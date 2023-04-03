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Подрыв машины в Мелитополе – СК завел дело о покушении на жизнь чиновника
Подрыв машины в Мелитополе – СК завел дело о покушении на жизнь чиновника - РИА Новости Крым, 03.04.2023
Подрыв машины в Мелитополе – СК завел дело о покушении на жизнь чиновника
Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника военно-гражданской администрации возбуждено в Запорожской области после подрыва автомобиля в... РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T15:00
2023-04-03T15:00
2023-04-03T15:02
ск рф (следственный комитет российской федерации)
мелитопольский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника военно-гражданской администрации возбуждено в Запорожской области после подрыва автомобиля в Мелитополе. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.Инцидент произошел в понедельник утром. На улице Богдана Хмельницкого взорвался автомобиль, в результате чего пострадал глава администрации поселка Акимовка Максим Зубарев, его состояние оценивается как тяжелое. По информации правоохранителей, сработала самодельная бомба.Сейчас правоохранители проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастных к совершению преступления. По изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам назначены и проводятся судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы происшествия.Ранее в Мариуполе было совершено покушение на начальника городского отдела полиции Михаила Москвина. Неизвестные взорвали автомобиль, который в момент взрыва находился всего в нескольких метрах от машины Москвина. Москвин получил легкую контузию, в госпитализации не нуждался.Читайте также на РИА Новости Крым:Владелец взорванного в Мелитополе автомобиля умер в больницеВ Мариуполе взорван автомобиль начальника полиции - что известноОбстрел Мелитополя: под удар попали студенческое общежитие и авиагородок
https://crimea.ria.ru/20230403/postradavshiy-pri-vzryve-glava-akimovki-nakhoditsya-v-tyazhelom-sostoyanii-1127939706.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ск рф (следственный комитет российской федерации), мелитопольский район, новые регионы россии
Подрыв машины в Мелитополе – СК завел дело о покушении на жизнь чиновника
Следком возбудил уголовное дело о покушении на жизнь сотрудника ВГА Запорожской области
15:00 03.04.2023 (обновлено: 15:02 03.04.2023)