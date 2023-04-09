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Новая эпоха: как живет и работает в Мариуполе Азовский морской институт
Новая эпоха: как живет и работает в Мариуполе Азовский морской институт - РИА Новости Крым, 09.04.2023
Новая эпоха: как живет и работает в Мариуполе Азовский морской институт
Филиал Севастопольского госуниверситета – Азовский морской институт в Мариуполе – готовится к ремонту корпусов в 2023 году, продолжая подготовку специалистов по РИА Новости Крым, 09.04.2023
2023-04-09T08:02
2023-04-09T08:02
2023-04-09T08:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Филиал Севастопольского госуниверситета – Азовский морской институт в Мариуполе – готовится к ремонту корпусов в 2023 году, продолжая подготовку специалистов по востребованным специальностям сразу в двух городах. Как организован процесс и когда гражданский флот России сможет пополниться первыми выпускниками вуза – в материале РИА Новости Крым.День рождения нового морского вуза России – 22 сентября 2022 года. В этот день приказом Минобрнауки РФ создан Азовский морской институт (мариупольский филиал Севастопольского государственного университета в Донецкой Народной Республике). Ранее это был филиал Одесской национальной морской академии. Сейчас здесь учатся будущие судоводители и судомеханики. Но предусмотрена и подготовка портовых служащих."Ранее был еще "Менеджмент, Менеджмент в сфере морского и речного транспорта". В России это соответствует направлению подготовки "Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства, Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте". В следующем году планируем набирать абитуриентов", – отметил Бурков.Здания учебных корпусов вуза серьезно пострадали во время боевых действий: "повреждены крыши, выбиты стекла, где-то разрушены стены". Поэтому организовать полноценный учебный процесс в Мариуполе пока невозможно.Вопрос решили так. Часть студентов переезжает в Севастополь. Кто-то с семьей, кто-то сам. Но всех, кто обращался с просьбой предоставить общежитие, университет жильем обеспечил.Оставшиеся учатся в смешанном формате: частично с применением онлайн-технологий и обязательно выполняют лабораторные работы, проходят тренажерную и практическую подготовку на базе университета. Привозить ребят на практику и сдачу сессии в Севастополь будут летом.В Мариуполе для студентов оборудованы классы, там встречаются с преподавателями и выходят на связь с головным вузом. Необходимое для этого оборудование СевГУ предоставил.Для некоторых студентов это лето станет еще одними каникулами: первые выпускники Азовского морского института покинут альма-матер только в 2024 году."В этом году выпускников не будет: переведенные к нам студенты раньше обучались на уровень бакалавра – четыре года, а в Российской Федерации подготовка осуществляется только на специалитете, со сроком обучения 5,5 лет", – пояснил Бурков.Не исключено, что заканчивать учебу первые выпускники будут уже в Мариуполе: работы по реконструкции зданий филиала запланированы на 2023 год. Когда все будет сделано, сюда "приедет" необходимое оборудование, включая современные тренажеры и оснащение для лабораторий.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым займет ключевое место в модернизации новых регионов – властиПланирование нового города на Арабатской стрелке завершеноВ Запорожской области построят межрегиональный медцентр для детей
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Новая эпоха: как живет и работает в Мариуполе Азовский морской институт
Как работает филиал Севастопольского госуниверситета в Мариуполе
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова
. Филиал Севастопольского госуниверситета – Азовский морской институт в Мариуполе – готовится к ремонту корпусов в 2023 году, продолжая подготовку специалистов по востребованным специальностям сразу в двух городах. Как организован процесс и когда гражданский флот России сможет пополниться первыми выпускниками вуза – в материале РИА Новости Крым
.
День рождения нового морского вуза России – 22 сентября 2022 года. В этот день приказом Минобрнауки РФ
создан Азовский морской институт (мариупольский филиал Севастопольского государственного университета в Донецкой Народной Республике). Ранее это был филиал Одесской национальной морской академии.
"Филиал не является правопреемником – это новое учебное заведение, которое создается с использованием ресурсов ранее существовавшего. Те студенты, которые здесь учились и хотели продолжить обучение, перевелись к нам в университет. Таких более 80 человек. Еще 45 студентов приняты на первый курс", – рассказал директор Морского института СевГУ Дмитрий Бурков.
Сейчас здесь учатся будущие судоводители и судомеханики. Но предусмотрена и подготовка портовых служащих.
"Ранее был еще "Менеджмент, Менеджмент в сфере морского и речного транспорта". В России это соответствует направлению подготовки "Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства, Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте". В следующем году планируем набирать абитуриентов", – отметил Бурков.
Здания учебных корпусов вуза серьезно пострадали во время боевых действий: "повреждены крыши, выбиты стекла, где-то разрушены стены". Поэтому организовать полноценный учебный процесс в Мариуполе пока невозможно.
Вопрос решили так. Часть студентов переезжает в Севастополь. Кто-то с семьей, кто-то сам. Но всех, кто обращался с просьбой предоставить общежитие, университет жильем обеспечил.
Оставшиеся учатся в смешанном формате: частично с применением онлайн-технологий и обязательно выполняют лабораторные работы, проходят тренажерную и практическую подготовку на базе университета. Привозить ребят на практику и сдачу сессии в Севастополь будут летом.
В Мариуполе для студентов оборудованы классы, там встречаются с преподавателями и выходят на связь с головным вузом. Необходимое для этого оборудование СевГУ предоставил.
"В Мариуполе сохранилось здание общежития, в нем организован консультационный пункт, где преподаватели филиала подсказывают студентам, как решать те или иные задачи, связанные с учебой, и контактируют с нашими педагогами. Мы им поставили ноутбуки, средства мультимедиа, чтобы они могли связываться с университетом", – уточнил Бурков.
Для некоторых студентов это лето станет еще одними каникулами: первые выпускники Азовского морского института покинут альма-матер только в 2024 году.
"В этом году выпускников не будет: переведенные к нам студенты раньше обучались на уровень бакалавра – четыре года, а в Российской Федерации подготовка осуществляется только на специалитете, со сроком обучения 5,5 лет", – пояснил Бурков.
Не исключено, что заканчивать учебу первые выпускники будут уже в Мариуполе: работы по реконструкции зданий филиала запланированы на 2023 год. Когда все будет сделано, сюда "приедет" необходимое оборудование, включая современные тренажеры и оснащение для лабораторий.
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