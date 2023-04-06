https://crimea.ria.ru/20230406/pushilin-v-donbasse-usilili-rabotu-pvo-i-obstrely-sokratilis-vdvoe-1128016513.html

Пушилин: в Донбассе усилили работу ПВО и обстрелы сократились вдвое

Пушилин: в Донбассе усилили работу ПВО и обстрелы сократились вдвое - РИА Новости Крым, 06.04.2023

Пушилин: в Донбассе усилили работу ПВО и обстрелы сократились вдвое

Работа систем противовоздушной обороны усилена в Донецкой Народной Республике, украинских обстрелов стало меньше примерно в два раза. Об этом заявил врио главы... РИА Новости Крым, 06.04.2023

2023-04-06T14:01

2023-04-06T14:01

2023-04-06T14:01

владимир путин (политик)

политика

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

пво

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Работа систем противовоздушной обороны усилена в Донецкой Народной Республике, украинских обстрелов стало меньше примерно в два раза. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Обстрелы уменьшились, по имеющейся у нас статистике, примерно в два раза. Безусловно, остались очень сложные районы – Петровский, Куйбышевский", - проинформировал Пушилин.Глава государства подчеркнул, что задача российских сил - отодвинуть украинские войска на безопасное для Донецка расстояние.Президент РФ Владимир Путин 6 апреля проводит рабочую встречу с руководителями новых регионов России. Глава государства принимает их в Кремле. Накануне, 5 апреля, руководители всех четырех новых российских субъектов очно присутствовали на заседании Совета безопасности РФ.ВСУ регулярно обстреливают территории новых регионов России. Кроме того, в них периодически происходят теракты с использованием самодельных взрывных устройств. Так, в марте украинские боевики выпустили ракету из РСЗО HIMARS по автостанции города Перевальска Луганской Народной Республики, в результате погибли и ранены мирные жители, в том числе дети. Ежедневно под обстрелы попадает Донецк, в результате чего гибнут мирные жители и страдает гражданская инфраструктура. В Мариуполе было совершено покушение на начальника городского отдела полиции Михаила Москвина. Неизвестные взорвали автомобиль, который в момент взрыва находился всего в нескольких метрах от машины Москвина. Москвин получил легкую контузию, в госпитализации не нуждался.Читайте также на РИА Новости Крым:Владимир Путин встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным - видеоПутин заявил о западном следе в терактах на новых российских территорияхПушилин оценил перспективы ВСУ переломить ситуацию в Донбассе

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), политика, денис пушилин, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, пво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости