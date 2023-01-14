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ВСУ попытались атаковать Мелитополь - ракеты сбиты - РИА Новости Крым, 14.01.2023
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ВСУ попытались атаковать Мелитополь - ракеты сбиты
ВСУ попытались атаковать Мелитополь - ракеты сбиты - РИА Новости Крым, 14.01.2023
ВСУ попытались атаковать Мелитополь - ракеты сбиты
Российские системы противовоздушной обороны в субботу утром отразили украинскую ракетную атаку на Мелитополь, гражданская инфраструктура не повреждена. Об этом... РИА Новости Крым, 14.01.2023
2023-01-14T12:03
2023-01-14T12:03
сво
мелитополь
запорожская область
новые регионы россии
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны в субботу утром отразили украинскую ракетную атаку на Мелитополь, гражданская инфраструктура не повреждена. Об этом сообщили в администрации города.Ранее сообщалось, что над Мелитополем средствами противовоздушной обороны России сбиты три украинских беспилотника. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, дроны-камикадзе планировали нанести удар по гражданским объектам города.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Zлые и бесстрашные. История крымчан, которые всегда на линии огняОгненный "Град": видео уничтожения колонны техники ВСУВоенный эксперт спрогнозировал действия ВСУ зимой и весной 2023 года
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сво, мелитополь, запорожская область, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), происшествия, армия и флот, вооруженные силы россии
ВСУ попытались атаковать Мелитополь - ракеты сбиты

Власти Мелитополя: ПВО отразила ракетную атаку украинских боевиков, сбиты несколько ракет

12:03 14.01.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России на Запорожском направлении
Работа противовоздушной обороны России на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны в субботу утром отразили украинскую ракетную атаку на Мелитополь, гражданская инфраструктура не повреждена. Об этом сообщили в администрации города.
"По уточненным данным, в районе 5 часов утра над городом сработали подразделения ПВО Вооруженных сил России. Были сбиты несколько ракет, выпущенных с позиций ВСУ в направлении, где нет военных объектов. Гражданская инфраструктура не пострадала", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
Ранее сообщалось, что над Мелитополем средствами противовоздушной обороны России сбиты три украинских беспилотника. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, дроны-камикадзе планировали нанести удар по гражданским объектам города.
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Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
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