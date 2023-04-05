https://crimea.ria.ru/20230405/putin-zayavil-o-zapadnom-slede-v-teraktakh-na-novykh-rossiyskikh-territoriyakh-1128001766.html

Путин заявил о западном следе в терактах на новых российских территориях

Путин заявил о западном следе в терактах на новых российских территориях - РИА Новости Крым, 05.04.2023

Путин заявил о западном следе в терактах на новых российских территориях

Обстановка в новых регионах России остается напряженной, они регулярно подвергаются обстрелам и террористическим атакам, в подготовке которых задействован... РИА Новости Крым, 05.04.2023

2023-04-05T18:27

2023-04-05T18:27

2023-04-05T18:31

владимир путин (политик)

совет безопасности рф

новые регионы россии

россия

теракт

украина

новости

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Обстановка в новых регионах России остается напряженной, они регулярно подвергаются обстрелам и террористическим атакам, в подготовке которых задействован потенциал третьих стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с постоянными членами Совбеза.И в этих преступлениях отчетливо прослеживается западный след, указал глава государства."Есть все основания утверждать, что при подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран – западных спецслужб", - сказал он.Владимир Путин призвал сделать все, чтобы как можно быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство России и обеспечить безопасность их жителей."Подчеркну – МВД, прокуратура, Следком и другие правоохранительные органы, а также спецслужбы должны сделать максимум для обеспечения безопасной жизни местного населения", - сказал он.Ранее в среду президент РФ Владимир Путин заявил о глубоком кризисе в отношениях Москвы и Вашингтона и подчеркнул, что "использование американцами в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка цветных революций и госпереворота в Киеве, привело в конечном счете к нынешнему украинскому кризису".ВСУ регулярно обстреливают территории новых регионов России. Кроме того, в них периодически происходят теракты с использованием самодельных взрывных устройств. Так, в понедельник в Мелитополе взорвался автомобиль, в результате чего пострадал глава администрации поселка Акимовка Максим Зубарев, его состояние оценивается как тяжелое. По информации правоохранителей, сработала самодельная бомба. До этого в Мариуполе аналогичным образом было совершено покушение на начальника городского отдела полиции Михаила Москвина. Неизвестные взорвали автомобиль, который в момент взрыва находился всего в нескольких метрах от машины Москвина. Москвин получил легкую контузию, в госпитализации не нуждался.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: США и НАТО готовили порабощенную Украину к большой войнеНАТО является стороной конфликта на Украине – ПатрушевЛукашенко призвал прекратить боевые действия на Украине

новые регионы россии

россия

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), совет безопасности рф, новые регионы россии, россия, теракт, украина, новости, нато