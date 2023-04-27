https://crimea.ria.ru/20230427/v-rossii-prinyali-dolgosrochnuyu-programmu-razvitiya-novykh-regionov-1128396080.html
В России приняли долгосрочную программу развития новых регионов
В России приняли долгосрочную программу развития новых регионов - РИА Новости Крым, 27.04.2023
В России приняли долгосрочную программу развития новых регионов
Правительство России приняло долгосрочную программу социально-экономического развития новых регионов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости Крым, 27.04.2023
2023-04-27T15:29
2023-04-27T15:29
2023-04-27T15:29
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михаил мишустин
марат хуснуллин
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соцзащита
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новости
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Правительство России приняло долгосрочную программу социально-экономического развития новых регионов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он напомнил, что президентом страны поставлена задача как можно быстрее интегрировать ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в экономическое, правовое и образовательное пространство России, а также в ближайшие восемь лет вывести их на общероссийский уровень по всем показателям. Также предстоит выстроить системы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта. Для этого уже принят ряд важных законодательных актов, отметил премьер-министр.Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса >>"Теперь необходимо последовательно выполнять запланированные мероприятия, чтобы новые регионы стали единым целым со всей страной", – подчеркнул Мишустин.В свою очередь вице-премьер Марат Хуснуллин напомнил, что комплексный план мероприятий рассчитан на 2023-2025 годы и содержит порядка 300 приоритетных мероприятий. Детальные программы новые регионы должны будут представить в правительство в ближайшее время.Вместе с тем Хуснуллин отметил, что уже проделан огромный объем работ. В частности, восстановлено порядка 1850 жилых домов, 635 объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, более 910 объектов и систем тепло- и энергоснабжения, 205 дорог, в том числе 19 мостов. На 1400 объектах идут ремонтно-восстановительные работы."Ключевая задача, конечно, повышение качества жизни людей. Для этого важно не только восстановить объекты, но и развивать экономику, - сказал Хуснуллин. - В программе также прописаны меры по поддержке их бюджетов, перезапуску работы ключевых отраслей и предприятий, восстановлению производственных фондов и развитию промышленности и сельского хозяйства, повышению уровня оплаты труда бюджетников, профориентации молодежи, выплате пенсий, материнского капитала и других пособий" .Президент России Владимир Путин ранее призвал зафиксировать прямую ответственность вице-премьеров и федеральных министров за результаты реализации программы социально-экономического развития новых регионов страны.Путин также отметил, что в зоне ответственности властей новых субъектов лежит большое количество задач, которые копились на этих территориях десятилетиями и усугубились в связи с сегодняшними событиями. По словам российского лидера, без поддержки федерального центра местные руководители не в состоянии оперативно решить все вопросы.Читайте также на РИА Новости Крым:Жилье через эскроу-счет, ремонт вузов и школ: как развивается МариупольВ программу восстановления ЛНР включили еще сто объектовПеревозки, торговля и медицина: как Крым сотрудничает с новыми регионами
https://crimea.ria.ru/20230419/putin-poruchil-srochno-reshit-problemu-zatorov-na-admingranitse-lnr-1128267385.html
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новые регионы россии, правительство россии, михаил мишустин, марат хуснуллин, экономика, соцзащита, россия, новости, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Правительство России приняло долгосрочную программу социально-экономического развития новых регионов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он напомнил, что президентом страны поставлена задача как можно быстрее интегрировать ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в экономическое, правовое и образовательное пространство России, а также в ближайшие восемь лет вывести их на общероссийский уровень по всем показателям.
"Правительством подготовлена и принята долгосрочная программа социально-экономического развития этих субъектов. В рамках ее выполнения планируем перезапустить работу ключевых отраслей и предприятий, восстановить производственные фонды, в целом сформировать условия для дальнейшего роста, а главное для благосостояния граждан и защиты их прав", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.
Также предстоит выстроить системы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта. Для этого уже принят ряд важных законодательных актов, отметил премьер-министр.
"Теперь необходимо последовательно выполнять запланированные мероприятия, чтобы новые регионы стали единым целым со всей страной", – подчеркнул Мишустин.
В свою очередь вице-премьер Марат Хуснуллин напомнил, что комплексный план мероприятий рассчитан на 2023-2025 годы и содержит порядка 300 приоритетных мероприятий. Детальные программы новые регионы должны будут представить в правительство в ближайшее время.
Вместе с тем Хуснуллин отметил, что уже проделан огромный объем работ. В частности, восстановлено порядка 1850 жилых домов, 635 объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, более 910 объектов и систем тепло- и энергоснабжения, 205 дорог, в том числе 19 мостов. На 1400 объектах идут ремонтно-восстановительные работы.
"Ключевая задача, конечно, повышение качества жизни людей. Для этого важно не только восстановить объекты, но и развивать экономику, - сказал Хуснуллин. - В программе также прописаны меры по поддержке их бюджетов, перезапуску работы ключевых отраслей и предприятий, восстановлению производственных фондов и развитию промышленности и сельского хозяйства, повышению уровня оплаты труда бюджетников, профориентации молодежи, выплате пенсий, материнского капитала и других пособий" .
Президент России Владимир Путин ранее призвал зафиксировать прямую ответственность
вице-премьеров и федеральных министров за результаты реализации программы социально-экономического развития новых регионов страны.
Путин также отметил, что в зоне ответственности властей новых субъектов лежит большое количество задач, которые копились на этих территориях десятилетиями и усугубились в связи с сегодняшними событиями. По словам российского лидера, без поддержки федерального центра местные руководители не в состоянии оперативно решить все вопросы.
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