https://crimea.ria.ru/20230427/v-programmu-vosstanovleniya-lnr-vklyuchili-esche-sto-obektov-1128385101.html

В программу восстановления ЛНР включили еще сто объектов

В программу восстановления ЛНР включили еще сто объектов - РИА Новости Крым, 27.04.2023

В программу восстановления ЛНР включили еще сто объектов

В программу социально-экономического развития Луганской Народной Республики дополнительно включили еще сто социальных объектов. Об этом сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости Крым, 27.04.2023

2023-04-27T08:49

2023-04-27T08:49

2023-04-27T08:49

луганская народная республика (лнр)

ситуация в донбассе: новости и комментарии

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соцзащита

жилье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В программу социально-экономического развития Луганской Народной Республики дополнительно включили еще сто социальных объектов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Вице-премьер отметил, что осмотрел каждый объект, который предлагается включить в программу, а также выслушал мнение жителей.Крайне важно в первую очередь включить в программу те объекты, которые имеют высокую социальную значимость, добавил он.После осмотра восстановительных работ вице-премьер провел совещание по социально-экономическому развитию региона.Он поблагодарил строителей, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, несмотря на напряженную ситуацию и крайне непростые условия работы.Ранее Марат Хуснуллин посетил с рабочей поездкой Мариуполь, где проверил ход строительства жилых домов, восстановление социальных объектов, в том числе Приазовского государственного технического университета и Мариупольского государственного университета.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: ответственность за развитие новых регионов закрепят за кабминомНовая эпоха: как живет и работает в Мариуполе Азовский морской институтВ Мариуполе сданы в эксплуатацию 35 многоэтажек – Хуснуллин

https://crimea.ria.ru/20230419/putin-poruchil-srochno-reshit-problemu-zatorov-na-admingranitse-lnr-1128267385.html

луганская народная республика (лнр)

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луганская народная республика (лнр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, марат хуснуллин, новые регионы россии, общество, соцзащита, жилье