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Планирование нового города на Арабатской стрелке завершено - РИА Новости Крым, 24.03.2023
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Планирование нового города на Арабатской стрелке завершено
Планирование нового города на Арабатской стрелке завершено - РИА Новости Крым, 24.03.2023
Планирование нового города на Арабатской стрелке завершено
Проектанты Единого научно-исследовательского института пространственного планирования России представили мастер-план нового города на Арабатской стрелке,... РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T11:07
2023-03-24T11:07
арабатская стрелка
херсонская область
владимир сальдо
строительство
новые регионы россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Проектанты Единого научно-исследовательского института пространственного планирования России представили мастер-план нового города на Арабатской стрелке, сообщил в пятницу врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, к этому времени специалисты не только распланировали город, но и подготовили наработки по генеральному плану. Центром станет правительственный квартал, основные здания которого уже возведены. Следующий этап - создание коммуникаций и инфраструктуры. Дальше - постройка зданий и их присоединение к коммуникациям.О старте строительства города, рассчитанного на 30 тысяч человек, Сальдо объявил 1 февраля. По проекту на Арабатской стрелке должны появиться новые жилые кварталы с социальной инфраструктурой, в том числе школами и детскими садами. 11 февраля вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам рабочего визита в Херсонскую область сообщил, что строительство идет в плановом режиме, а на объектах правительственного квартала уже завершаются основные работы. Арабатская стрелка – коса земли, протяженностью около 113 км и шириной до 8 км, отделяющая залив Сиваш от Азовского моря. Южная ее часть относится к Республике Крым, северная – к Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Кириенко рассказал, каким будет новый город на Арабатской стрелкеВ новый город на Арабатской стрелке строят газопровод из КрымаМелитопольский район готов принимать туристов – власти
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арабатская стрелка
херсонская область
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арабатская стрелка, херсонская область, владимир сальдо, строительство, новые регионы россии, общество
Планирование нового города на Арабатской стрелке завершено

Сальдо: параметры нового города на Арабатской стрелке четко прорисовываются

11:07 24.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВрио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Проектанты Единого научно-исследовательского института пространственного планирования России представили мастер-план нового города на Арабатской стрелке, сообщил в пятницу врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, к этому времени специалисты не только распланировали город, но и подготовили наработки по генеральному плану. Центром станет правительственный квартал, основные здания которого уже возведены. Следующий этап - создание коммуникаций и инфраструктуры. Дальше - постройка зданий и их присоединение к коммуникациям.

"Это будет настоящая жемчужина Приазовья, украшение юга России, уникальное место, каких немного в целом мире", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

О старте строительства города, рассчитанного на 30 тысяч человек, Сальдо объявил 1 февраля. По проекту на Арабатской стрелке должны появиться новые жилые кварталы с социальной инфраструктурой, в том числе школами и детскими садами. 11 февраля вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам рабочего визита в Херсонскую область сообщил, что строительство идет в плановом режиме, а на объектах правительственного квартала уже завершаются основные работы.
Арабатская стрелка – коса земли, протяженностью около 113 км и шириной до 8 км, отделяющая залив Сиваш от Азовского моря. Южная ее часть относится к Республике Крым, северная – к Херсонской области.
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