https://crimea.ria.ru/20230406/v-zaporozhskoy-oblasti-postroyat-mezhregionalnyy-medtsentr-dlya-detey-1128017700.html
В Запорожской области построят межрегиональный медцентр для детей
В Запорожской области построят межрегиональный медцентр для детей - РИА Новости Крым, 06.04.2023
В Запорожской области построят межрегиональный медцентр для детей
Президент России Владимир Путин обсудил с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким социально-экономическое развитие региона, в частности,... РИА Новости Крым, 06.04.2023
2023-04-06T15:13
2023-04-06T15:13
2023-04-06T15:13
владимир путин (политик)
евгений балицкий
запорожская область
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здравоохранение в россии
общество
новости
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин обсудил с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким социально-экономическое развитие региона, в частности, строительство нового современного медицинского центра для детей, реализацию больших инфраструктурных проектов, проблемы сельского хозяйства и развитие транспортной инфраструктуры.По словам Балицкого, в регионе уже начато проектирование крупного медицинского центра для детей Херсонской и Запорожской областей, в котором будет поликлиника на 260 приемных кабинетов и стационар на 326 койкомест. Уже определено место для строительства и сумма, которая будет выделена, – около семи миллиардов рублей. Евгений Балицкий также выразил благодарность президенту за оперативное решение вопросов сельского хозяйства."Я обращался к вам недавно по поводу того, что нам необходимо около 600 вагонов для вывоза зерновых. Хочу проинформировать, что работа в этом направлении началась, мы уже встретились с министром сельского хозяйства Николаем Патрушевым и получили от него полную поддержку. Вопрос по кредитованию аграриев пока не решен, там требуется около 500 млн рублей, но процесс идет", - отметил врио главы региона.В четверг, 6 апреля, президент Владимир Путин провел рабочие встречи со всеми главами новых областей России, в ходе которых обсудил самые важные вопросы развития регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: ВСУ уничтожили 14 своих военных, которые сдались в пленПушилин: в Донбассе усилили работу ПВО и обстрелы сократились вдвоеОбразование, медицина и ЖХК: как идет восстановление новых регионов РФ
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владимир путин (политик), евгений балицкий, запорожская область, новые регионы россии, здравоохранение в россии, общество, новости, херсонская область
В Запорожской области построят межрегиональный медцентр для детей
В Запорожской области построят медицинский центр для детей из новых регионов России
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин обсудил с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким социально-экономическое развитие региона, в частности, строительство нового современного медицинского центра для детей, реализацию больших инфраструктурных проектов, проблемы сельского хозяйства и развитие транспортной инфраструктуры.
По словам Балицкого, в регионе уже начато проектирование крупного медицинского центра для детей Херсонской и Запорожской областей, в котором будет поликлиника на 260 приемных кабинетов и стационар на 326 койкомест. Уже определено место для строительства и сумма, которая будет выделена, – около семи миллиардов рублей.
"Я вас уверяю, эти медицинские учреждения будут на порядок лучше, чем в этих самых областных городах (Херсон и Запорожье – ред.) Они будут современными и будут предоставлять услуги самого высокого уровня. И специалистов будем готовить, и оборудование будет новейшее", - заверил Владимир Путин.
Евгений Балицкий также выразил благодарность президенту за оперативное решение вопросов сельского хозяйства.
"Я обращался к вам недавно по поводу того, что нам необходимо около 600 вагонов для вывоза зерновых. Хочу проинформировать, что работа в этом направлении началась, мы уже встретились с министром сельского хозяйства Николаем Патрушевым и получили от него полную поддержку. Вопрос по кредитованию аграриев пока не решен, там требуется около 500 млн рублей, но процесс идет", - отметил врио главы региона.
В четверг, 6 апреля, президент Владимир Путин провел рабочие встречи
со всеми главами новых областей России, в ходе которых обсудил самые важные вопросы развития регионов.
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