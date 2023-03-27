https://crimea.ria.ru/20230327/obstrel-melitopolya-pod-udar-popali-studencheskoe-obschezhitie-i-aviagorodok-1127784813.html

Обстрел Мелитополя: под удар попали студенческое общежитие и авиагородок

Обстрел Мелитополя: под удар попали студенческое общежитие и авиагородок - РИА Новости Крым, 27.03.2023

Обстрел Мелитополя: под удар попали студенческое общежитие и авиагородок

В результате украинского обстрела повреждены жилые дома и здание студенческого общежития МГУ имени Макаренко в Мелитополе Запорожской области, эвакуированы 46... РИА Новости Крым, 27.03.2023

2023-03-27T11:16

2023-03-27T11:16

2023-03-27T11:16

мелитополь

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В результате украинского обстрела повреждены жилые дома и здание студенческого общежития МГУ имени Макаренко в Мелитополе Запорожской области, эвакуированы 46 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.В понедельник утром ВСУ обстреляли центр Мелитополя, повреждения получили несколько домов, в том числе здание около многопрофильного колледжа. По информации экстренных служб, за 15 минут до прилетов в учебном заведении начались занятия, все студенты находились в аудиториях. В результате обстрела ранены четыре человека. В больницу, по последним данным, доставили двоих.Информация по ситуации в многопрофильном колледже уточняется.Кроме того, еще одно попадание зафиксировано в районе авиагородка. По информации местных властей, один из снарядов прилетел в гараж. Рядом стоящее жилое здание получило незначительные повреждения - в нем вылетели окна. Пострадавших нет.На местах прилетов продолжают работать оперативные службы, МЧС и правоохранители.ВСУ регулярно обстреливают подконтрольную России часть Запорожской области. Ранее сообщалось, что над Мелитополем средствами противовоздушной обороны России сбиты три украинских беспилотника. По словам члена главного совета администрации области Владимира Рогова, дроны-камикадзе планировали нанести удар по гражданским объектам города.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы прогремели в Мелитополе – четверо раненыхВ Запорожской области предотвращен терактВСУ из HIMARS ударили по гостинице в Мелитополе: есть погибшие и раненые

мелитополь

украина

россия

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелитополь, всу (вооруженные силы украины), происшествия, украина, россия, общество, новые регионы россии, новости