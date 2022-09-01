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В Мариуполе создадут филиал Севастопольского госуниверситета - РИА Новости Крым, 01.09.2022
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В Мариуполе создадут филиал Севастопольского госуниверситета
В Мариуполе создадут филиал Севастопольского госуниверситета - РИА Новости Крым, 01.09.2022
В Мариуполе создадут филиал Севастопольского госуниверситета
В Мариуполе откроют филиал морского вуза Севастопольского государственного университета. Об этом рассказал директор Морского института СевГУ Дмитрий Бурков, его РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T12:58
2022-09-01T12:58
новая жизнь на освобожденных территориях
донецкая народная республика (днр)
севастополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Мариуполе откроют филиал морского вуза Севастопольского государственного университета. Об этом рассказал директор Морского института СевГУ Дмитрий Бурков, его цитирует пресс-служба учреждения."Планируется создание филиала СевГУ в Мариуполе. В частности, необходимо определиться с его локализацией", – сказал Бурков.Глава дирекции международного сотрудничества Владимир Стручков добавил, что в данный момент делегация СевГУ работает в ДНР и как раз занимается подготовкой к открытию филиала. Его коллективу уже передана первая партия оборудования, необходимого для обустройства образовательного пространства.Часть студентов, ранее обучавшихся по данным направлениям в Мариуполе, уже переведены в СевГУ. Еще около 50 абитуриентов из Мариуполя написали заявления о зачислении на 1 курс вуза.По словам Буркова, для этих ребят предусмотрена специальная квота, и их документы уже переданы в Минобрнауки РФ."Всего планируется принять порядка 200 студентов", – сказал директор морского вуза.Он уточнил также, что в СевгУ переведены около 20 мариупольских преподавателей.
https://crimea.ria.ru/20220805/vosstanovlenie-mariupolya-kogda-u-lyudey-poyavyatsya-novye-doma-svet-i-voda-1124079216.html
https://crimea.ria.ru/20220829/glave-kapstroya-sevastopolya-nashli-rabotu-v-melitopole-i-lnr-1124333080.html
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), севастополь, общество
В Мариуполе создадут филиал Севастопольского госуниверситета

В Мариуполе появится филиал морского института Севастопольского госуниверситета

12:58 01.09.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПорт Мариуполя
Порт Мариуполя - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Мариуполе откроют филиал морского вуза Севастопольского государственного университета. Об этом рассказал директор Морского института СевГУ Дмитрий Бурков, его цитирует пресс-служба учреждения.
"Планируется создание филиала СевГУ в Мариуполе. В частности, необходимо определиться с его локализацией", – сказал Бурков.
Глава дирекции международного сотрудничества Владимир Стручков добавил, что в данный момент делегация СевГУ работает в ДНР и как раз занимается подготовкой к открытию филиала. Его коллективу уже передана первая партия оборудования, необходимого для обустройства образовательного пространства.
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В мариупольском филиале СевГУ будут готовить специалистов для гражданского флота – судоводителей, судомехаников, менеджеров – в том числе для работы в Мариупольском морском торговом порту.
Часть студентов, ранее обучавшихся по данным направлениям в Мариуполе, уже переведены в СевГУ. Еще около 50 абитуриентов из Мариуполя написали заявления о зачислении на 1 курс вуза.
По словам Буркова, для этих ребят предусмотрена специальная квота, и их документы уже переданы в Минобрнауки РФ.
"Всего планируется принять порядка 200 студентов", – сказал директор морского вуза.
Он уточнил также, что в СевгУ переведены около 20 мариупольских преподавателей.
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