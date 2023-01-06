https://crimea.ria.ru/20230106/zlye-i-besstrashnye-istoriya-krymchan-kotorye-vsegda-na-linii-ognya-1126269682.html

Zлые и бесстрашные. История крымчан, которые всегда на линии огня

Zлые и бесстрашные. История крымчан, которые всегда на линии огня - РИА Новости Крым, 06.01.2023

Zлые и бесстрашные. История крымчан, которые всегда на линии огня

РИА Новости Крым, 06.01.2023

2023-01-06T19:14

2023-01-06T19:14

2023-01-06T19:14

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Энергодар. Название этого города атомщиков сегодня у многих на слуху: обстрелы, спекуляции и угрозы Киева вокруг Запорожской АЭС… Серый пейзаж огромного Каховского водохранилища. Пронизывающий холодный ветер здесь, в степях Запорожской области, чувствуется в разы сильнее. Учитывая напряженную обстановку и изматывающую зимнюю погоду, защищать этот город могут только люди с характером – сильные и несокрушимые. Среди них — спецподразделение крымчан-добровольцев, настоящих бойцов, стоящих на линии соприкосновения с врагом.Все они в прошлом силовики. Сегодня по зову сердца и чувству долга перед Родиной отправились туда, где горячо. С ними корреспонденты РИА Новости Крым провели один день...Злой с добрыми глазамиЕдем в Энергодар, где безопасность и спокойствие обеспечивает спецподразделение, состоящее в основном из наших ребят. За окном типичный степной пейзаж – вспаханные под озимые поля, села с одноэтажной и давно требующей ремонта застройкой. За рулем Степан Лопатин, крымчанин, который командует этим самым спецотрядом. Со Степаном мы познакомились еще летом, когда приезжали в другой прифронтовой район – город Пологи все той же Запорожской области. Суровый дядька с немного усталым взглядом, но грозным голосом и четкими приказами. На шевроне позывной "Злой"...– Почему Злой?– Да это обычно не обсуждается, каждому позывной приходит от сослуживцев. Вот так, как говорится, без орденов на грудь, у нас нормальное адекватное общение, а когда уже в работе... Оттуда позывной и пошел. Очень редко позывные меняются, мой еще в Крыму как прилип, так и остался.До всех событий Степан служил в симферопольской милиции, исполнял обязанности замначальника райотдела по работе с личным составом. Потом, говорит, ушел из органов, два-три года занимался частным бизнесом, но понял – не его.– Работать надо по душе, делать то, что тебе нравится. Может, банально звучит, но помимо заработка ты должен получать удовольствие. Мое направление – это безопасность. Охрана, телохранители – безопасность в комплексе как юридических, так и физических лиц.– С какими принципами вы сюда пришли? Видно, что они у вас отточены службой, жизнью…– Если жизнью, то это братство и упорство. Именно братство, справедливость и готовность шагать до конца. Я упертый – это факт.– Это круто!– Можно сказать, что круто, можно назвать это "достойно", "по-мужски"…– Обстановка здесь непростая, но каждый день вы с новыми силами в бой. Откуда они берутся?– Я занимаюсь тем, что мне по душе, тем, что я могу делать если не отлично, то хорошо. Каждый день что-то открывает, что-то показывает, есть какие-то достижения. Ставятся задачи, ты их выполняешь, ты что-то открываешь, ты видишь хорошо сделанную работу, все это доставляет удовольствие.Война и мир прифронтовой Васильевки: фоторепортаж >>– А бывает страшно?– Сказать, что я не боюсь — нет. Я опасаюсь, иногда – да, боюсь. Не боятся только дураки. Телами тех, кто пытался показать бахвальную смелость, усыпаны поля. Всегда чего-то боишься, ты знаешь, что это может случиться, но боишься не этого, а последствий. У меня дома дети, родители, они сейчас переживают, волнуются, пишут, звонят. Боишься конечного результата – не довести до конца начатое, не увидеть победы. Если речь о смерти, то каждый боится этого. Если кто-то говорит, что это не так, то, значит, он не бывал в таких местах, в горячих точках, непосредственно здесь, в зоне СВО.– Как меняются люди, попадая сюда?– Ребята здесь раскрываются и показывают очень яркие таланты. Кто-то научился мастерски водить машину, чего не было в Крыму, кто-то отточил мастерство обращения с разными видами оружия… Все раскрываются и показывают, кто есть кто, и кто что может. Вот в таких условиях.Особый крымский дух: с богом и за Родину…Когда-то здесь была яхтенная стоянка, старая советская лодочная станция. На той стороне уже Никополь, подконтрольный Киеву. Территория, изрытая окопами, воронки от прилетов, осколки ракет. Здесь раньше стояла база украинских боевиков, а сегодня территория, хоть и изрядно "потрепанная" ракетами, но наша. И это главное. В глаза бросается старый катер, на котором кто-то из ребят написал "Крым"… Скучают по родному полуострову…– Идите строго за мной, может быть опасно. Пойдем только туда, где я сам ходил, - говорит наш провожатый – суровый парень с позывным "Белый". Он тоже из Крыма и тоже пришел сюда добровольцем. Как и у многих – дома ждет семья.– Вон, видите на солнце блестит? Это растяжка!– До позиций ВСУ буквально 4 км, тот берег весь в укрепах, десант, соответственно, идет оттуда, который не раз уже останавливали, – поясняет Злой.– Вы понимаете, кто вам противостоит?