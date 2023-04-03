https://crimea.ria.ru/20230403/podryv-mashiny-v-melitopole--sk-zavel-delo-o-pokushenii-na-zhizn-chinovnika-1127946454.html

Подрыв машины в Мелитополе – СК завел дело о покушении на жизнь чиновника

Подрыв машины в Мелитополе – СК завел дело о покушении на жизнь чиновника - РИА Новости Крым, 03.04.2023

Подрыв машины в Мелитополе – СК завел дело о покушении на жизнь чиновника

Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника военно-гражданской администрации возбуждено в Запорожской области после подрыва автомобиля в... РИА Новости Крым, 03.04.2023

2023-04-03T15:00

2023-04-03T15:00

2023-04-03T15:02

ск рф (следственный комитет российской федерации)

мелитопольский район

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника военно-гражданской администрации возбуждено в Запорожской области после подрыва автомобиля в Мелитополе. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.Инцидент произошел в понедельник утром. На улице Богдана Хмельницкого взорвался автомобиль, в результате чего пострадал глава администрации поселка Акимовка Максим Зубарев, его состояние оценивается как тяжелое. По информации правоохранителей, сработала самодельная бомба.Сейчас правоохранители проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастных к совершению преступления. По изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам назначены и проводятся судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы происшествия.Ранее в Мариуполе было совершено покушение на начальника городского отдела полиции Михаила Москвина. Неизвестные взорвали автомобиль, который в момент взрыва находился всего в нескольких метрах от машины Москвина. Москвин получил легкую контузию, в госпитализации не нуждался.Читайте также на РИА Новости Крым:Владелец взорванного в Мелитополе автомобиля умер в больницеВ Мариуполе взорван автомобиль начальника полиции - что известноОбстрел Мелитополя: под удар попали студенческое общежитие и авиагородок

https://crimea.ria.ru/20230403/postradavshiy-pri-vzryve-glava-akimovki-nakhoditsya-v-tyazhelom-sostoyanii-1127939706.html

мелитопольский район

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), мелитопольский район, новые регионы россии