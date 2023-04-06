Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области построят межрегиональный медцентр для детей - РИА Новости Крым, 06.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230406/v-zaporozhskoy-oblasti-postroyat-mezhregionalnyy-medtsentr-dlya-detey-1128017700.html
В Запорожской области построят межрегиональный медцентр для детей
В Запорожской области построят межрегиональный медцентр для детей - РИА Новости Крым, 06.04.2023
В Запорожской области построят межрегиональный медцентр для детей
Президент России Владимир Путин обсудил с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким социально-экономическое развитие региона, в частности,... РИА Новости Крым, 06.04.2023
2023-04-06T15:13
2023-04-06T15:13
владимир путин (политик)
евгений балицкий
запорожская область
новые регионы россии
здравоохранение в россии
общество
новости
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126956974_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee6ec20dbf4cbdfd69f7f52213dcc901.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин обсудил с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким социально-экономическое развитие региона, в частности, строительство нового современного медицинского центра для детей, реализацию больших инфраструктурных проектов, проблемы сельского хозяйства и развитие транспортной инфраструктуры.По словам Балицкого, в регионе уже начато проектирование крупного медицинского центра для детей Херсонской и Запорожской областей, в котором будет поликлиника на 260 приемных кабинетов и стационар на 326 койкомест. Уже определено место для строительства и сумма, которая будет выделена, – около семи миллиардов рублей. Евгений Балицкий также выразил благодарность президенту за оперативное решение вопросов сельского хозяйства."Я обращался к вам недавно по поводу того, что нам необходимо около 600 вагонов для вывоза зерновых. Хочу проинформировать, что работа в этом направлении началась, мы уже встретились с министром сельского хозяйства Николаем Патрушевым и получили от него полную поддержку. Вопрос по кредитованию аграриев пока не решен, там требуется около 500 млн рублей, но процесс идет", - отметил врио главы региона.В четверг, 6 апреля, президент Владимир Путин провел рабочие встречи со всеми главами новых областей России, в ходе которых обсудил самые важные вопросы развития регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: ВСУ уничтожили 14 своих военных, которые сдались в пленПушилин: в Донбассе усилили работу ПВО и обстрелы сократились вдвоеОбразование, медицина и ЖХК: как идет восстановление новых регионов РФ
запорожская область
новые регионы россии
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126956974_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e16331ed14f9c9925b3c3f803dc0cf2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), евгений балицкий, запорожская область, новые регионы россии, здравоохранение в россии, общество, новости, херсонская область
В Запорожской области построят межрегиональный медцентр для детей

В Запорожской области построят медицинский центр для детей из новых регионов России

15:13 06.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтройплощадка
Стройплощадка - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин обсудил с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким социально-экономическое развитие региона, в частности, строительство нового современного медицинского центра для детей, реализацию больших инфраструктурных проектов, проблемы сельского хозяйства и развитие транспортной инфраструктуры.
По словам Балицкого, в регионе уже начато проектирование крупного медицинского центра для детей Херсонской и Запорожской областей, в котором будет поликлиника на 260 приемных кабинетов и стационар на 326 койкомест. Уже определено место для строительства и сумма, которая будет выделена, – около семи миллиардов рублей.

"Я вас уверяю, эти медицинские учреждения будут на порядок лучше, чем в этих самых областных городах (Херсон и Запорожье – ред.) Они будут современными и будут предоставлять услуги самого высокого уровня. И специалистов будем готовить, и оборудование будет новейшее", - заверил Владимир Путин.

Евгений Балицкий также выразил благодарность президенту за оперативное решение вопросов сельского хозяйства.
"Я обращался к вам недавно по поводу того, что нам необходимо около 600 вагонов для вывоза зерновых. Хочу проинформировать, что работа в этом направлении началась, мы уже встретились с министром сельского хозяйства Николаем Патрушевым и получили от него полную поддержку. Вопрос по кредитованию аграриев пока не решен, там требуется около 500 млн рублей, но процесс идет", - отметил врио главы региона.
В четверг, 6 апреля, президент Владимир Путин провел рабочие встречи со всеми главами новых областей России, в ходе которых обсудил самые важные вопросы развития регионов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин: ВСУ уничтожили 14 своих военных, которые сдались в плен
Пушилин: в Донбассе усилили работу ПВО и обстрелы сократились вдвое
Образование, медицина и ЖХК: как идет восстановление новых регионов РФ
 
Владимир Путин (политик)Евгений БалицкийЗапорожская областьНовые регионы РоссииЗдравоохранение в РоссииОбществоНовостиХерсонская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:34Над Белгородской областью сбит беспилотник
16:05В Херсонской области планируют создать агрокластер
15:57Будет громко: в Севастополе уничтожат крупный арсенал времен войны
15:42Накрыли всю сеть: в Белоруссии задержали террориста
15:23В Пермском крае семиклассник напал с ножом на ученика
15:13В Запорожской области построят межрегиональный медцентр для детей
14:51Крымский шахматист Карякин вошел в Общественную палату РФ – указ Путина
14:46Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко - видео
14:39Путин поручил поднимать уровень газификации Херсонской области
14:22Украинские боевики стали реже обстреливать ЛНР – Пасечник
14:01Пушилин: в Донбассе усилили работу ПВО и обстрелы сократились вдвое
13:59Путин: ВСУ уничтожили 14 своих военных, которые сдались в плен
13:41Грязевая ловушка: возле озера в Крыму застрял автомобиль с людьми
13:32Путин встретился с главами новых регионов России: видео
13:15На Западной Украине полиция громит и рушит храмы УПЦ
13:04Навел минометы на гумкоридор: украинский боевик получил 15 лет колонии
12:46Гибель полицейских в Ингушетии – в МВД рассказали о сотрудниках
12:28Аксенов объявит выговор главе комитета молодежной политики Крыма
12:24Крупная украинская ДРГ попыталась проникнуть в Брянскую область
12:19ВСУ попытались отбить утраченные позиции на Красно-Лиманском направлении
Лента новостейМолния