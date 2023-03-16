https://crimea.ria.ru/20230316/v-novyy-gorod-na-arabatskoy-strelke-stroyat-gazoprovod-iz-kryma-1127585053.html

В новый город на Арабатской стрелке строят газопровод из Крыма

В новый город на Арабатской стрелке строят газопровод из Крыма - РИА Новости Крым, 16.03.2023

В новый город на Арабатской стрелке строят газопровод из Крыма

Специалисты приступили к строительству газопровода из Крыма в Херсонскую область для газоснабжения строящегося нового города на Арабатской стрелке. Об этом в... РИА Новости Крым, 16.03.2023

2023-03-16T16:07

2023-03-16T16:07

2023-03-16T16:07

владимир сальдо

арабатская стрелка

херсонская область

газ

новые регионы россии

крым

геническ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Специалисты приступили к строительству газопровода из Крыма в Херсонскую область для газоснабжения строящегося нового города на Арабатской стрелке. Об этом в четверг сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, пишут РИА Новости.По словам руководителя региона, в строительство нового города активно вовлеклись крупные инвесторы.О старте строительства города, рассчитанного на 30 тысяч человек, Сальдо объявил 1 февраля. По проекту на стрелке должны появиться новые жилые кварталы с социальной инфраструктурой, в том числе школами и детскими садами. 11 февраля вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам рабочего визита в Херсонскую область сообщил, что строительство идет в плановом режиме, а на объектах правительственного квартала уже завершаются основные работы.Арабатская стрелка – коса земли, протяженностью около 113 км и шириной до 8 км, отделяющая залив Сиваш от Азовского моря. Южная ее часть относится к Республике Крым, северная – к Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым займет ключевое место в модернизации новых регионов – властиКириенко рассказал, каким будет новый город на Арабатской стрелкеМелитопольский район готов принимать туристов – власти

https://crimea.ria.ru/20230216/gorod-na-arabatskoy-strelke--novoe-mesto-dlya-zhizni-raboty-i-otdykha-1127028316.html

арабатская стрелка

херсонская область

новые регионы россии

крым

геническ

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, арабатская стрелка, херсонская область, газ, новые регионы россии, крым, геническ