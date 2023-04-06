https://crimea.ria.ru/20230406/v-zaporozhskoy-oblasti-postroyat-mezhregionalnyy-medtsentr-dlya-detey-1128017700.html

В Запорожской области построят межрегиональный медцентр для детей

В Запорожской области построят межрегиональный медцентр для детей - РИА Новости Крым, 06.04.2023

В Запорожской области построят межрегиональный медцентр для детей

Президент России Владимир Путин обсудил с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким социально-экономическое развитие региона, в частности,... РИА Новости Крым, 06.04.2023

2023-04-06T15:13

2023-04-06T15:13

2023-04-06T15:13

владимир путин (политик)

евгений балицкий

запорожская область

новые регионы россии

здравоохранение в россии

общество

новости

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126956974_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee6ec20dbf4cbdfd69f7f52213dcc901.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин обсудил с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким социально-экономическое развитие региона, в частности, строительство нового современного медицинского центра для детей, реализацию больших инфраструктурных проектов, проблемы сельского хозяйства и развитие транспортной инфраструктуры.По словам Балицкого, в регионе уже начато проектирование крупного медицинского центра для детей Херсонской и Запорожской областей, в котором будет поликлиника на 260 приемных кабинетов и стационар на 326 койкомест. Уже определено место для строительства и сумма, которая будет выделена, – около семи миллиардов рублей. Евгений Балицкий также выразил благодарность президенту за оперативное решение вопросов сельского хозяйства."Я обращался к вам недавно по поводу того, что нам необходимо около 600 вагонов для вывоза зерновых. Хочу проинформировать, что работа в этом направлении началась, мы уже встретились с министром сельского хозяйства Николаем Патрушевым и получили от него полную поддержку. Вопрос по кредитованию аграриев пока не решен, там требуется около 500 млн рублей, но процесс идет", - отметил врио главы региона.В четверг, 6 апреля, президент Владимир Путин провел рабочие встречи со всеми главами новых областей России, в ходе которых обсудил самые важные вопросы развития регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: ВСУ уничтожили 14 своих военных, которые сдались в пленПушилин: в Донбассе усилили работу ПВО и обстрелы сократились вдвоеОбразование, медицина и ЖХК: как идет восстановление новых регионов РФ

запорожская область

новые регионы россии

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), евгений балицкий, запорожская область, новые регионы россии, здравоохранение в россии, общество, новости, херсонская область