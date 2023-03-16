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В новый город на Арабатской стрелке строят газопровод из Крыма - РИА Новости Крым, 16.03.2023
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В новый город на Арабатской стрелке строят газопровод из Крыма
В новый город на Арабатской стрелке строят газопровод из Крыма - РИА Новости Крым, 16.03.2023
В новый город на Арабатской стрелке строят газопровод из Крыма
Специалисты приступили к строительству газопровода из Крыма в Херсонскую область для газоснабжения строящегося нового города на Арабатской стрелке. Об этом в... РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T16:07
2023-03-16T16:07
владимир сальдо
арабатская стрелка
херсонская область
газ
новые регионы россии
крым
геническ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Специалисты приступили к строительству газопровода из Крыма в Херсонскую область для газоснабжения строящегося нового города на Арабатской стрелке. Об этом в четверг сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, пишут РИА Новости.По словам руководителя региона, в строительство нового города активно вовлеклись крупные инвесторы.О старте строительства города, рассчитанного на 30 тысяч человек, Сальдо объявил 1 февраля. По проекту на стрелке должны появиться новые жилые кварталы с социальной инфраструктурой, в том числе школами и детскими садами. 11 февраля вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам рабочего визита в Херсонскую область сообщил, что строительство идет в плановом режиме, а на объектах правительственного квартала уже завершаются основные работы.Арабатская стрелка – коса земли, протяженностью около 113 км и шириной до 8 км, отделяющая залив Сиваш от Азовского моря. Южная ее часть относится к Республике Крым, северная – к Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым займет ключевое место в модернизации новых регионов – властиКириенко рассказал, каким будет новый город на Арабатской стрелкеМелитопольский район готов принимать туристов – власти
https://crimea.ria.ru/20230216/gorod-na-arabatskoy-strelke--novoe-mesto-dlya-zhizni-raboty-i-otdykha-1127028316.html
арабатская стрелка
херсонская область
новые регионы россии
крым
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владимир сальдо, арабатская стрелка, херсонская область, газ, новые регионы россии, крым, геническ
В новый город на Арабатской стрелке строят газопровод из Крыма

Сальдо: из Крыма в новый город на Арабатской стрелке тянут газопровод

16:07 16.03.2023
 
© РИА Новости . Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанкГазовая компрессорная станция
Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Специалисты приступили к строительству газопровода из Крыма в Херсонскую область для газоснабжения строящегося нового города на Арабатской стрелке. Об этом в четверг сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, пишут РИА Новости.
"Газопровод строится со стороны магистрального газопровода. В свое время он был из Херсонской области в Крым, теперь реверсный режим. Геническая агломерация требует все больше и больше газа, потому что начато строительство нового города", - сказал Сальдо.
По словам руководителя региона, в строительство нового города активно вовлеклись крупные инвесторы.
О старте строительства города, рассчитанного на 30 тысяч человек, Сальдо объявил 1 февраля. По проекту на стрелке должны появиться новые жилые кварталы с социальной инфраструктурой, в том числе школами и детскими садами. 11 февраля вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам рабочего визита в Херсонскую область сообщил, что строительство идет в плановом режиме, а на объектах правительственного квартала уже завершаются основные работы.
Арабатская стрелка – коса земли, протяженностью около 113 км и шириной до 8 км, отделяющая залив Сиваш от Азовского моря. Южная ее часть относится к Республике Крым, северная – к Херсонской области.
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Владимир СальдоАрабатская стрелкаХерсонская областьГазНовые регионы РоссииКрымГеническ
 
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