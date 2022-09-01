https://crimea.ria.ru/20220901/v-mariupole-sozdadut-filial-sevastopolskogo-gosuniversiteta-1124369272.html

В Мариуполе создадут филиал Севастопольского госуниверситета

В Мариуполе создадут филиал Севастопольского госуниверситета - РИА Новости Крым, 01.09.2022

В Мариуполе создадут филиал Севастопольского госуниверситета

В Мариуполе откроют филиал морского вуза Севастопольского государственного университета. Об этом рассказал директор Морского института СевГУ Дмитрий Бурков, его РИА Новости Крым, 01.09.2022

2022-09-01T12:58

2022-09-01T12:58

2022-09-01T12:58

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Мариуполе откроют филиал морского вуза Севастопольского государственного университета. Об этом рассказал директор Морского института СевГУ Дмитрий Бурков, его цитирует пресс-служба учреждения."Планируется создание филиала СевГУ в Мариуполе. В частности, необходимо определиться с его локализацией", – сказал Бурков.Глава дирекции международного сотрудничества Владимир Стручков добавил, что в данный момент делегация СевГУ работает в ДНР и как раз занимается подготовкой к открытию филиала. Его коллективу уже передана первая партия оборудования, необходимого для обустройства образовательного пространства.Часть студентов, ранее обучавшихся по данным направлениям в Мариуполе, уже переведены в СевГУ. Еще около 50 абитуриентов из Мариуполя написали заявления о зачислении на 1 курс вуза.По словам Буркова, для этих ребят предусмотрена специальная квота, и их документы уже переданы в Минобрнауки РФ."Всего планируется принять порядка 200 студентов", – сказал директор морского вуза.Он уточнил также, что в СевгУ переведены около 20 мариупольских преподавателей.

https://crimea.ria.ru/20220805/vosstanovlenie-mariupolya-kogda-u-lyudey-poyavyatsya-novye-doma-svet-i-voda-1124079216.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), севастополь, общество