлагеря в "Картофельном городке", который в годы оккупации полуострова находился на территории нынешнего Симферополя. Об этом сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов."В этом году с февраля мы начинаем крупный по нашим меркам проект по "Картофельному городку". Это место поклонения и памяти, оно находится, откровенно говоря, в ненадлежащем состоянии относительно тех преступлений, которые происходили на этом месте. Мы хотим выровнять ситуацию и сделать достойный мемориал", - сказал он в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам главы Госсовета республики, комплекс будет построен за счет благотворительных пожертвований. Открыть его планируется ко Дню Победы – 9 мая.Также Константинов рассказал о подготовке к строительству музейно-выставочного комплекса "Крым в войне" на базе мемориала "Концлагерь "Красный", расположенного в Симферополе. В конце прошлого года президент России Владимир Путин одобрил этот проект."Мы подготовили идеологическую и политическую концепцию, представили ее президенту, сейчас уже работаем над техническими вопросами, ждем, когда эти поручения президента попадут в правительство, а оттуда – на Крым, чтобы появилась строчка в финансировании и мы уже стартовали с этим мощнейшим без преувеличения проектом", – отметил спикер крымского парламента."Картофельный городок" – овощная база, где в годы немецкой оккупации Крыма существовал концентрационный лагерь. Заключенные содержались под открытым небом или в подвалах бывшего овощехранилища. Концлагерь являлся пересыльным, его заключенных впоследствии отравляли на принудительные работы в Германию или другие концлагеря. По некоторым данным, через него прошло около 144 тысяч человек, порядка 6 тысяч погибли, в основном от голода.Мемориальный комплекс памяти жертв нацистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой Отечественной войны на территории бывшего совхоза "Красный", был открыт в 2015 году. В этом концлагере фашистами и их пособниками были зверски убиты и замучены свыше 20 тысяч советских граждан.На сегодняшний день мемориальный комплекс включает в себя музей, часовню, Вечный огонь и Сквер памяти. Вход в мемориал представляет собой вертикальную стену с проемом в центре, образующим контур горящей свечи – символ "неугасимой лампады".Читайте также на РИА Новости Крым:Путину представили проект третьей очереди "Концлагеря "Красный"Стена Скорби мемориала "Концлагерь "Красный" пополнилась новыми именамиИсторию "Концлагеря "Красный" переведут на китайский язык

https://crimea.ria.ru/20221031/v-simferopole-na-meste-kontslagerya-kartofelnyy-gorodok-razobyut-skver-1125179048.html

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