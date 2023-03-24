https://crimea.ria.ru/20230324/planirovanie-novogo-goroda-na-arabatskoy-strelke-zaversheno-1127745252.html

Планирование нового города на Арабатской стрелке завершено

Планирование нового города на Арабатской стрелке завершено - РИА Новости Крым, 24.03.2023

Планирование нового города на Арабатской стрелке завершено

Проектанты Единого научно-исследовательского института пространственного планирования России представили мастер-план нового города на Арабатской стрелке,... РИА Новости Крым, 24.03.2023

2023-03-24T11:07

2023-03-24T11:07

2023-03-24T11:07

арабатская стрелка

херсонская область

владимир сальдо

строительство

новые регионы россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Проектанты Единого научно-исследовательского института пространственного планирования России представили мастер-план нового города на Арабатской стрелке, сообщил в пятницу врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, к этому времени специалисты не только распланировали город, но и подготовили наработки по генеральному плану. Центром станет правительственный квартал, основные здания которого уже возведены. Следующий этап - создание коммуникаций и инфраструктуры. Дальше - постройка зданий и их присоединение к коммуникациям.О старте строительства города, рассчитанного на 30 тысяч человек, Сальдо объявил 1 февраля. По проекту на Арабатской стрелке должны появиться новые жилые кварталы с социальной инфраструктурой, в том числе школами и детскими садами. 11 февраля вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам рабочего визита в Херсонскую область сообщил, что строительство идет в плановом режиме, а на объектах правительственного квартала уже завершаются основные работы. Арабатская стрелка – коса земли, протяженностью около 113 км и шириной до 8 км, отделяющая залив Сиваш от Азовского моря. Южная ее часть относится к Республике Крым, северная – к Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Кириенко рассказал, каким будет новый город на Арабатской стрелкеВ новый город на Арабатской стрелке строят газопровод из КрымаМелитопольский район готов принимать туристов – власти

https://crimea.ria.ru/20230216/gorod-na-arabatskoy-strelke--novoe-mesto-dlya-zhizni-raboty-i-otdykha-1127028316.html

арабатская стрелка

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арабатская стрелка, херсонская область, владимир сальдо, строительство, новые регионы россии, общество