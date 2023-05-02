https://crimea.ria.ru/20230502/kak-rabotayut-s-molodezhyu-v-novykh-regionakh-rf-1128486693.html

Как работают с молодежью в новых регионах РФ

Как работают с молодежью в новых регионах РФ - РИА Новости Крым, 02.05.2023

Как работают с молодежью в новых регионах РФ

Пройдет еще не меньше полутора лет, прежде чем молодежи с новых российских территорий удастся рассказать правду о своей стране. Такое мнение пресс-конференции... РИА Новости Крым, 02.05.2023

2023-05-02T20:39

2023-05-02T20:39

2023-05-02T20:39

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глава госкомитета молодежной политики республики алексей зинченко

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Пройдет еще не меньше полутора лет, прежде чем молодежи с новых российских территорий удастся рассказать правду о своей стране. Такое мнение пресс-конференции РИА Новости Крым председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко.Он отметил, что в целях патриотического воспитания особенно важны культурные встречи, выезды молодежи в регионы.Отношение к георгиевской ленте"Так, в плане отношения к георгиевской ленты, к символам Победы в Великой Отечественной войне, молодежь из Херсонской области можно условно разделить на несколько групп. Те, кому 14-15 лет, нейтрально относятся к георгиевской ленте, этот символ они раньше особо нигде не видели. Из ребят, кто постарше, единицы относятся негативно. Большинство все же знают, что это такое. И относятся к этим символам с уважением. И сейчас, когда мы привозим подобную атрибутику, в мусорное ведро она не уходит, - уверил он.По словам Зинченко, в плане патриотического воспитания с молодежью из новых регионов нужно еще работать и работать: "за год отстроить то, что на протяжении 9 лет активно разрушалось, невозможно. Но мы идем в этом направлении".Важно ездить в регионыВ целях патриотического воспитания важны как выезды крымчан на освобожденные территории, так и наоборот, убежден Зинченко.По его словам, с молодежью лет 16-17 работать бывает сложно, но уже через две недели, когда они понимают, что все, о чем им на протяжении 9 лет рассказывали представители киевского режима - ложь, молодые люди из Крыма и Херсонщины становятся друзьями.Так, Алексей Зинченко вспомнил случай, который произошел с одним из членов "молодежки" из Херсонской области: 30-летний мужчина, который с 2014 года впервые приехал в Крым, был удивлен, что здесь новые дороги, чистые города и приемлемые цены в магазинах. В силу киевской пропаганды он думал иначе. "Он думал, что здесь нет ни дорог, ни света"."Работать с молодежью придется еще много, в лучшем случае год-полтора, чтобы молодежь не перевоспитать, а показать правду", - убежден он.Менять молодежь местамиИ добавляет: в новых российских регионах живет такая же молодежь, как и в других субъектах страны, просто сейчас ей "нужно немножко помощь"."Важно рассказывать молодежи о тех возможностях и инструментах, которые созданы нашим государством, чтобы они (молодые граждане новых субъектов РФ – ред.) знали, как можно скорее включались во все процессы. Именно поэтому туристическо-гуманитарные миссии с новых территорий в Крым будут продолжаться. Мы должны оказывать помощь нашим соседям, нашим друзьям из новых субъектов РФ", - заключил Зинченко.Читайте также на РИА Новости Крым:Без всякой агитации: Новая Каховка поддержала акцию "Георгиевская лента""Георгиевская лента" в Крыму - где взять и как носить символ ПобедыВ России приняли долгосрочную программу развития новых регионов

https://crimea.ria.ru/20230316/v-krymu-vstretili-delegatsiyu-molodezhi-iz-novykh-regionov-1127592672.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Госкомитет молодежной политики РК: выезды в новые регионы помогают показать правду Госкомитет молодежной политики РК: выезды в новые регионы помогают показать правду 2023-05-02T20:39 true PT1M34S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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