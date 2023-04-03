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Подрыв машины в Мелитополе – СК завел дело о покушении на жизнь чиновника - РИА Новости Крым, 03.04.2023
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Подрыв машины в Мелитополе – СК завел дело о покушении на жизнь чиновника
Подрыв машины в Мелитополе – СК завел дело о покушении на жизнь чиновника - РИА Новости Крым, 03.04.2023
Подрыв машины в Мелитополе – СК завел дело о покушении на жизнь чиновника
Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника военно-гражданской администрации возбуждено в Запорожской области после подрыва автомобиля в... РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T15:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника военно-гражданской администрации возбуждено в Запорожской области после подрыва автомобиля в Мелитополе. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.Инцидент произошел в понедельник утром. На улице Богдана Хмельницкого взорвался автомобиль, в результате чего пострадал глава администрации поселка Акимовка Максим Зубарев, его состояние оценивается как тяжелое. По информации правоохранителей, сработала самодельная бомба.Сейчас правоохранители проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастных к совершению преступления. По изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам назначены и проводятся судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы происшествия.Ранее в Мариуполе было совершено покушение на начальника городского отдела полиции Михаила Москвина. Неизвестные взорвали автомобиль, который в момент взрыва находился всего в нескольких метрах от машины Москвина. Москвин получил легкую контузию, в госпитализации не нуждался.Читайте также на РИА Новости Крым:Владелец взорванного в Мелитополе автомобиля умер в больницеВ Мариуполе взорван автомобиль начальника полиции - что известноОбстрел Мелитополя: под удар попали студенческое общежитие и авиагородок
https://crimea.ria.ru/20230403/postradavshiy-pri-vzryve-glava-akimovki-nakhoditsya-v-tyazhelom-sostoyanii-1127939706.html
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), мелитопольский район, новые регионы россии
Подрыв машины в Мелитополе – СК завел дело о покушении на жизнь чиновника

Следком возбудил уголовное дело о покушении на жизнь сотрудника ВГА Запорожской области

15:00 03.04.2023 (обновлено: 15:02 03.04.2023)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника военно-гражданской администрации возбуждено в Запорожской области после подрыва автомобиля в Мелитополе. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.
Инцидент произошел в понедельник утром. На улице Богдана Хмельницкого взорвался автомобиль, в результате чего пострадал глава администрации поселка Акимовка Максим Зубарев, его состояние оценивается как тяжелое. По информации правоохранителей, сработала самодельная бомба.
"По данным следствия, 3 апреля неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под транспортным средством главы одного из районов ВГА Запорожской области. Когда чиновник проезжал мимо жилого дома по проспекту Хмельницкого, устройство было приведено в действие. В результате мужчине причинены телесные повреждения, он госпитализирован", - сообщается в Telegram-канале СК.
Сейчас правоохранители проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастных к совершению преступления. По изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам назначены и проводятся судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы происшествия.
Ранее в Мариуполе было совершено покушение на начальника городского отдела полиции Михаила Москвина. Неизвестные взорвали автомобиль, который в момент взрыва находился всего в нескольких метрах от машины Москвина. Москвин получил легкую контузию, в госпитализации не нуждался.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Мелитопольский районНовые регионы России
 
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