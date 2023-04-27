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В программу восстановления ЛНР включили еще сто объектов - РИА Новости Крым, 27.04.2023
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В программу восстановления ЛНР включили еще сто объектов
В программу восстановления ЛНР включили еще сто объектов - РИА Новости Крым, 27.04.2023
В программу восстановления ЛНР включили еще сто объектов
В программу социально-экономического развития Луганской Народной Республики дополнительно включили еще сто социальных объектов. Об этом сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости Крым, 27.04.2023
2023-04-27T08:49
2023-04-27T08:49
луганская народная республика (лнр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В программу социально-экономического развития Луганской Народной Республики дополнительно включили еще сто социальных объектов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Вице-премьер отметил, что осмотрел каждый объект, который предлагается включить в программу, а также выслушал мнение жителей.Крайне важно в первую очередь включить в программу те объекты, которые имеют высокую социальную значимость, добавил он.После осмотра восстановительных работ вице-премьер провел совещание по социально-экономическому развитию региона.Он поблагодарил строителей, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, несмотря на напряженную ситуацию и крайне непростые условия работы.Ранее Марат Хуснуллин посетил с рабочей поездкой Мариуполь, где проверил ход строительства жилых домов, восстановление социальных объектов, в том числе Приазовского государственного технического университета и Мариупольского государственного университета.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: ответственность за развитие новых регионов закрепят за кабминомНовая эпоха: как живет и работает в Мариуполе Азовский морской институтВ Мариуполе сданы в эксплуатацию 35 многоэтажек – Хуснуллин
https://crimea.ria.ru/20230419/putin-poruchil-srochno-reshit-problemu-zatorov-na-admingranitse-lnr-1128267385.html
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луганская народная республика (лнр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, марат хуснуллин, новые регионы россии, общество, соцзащита, жилье
В программу восстановления ЛНР включили еще сто объектов

Хуснуллин: в программу развития Луганской Народной Республики включили еще сто объектов

08:49 27.04.2023
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаСтроители восстанавливают жилые кварталы в ЛНР
Строители восстанавливают жилые кварталы в ЛНР
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В программу социально-экономического развития Луганской Народной Республики дополнительно включили еще сто социальных объектов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Вице-премьер отметил, что осмотрел каждый объект, который предлагается включить в программу, а также выслушал мнение жителей.
"Люди начинают возвращаться в дома, поэтому приняли решение добавить в программу восстановления еще 100 объектов. Это и жилые дома, и школы", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
Крайне важно в первую очередь включить в программу те объекты, которые имеют высокую социальную значимость, добавил он.
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После осмотра восстановительных работ вице-премьер провел совещание по социально-экономическому развитию региона.
"Масштаб работ – беспрецедентный, а ответственность за результат – персональная. Главная задача, которую поставил президент – как можно быстрее наладить в новых регионах нормальную жизнь и повысить качество жизни наших граждан", - подчеркнул Хуснуллин.
Он поблагодарил строителей, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, несмотря на напряженную ситуацию и крайне непростые условия работы.
Ранее Марат Хуснуллин посетил с рабочей поездкой Мариуполь, где проверил ход строительства жилых домов, восстановление социальных объектов, в том числе Приазовского государственного технического университета и Мариупольского государственного университета.
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Луганская Народная Республика (ЛНР)Ситуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеМарат ХуснуллинНовые регионы РоссииОбществоСоцзащитаЖилье
 
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