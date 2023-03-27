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Обстрел Мелитополя: под удар попали студенческое общежитие и авиагородок - РИА Новости Крым, 27.03.2023
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Обстрел Мелитополя: под удар попали студенческое общежитие и авиагородок
Обстрел Мелитополя: под удар попали студенческое общежитие и авиагородок - РИА Новости Крым, 27.03.2023
Обстрел Мелитополя: под удар попали студенческое общежитие и авиагородок
В результате украинского обстрела повреждены жилые дома и здание студенческого общежития МГУ имени Макаренко в Мелитополе Запорожской области, эвакуированы 46... РИА Новости Крым, 27.03.2023
2023-03-27T11:16
2023-03-27T11:16
мелитополь
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
украина
россия
общество
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В результате украинского обстрела повреждены жилые дома и здание студенческого общежития МГУ имени Макаренко в Мелитополе Запорожской области, эвакуированы 46 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.В понедельник утром ВСУ обстреляли центр Мелитополя, повреждения получили несколько домов, в том числе здание около многопрофильного колледжа. По информации экстренных служб, за 15 минут до прилетов в учебном заведении начались занятия, все студенты находились в аудиториях. В результате обстрела ранены четыре человека. В больницу, по последним данным, доставили двоих.Информация по ситуации в многопрофильном колледже уточняется.Кроме того, еще одно попадание зафиксировано в районе авиагородка. По информации местных властей, один из снарядов прилетел в гараж. Рядом стоящее жилое здание получило незначительные повреждения - в нем вылетели окна. Пострадавших нет.На местах прилетов продолжают работать оперативные службы, МЧС и правоохранители.ВСУ регулярно обстреливают подконтрольную России часть Запорожской области. Ранее сообщалось, что над Мелитополем средствами противовоздушной обороны России сбиты три украинских беспилотника. По словам члена главного совета администрации области Владимира Рогова, дроны-камикадзе планировали нанести удар по гражданским объектам города.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы прогремели в Мелитополе – четверо раненыхВ Запорожской области предотвращен терактВСУ из HIMARS ударили по гостинице в Мелитополе: есть погибшие и раненые
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РИА Новости Крым
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мелитополь, всу (вооруженные силы украины), происшествия, украина, россия, общество, новые регионы россии, новости
Обстрел Мелитополя: под удар попали студенческое общежитие и авиагородок

Студенческое общежитие в Мелитополе попало под удар ВСУ– 46 человек эвакуированы

11:16 27.03.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Мелитополя
Последствия обстрела Мелитополя - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В результате украинского обстрела повреждены жилые дома и здание студенческого общежития МГУ имени Макаренко в Мелитополе Запорожской области, эвакуированы 46 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.
В понедельник утром ВСУ обстреляли центр Мелитополя, повреждения получили несколько домов, в том числе здание около многопрофильного колледжа. По информации экстренных служб, за 15 минут до прилетов в учебном заведении начались занятия, все студенты находились в аудиториях. В результате обстрела ранены четыре человека. В больницу, по последним данным, доставили двоих.
"В результате утреннего обстрела гражданских объектов в Мелитополе также повреждено здание общежития МГУ им. А. С. Макаренко. В общежитии выбито 42 окна. Эвакуировано 46 человек, никто не пострадал", - сообщила администрация со ссылкой на ректора Мелитопольского госуниверситета Андрея Чуйкова.
Информация по ситуации в многопрофильном колледже уточняется.
Кроме того, еще одно попадание зафиксировано в районе авиагородка. По информации местных властей, один из снарядов прилетел в гараж. Рядом стоящее жилое здание получило незначительные повреждения - в нем вылетели окна. Пострадавших нет.
На местах прилетов продолжают работать оперативные службы, МЧС и правоохранители.
ВСУ регулярно обстреливают подконтрольную России часть Запорожской области. Ранее сообщалось, что над Мелитополем средствами противовоздушной обороны России сбиты три украинских беспилотника. По словам члена главного совета администрации области Владимира Рогова, дроны-камикадзе планировали нанести удар по гражданским объектам города.
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МелитопольВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияУкраинаРоссияОбществоНовые регионы РоссииНовости
 
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