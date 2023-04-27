В программу восстановления ЛНР включили еще сто объектов
Хуснуллин: в программу развития Луганской Народной Республики включили еще сто объектов
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаСтроители восстанавливают жилые кварталы в ЛНР
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В программу социально-экономического развития Луганской Народной Республики дополнительно включили еще сто социальных объектов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Вице-премьер отметил, что осмотрел каждый объект, который предлагается включить в программу, а также выслушал мнение жителей.
"Люди начинают возвращаться в дома, поэтому приняли решение добавить в программу восстановления еще 100 объектов. Это и жилые дома, и школы", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
Крайне важно в первую очередь включить в программу те объекты, которые имеют высокую социальную значимость, добавил он.
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После осмотра восстановительных работ вице-премьер провел совещание по социально-экономическому развитию региона.
"Масштаб работ – беспрецедентный, а ответственность за результат – персональная. Главная задача, которую поставил президент – как можно быстрее наладить в новых регионах нормальную жизнь и повысить качество жизни наших граждан", - подчеркнул Хуснуллин.
Он поблагодарил строителей, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, несмотря на напряженную ситуацию и крайне непростые условия работы.
Ранее Марат Хуснуллин посетил с рабочей поездкой Мариуполь, где проверил ход строительства жилых домов, восстановление социальных объектов, в том числе Приазовского государственного технического университета и Мариупольского государственного университета.
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