– Понимание это было изначально, мы же видим, что их обеспечивают вооружением США и сейчас по разведданным, по информации от тех, кого взяли в плен, знаем, что на той стороне украинских солдат практически нет, одни наемники с дальнего зарубежья, из стран СНГ.Идем дальше, переговариваясь и внимательно глядя под ноги… Крепкие и уверенные ребята показывают и рассказывают, а мы невольно всматриваемся в их глаза... Уверенные, суровые, но с какой-то родной теплотой... Невольно задаешься вопросом, как они решились сменить родной дом вот на такие непростые условия, оставив близких и привычный быт? "Белый" будто читает мои мысли:– Мы здесь защищаем Родину, память предков, то, за что стояли наши деды. Важно не дать "коричневой чуме" разрушить наши семьи, наши дома, нашу бытность, наш славянский дух. Мы – крымчане, мы – русские, мы всегда ими были... Помню, еще в украинскую бытность Крыма, когда бывал на остальной территории Украины, все спрашивали, мол, вы откуда. Крымчане, говорили мы. А нам отвечали "а, так вы русские?". Да, мы русские и так было всегда. Почему только сейчас кто-то кричит, что Крым – это Украина? Он был частью этой страны только на бумаге, и не более.И каждый из ребят подтверждает: с какими принципами и взглядами они сюда пришли, ни от одного не отказались, а лишь утвердились и стали крепче. Как железо закаляется, так закалились и мы со своими взглядами, убеждениями, идеями и принципами и нет таких химических элементов либо чего бы то еще, что могло бы это все ослабить, мы будем стоять до конца, – уверенно говорит Белый.…Каждый из бойцов в разговоре вспоминает про события на полуострове в 2014 году и все моделируют, что бы произошло, если бы не СВО. Слушая их, понимаешь, почему они здесь....– Глядя на события, которые начали происходить на территории Запорожской области, мы здесь – и по зову сердца, и, пусть это будет звучать банально, из чувства патриотизма, – объясняет Злой. - Каждый из нас понимает, что могло случиться на фоне всех украинских событий, зайди они далеко. Мы с вами тут стоим, а в 200 км — наша Родина, наш Крым. Было понятно, если никто не остановит киевский режим, то это чревато, мягко выражаясь, печальными последствиями. Здесь мы по факту с начала СВО, с первых чисел марта. Все ребята, мои братья по духу, по оружию, они все из Крыма, основная масса из Симферополя и вот здесь уже считай девять месяцев – этим все сказано.Мир под обстрелами: как живет херсонская Чаплынка на границе с Крымом >>– Патриотизм – вроде бы для всех одно и вместе с тем для каждого что-то свое. Что это означает для тех, кто добровольно пришел сюда, на передовую, и уже месяцами стоит на страже наших рубежей?– То, что нас окружает – земля, деревья, небо, люди – это все надо защищать. Надо защищать от всех неофашистских, бандеровских движений, которые здесь проповедовались в течение девяти лет. Здесь каждый из ребят это понимает. Знаете, за эти девять месяцев ни от одного, кого взяли в плен, при рассуждениях с гражданами, которые были настроены антироссийски, никто так и не ответил на вопрос: почему все молчали, когда восемь лет бомбили Донбасс. Вот на этот вопрос мы так ответа и не получили. Лирика… А если брать глобально, наши противники хотят поставить нашу страну на колени. Поэтому мы стоим здесь и делаем то, что обязаны делать. Мы не даем расплодиться фашизму на нашей территории. Так, как делали это наши деды. В этом патриотизм.– Вы все подчеркиваете, что крымчане, что чувствуете плечо земляков, что 23 года Крым сопротивлялся чуждой идеологи. А что значит крымский дух?– Особый крымский дух? Что у нас, братья? – спрашивает Злой у бойцов.– Мы русские! С нами Бог! На небе Бог, на земле Россия – подхватывает Белый.– Вот вам ответ на ваш вопрос, иначе быть не может, – резюмирует Степан.Крымчане: советы добровольцам и привет роднымВ слове доброволец уже заложено что-то светлое, доброе: люди, защищающие добро! И каждый раз, возвращаясь с репортажа или интервью с такими ребятами, ты переосмысливаешь многое, понимаешь, что пока рядом с нами такие парни, победа однозначно будет за нами.– Самое главное – определиться, – советует Злой. – Если ты идешь добровольцем, то ради чего ты идешь сюда, ради какой идеи. Ты идешь защищать Родину – топи до талого. Если ты хочешь кому-то что-то доказать – не стоит сюда даже соваться. Это чревато, чревато очень негативными последствиями, в первую очередь для самого человека. Когда доходит до дела, до минометного обстрела, арты или до прямого боестолкновения, если ты шел сюда, не понимая, зачем ты это делаешь – это может закончится плачевно.Военный эксперт оценил опасность угроз США для Крыма >>– Мы все здесь добровольцы, – говорит Белый. – Я ушел сюда, согласовав свой шаг со своей женой, она меня поддерживает. За что ей огромное спасибо как женщине, как жене солдата, который защищает свою страну. Это достойные поступки от многих тех жен, которые знают, куда отправляются их мужья. Это сильнейшие поступки матерей, которые знают, куда отправляются их дети. Когда они их поддерживают и ни в коем случае не начинают их прятать по подвалам, по Узбекистанам, Казахстанам и дальним углам. Огромное им всем за это спасибо. Как нашим, так и женам и матерям тех ребят, которые находятся здесь, вместе с нами…

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сво, запорожская область, общество, крым, безопасность, вооруженные силы россии