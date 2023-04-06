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Пушилин: в Донбассе усилили работу ПВО и обстрелы сократились вдвое - РИА Новости Крым, 06.04.2023
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Пушилин: в Донбассе усилили работу ПВО и обстрелы сократились вдвое
Пушилин: в Донбассе усилили работу ПВО и обстрелы сократились вдвое - РИА Новости Крым, 06.04.2023
Пушилин: в Донбассе усилили работу ПВО и обстрелы сократились вдвое
Работа систем противовоздушной обороны усилена в Донецкой Народной Республике, украинских обстрелов стало меньше примерно в два раза. Об этом заявил врио главы... РИА Новости Крым, 06.04.2023
2023-04-06T14:01
2023-04-06T14:01
владимир путин (политик)
политика
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
пво
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Работа систем противовоздушной обороны усилена в Донецкой Народной Республике, украинских обстрелов стало меньше примерно в два раза. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Обстрелы уменьшились, по имеющейся у нас статистике, примерно в два раза. Безусловно, остались очень сложные районы – Петровский, Куйбышевский", - проинформировал Пушилин.Глава государства подчеркнул, что задача российских сил - отодвинуть украинские войска на безопасное для Донецка расстояние.Президент РФ Владимир Путин 6 апреля проводит рабочую встречу с руководителями новых регионов России. Глава государства принимает их в Кремле. Накануне, 5 апреля, руководители всех четырех новых российских субъектов очно присутствовали на заседании Совета безопасности РФ.ВСУ регулярно обстреливают территории новых регионов России. Кроме того, в них периодически происходят теракты с использованием самодельных взрывных устройств. Так, в марте украинские боевики выпустили ракету из РСЗО HIMARS по автостанции города Перевальска Луганской Народной Республики, в результате погибли и ранены мирные жители, в том числе дети. Ежедневно под обстрелы попадает Донецк, в результате чего гибнут мирные жители и страдает гражданская инфраструктура. В Мариуполе было совершено покушение на начальника городского отдела полиции Михаила Москвина. Неизвестные взорвали автомобиль, который в момент взрыва находился всего в нескольких метрах от машины Москвина. Москвин получил легкую контузию, в госпитализации не нуждался.Читайте также на РИА Новости Крым:Владимир Путин встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным - видеоПутин заявил о западном следе в терактах на новых российских территорияхПушилин оценил перспективы ВСУ переломить ситуацию в Донбассе
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), политика, денис пушилин, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, пво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости
Пушилин: в Донбассе усилили работу ПВО и обстрелы сократились вдвое

Пушилин: в Донбассе усилили работу ПВО и обстрелы сократились вдвое

14:01 06.04.2023
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с врио главы ДНР Д. Пушилиным
Президент РФ В. Путин встретился с врио главы ДНР Д. Пушилиным - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Работа систем противовоздушной обороны усилена в Донецкой Народной Республике, украинских обстрелов стало меньше примерно в два раза. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Обстрелы уменьшились, по имеющейся у нас статистике, примерно в два раза. Безусловно, остались очень сложные районы – Петровский, Куйбышевский", - проинформировал Пушилин.
Глава государства подчеркнул, что задача российских сил - отодвинуть украинские войска на безопасное для Донецка расстояние.

"Задача всех наших военных формирований — Минобороны, добровольцев, всех - сделать так, чтобы вообще обстрелов не было. Если сократились уже, то к этому постепенно идет, - сказал Путин. - Они (ВСУ – ред.) своих не жалеют, ведут себя в высшей степени цинично и жестоко. Наша задача отдвигать их, чтобы они находились на безопасном для нас расстоянии. Все будем делать".

Президент РФ Владимир Путин 6 апреля проводит рабочую встречу с руководителями новых регионов России. Глава государства принимает их в Кремле. Накануне, 5 апреля, руководители всех четырех новых российских субъектов очно присутствовали на заседании Совета безопасности РФ.
ВСУ регулярно обстреливают территории новых регионов России. Кроме того, в них периодически происходят теракты с использованием самодельных взрывных устройств. Так, в марте украинские боевики выпустили ракету из РСЗО HIMARS по автостанции города Перевальска Луганской Народной Республики, в результате погибли и ранены мирные жители, в том числе дети. Ежедневно под обстрелы попадает Донецк, в результате чего гибнут мирные жители и страдает гражданская инфраструктура. В Мариуполе было совершено покушение на начальника городского отдела полиции Михаила Москвина. Неизвестные взорвали автомобиль, который в момент взрыва находился всего в нескольких метрах от машины Москвина. Москвин получил легкую контузию, в госпитализации не нуждался.
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