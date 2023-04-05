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Путин заявил о западном следе в терактах на новых российских территориях
Путин заявил о западном следе в терактах на новых российских территориях - РИА Новости Крым, 05.04.2023
Путин заявил о западном следе в терактах на новых российских территориях
Обстановка в новых регионах России остается напряженной, они регулярно подвергаются обстрелам и террористическим атакам, в подготовке которых задействован... РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T18:27
2023-04-05T18:27
2023-04-05T18:31
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Обстановка в новых регионах России остается напряженной, они регулярно подвергаются обстрелам и террористическим атакам, в подготовке которых задействован потенциал третьих стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с постоянными членами Совбеза.И в этих преступлениях отчетливо прослеживается западный след, указал глава государства."Есть все основания утверждать, что при подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран – западных спецслужб", - сказал он.Владимир Путин призвал сделать все, чтобы как можно быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство России и обеспечить безопасность их жителей."Подчеркну – МВД, прокуратура, Следком и другие правоохранительные органы, а также спецслужбы должны сделать максимум для обеспечения безопасной жизни местного населения", - сказал он.Ранее в среду президент РФ Владимир Путин заявил о глубоком кризисе в отношениях Москвы и Вашингтона и подчеркнул, что "использование американцами в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка цветных революций и госпереворота в Киеве, привело в конечном счете к нынешнему украинскому кризису".ВСУ регулярно обстреливают территории новых регионов России. Кроме того, в них периодически происходят теракты с использованием самодельных взрывных устройств. Так, в понедельник в Мелитополе взорвался автомобиль, в результате чего пострадал глава администрации поселка Акимовка Максим Зубарев, его состояние оценивается как тяжелое. По информации правоохранителей, сработала самодельная бомба. До этого в Мариуполе аналогичным образом было совершено покушение на начальника городского отдела полиции Михаила Москвина. Неизвестные взорвали автомобиль, который в момент взрыва находился всего в нескольких метрах от машины Москвина. Москвин получил легкую контузию, в госпитализации не нуждался.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: США и НАТО готовили порабощенную Украину к большой войнеНАТО является стороной конфликта на Украине – ПатрушевЛукашенко призвал прекратить боевые действия на Украине
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин (политик), совет безопасности рф, новые регионы россии, россия, теракт, украина, новости, нато
Путин заявил о западном следе в терактах на новых российских территориях
Путин: при подготовке терактов в новых регионах задействован потенциал западных спецслужб
18:27 05.04.2023 (обновлено: 18:31 05.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Обстановка в новых регионах России остается напряженной, они регулярно подвергаются обстрелам и террористическим атакам, в подготовке которых задействован потенциал третьих стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с постоянными членами Совбеза.
"Обстановка в этих регионах остается напряженной. Киевский режим продолжает совершать тяжкие преступления против живущих там мирных граждан, никого не жалея, подвергая города и поселки ракетным ударам, артиллерийским и минометным обстрелам. Регулярно устраиваются теракты против представителей власти и правоохранительных органов, журналистов, общественных деятелей, преподавателей школ и вузов. Причем, неонацисты и их пособники действуют не только на территориях новых субъектов, но и совершают преступления в других регионах", - сказал президент.
И в этих преступлениях отчетливо прослеживается западный след, указал глава государства.
"Есть все основания утверждать, что при подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран – западных спецслужб", - сказал он.
Владимир Путин призвал сделать все, чтобы как можно быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство России и обеспечить безопасность их жителей.
"Подчеркну – МВД, прокуратура, Следком и другие правоохранительные органы, а также спецслужбы должны сделать максимум для обеспечения безопасной жизни местного населения", - сказал он.
Ранее в среду президент РФ Владимир Путин заявил о глубоком кризисе
в отношениях Москвы и Вашингтона и подчеркнул, что "использование американцами в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка цветных революций и госпереворота в Киеве, привело в конечном счете к нынешнему украинскому кризису".
ВСУ регулярно обстреливают территории новых регионов России. Кроме того, в них периодически происходят теракты с использованием самодельных взрывных устройств. Так, в понедельник в Мелитополе взорвался автомобиль
, в результате чего пострадал глава администрации поселка Акимовка Максим Зубарев, его состояние оценивается как тяжелое. По информации правоохранителей, сработала самодельная бомба. До этого в Мариуполе аналогичным образом было совершено покушение на начальника городского отдела полиции Михаила Москвина. Неизвестные взорвали
автомобиль, который в момент взрыва находился всего в нескольких метрах от машины Москвина. Москвин получил легкую контузию, в госпитализации не нуждался.
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