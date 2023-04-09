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Новая эпоха: как живет и работает в Мариуполе Азовский морской институт

Новая эпоха: как живет и работает в Мариуполе Азовский морской институт - РИА Новости Крым, 09.04.2023

Новая эпоха: как живет и работает в Мариуполе Азовский морской институт

Филиал Севастопольского госуниверситета – Азовский морской институт в Мариуполе – готовится к ремонту корпусов в 2023 году, продолжая подготовку специалистов по РИА Новости Крым, 09.04.2023

2023-04-09T08:02

2023-04-09T08:02

2023-04-09T08:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Филиал Севастопольского госуниверситета – Азовский морской институт в Мариуполе – готовится к ремонту корпусов в 2023 году, продолжая подготовку специалистов по востребованным специальностям сразу в двух городах. Как организован процесс и когда гражданский флот России сможет пополниться первыми выпускниками вуза – в материале РИА Новости Крым.День рождения нового морского вуза России – 22 сентября 2022 года. В этот день приказом Минобрнауки РФ создан Азовский морской институт (мариупольский филиал Севастопольского государственного университета в Донецкой Народной Республике). Ранее это был филиал Одесской национальной морской академии. Сейчас здесь учатся будущие судоводители и судомеханики. Но предусмотрена и подготовка портовых служащих."Ранее был еще "Менеджмент, Менеджмент в сфере морского и речного транспорта". В России это соответствует направлению подготовки "Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства, Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте". В следующем году планируем набирать абитуриентов", – отметил Бурков.Здания учебных корпусов вуза серьезно пострадали во время боевых действий: "повреждены крыши, выбиты стекла, где-то разрушены стены". Поэтому организовать полноценный учебный процесс в Мариуполе пока невозможно.Вопрос решили так. Часть студентов переезжает в Севастополь. Кто-то с семьей, кто-то сам. Но всех, кто обращался с просьбой предоставить общежитие, университет жильем обеспечил.Оставшиеся учатся в смешанном формате: частично с применением онлайн-технологий и обязательно выполняют лабораторные работы, проходят тренажерную и практическую подготовку на базе университета. Привозить ребят на практику и сдачу сессии в Севастополь будут летом.В Мариуполе для студентов оборудованы классы, там встречаются с преподавателями и выходят на связь с головным вузом. Необходимое для этого оборудование СевГУ предоставил.Для некоторых студентов это лето станет еще одними каникулами: первые выпускники Азовского морского института покинут альма-матер только в 2024 году."В этом году выпускников не будет: переведенные к нам студенты раньше обучались на уровень бакалавра – четыре года, а в Российской Федерации подготовка осуществляется только на специалитете, со сроком обучения 5,5 лет", – пояснил Бурков.Не исключено, что заканчивать учебу первые выпускники будут уже в Мариуполе: работы по реконструкции зданий филиала запланированы на 2023 год. Когда все будет сделано, сюда "приедет" необходимое оборудование, включая современные тренажеры и оснащение для лабораторий.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым займет ключевое место в модернизации новых регионов – властиПланирование нового города на Арабатской стрелке завершеноВ Запорожской области построят межрегиональный медцентр для детей

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

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