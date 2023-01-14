https://crimea.ria.ru/20230114/vsu-popytalis-atakovat-melitopol---rakety-sbity-1126396982.html

ВСУ попытались атаковать Мелитополь - ракеты сбиты

ВСУ попытались атаковать Мелитополь - ракеты сбиты - РИА Новости Крым, 14.01.2023

ВСУ попытались атаковать Мелитополь - ракеты сбиты

Российские системы противовоздушной обороны в субботу утром отразили украинскую ракетную атаку на Мелитополь, гражданская инфраструктура не повреждена. Об этом... РИА Новости Крым, 14.01.2023

2023-01-14T12:03

2023-01-14T12:03

2023-01-14T12:03

сво

мелитополь

запорожская область

новые регионы россии

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

армия и флот

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны в субботу утром отразили украинскую ракетную атаку на Мелитополь, гражданская инфраструктура не повреждена. Об этом сообщили в администрации города.Ранее сообщалось, что над Мелитополем средствами противовоздушной обороны России сбиты три украинских беспилотника. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, дроны-камикадзе планировали нанести удар по гражданским объектам города.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Zлые и бесстрашные. История крымчан, которые всегда на линии огняОгненный "Град": видео уничтожения колонны техники ВСУВоенный эксперт спрогнозировал действия ВСУ зимой и весной 2023 года

https://crimea.ria.ru/20230113/terakt-v-berdyanske-vzorvano-avto-glavy-rayonnoy-administratsii-1126392168.html

мелитополь

запорожская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, мелитополь, запорожская область, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), происшествия, армия и флот, вооруженные силы россии