https://crimea.ria.ru/20221217/voennyy-ekspert-otsenil-opasnost-ugroz-ssha-dlya-kryma-1125958651.html

Военный эксперт оценил опасность угроз США для Крыма

Военный эксперт оценил опасность угроз США для Крыма - РИА Новости Крым, 17.12.2022

Военный эксперт оценил опасность угроз США для Крыма

США готовит почву для поставок дальнобойного оружия на Украину. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал директор Центра военно-политических проблем РИА Новости Крым, 17.12.2022

2022-12-17T18:14

2022-12-17T18:14

2022-12-17T18:30

эксклюзивы риа новости крым

крым

безопасность республики крым и севастополя

мнения

украина

сша

в мире

авторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111567/10/1115671010_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f295e2f0a2bbe706a152e99636505a74.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. США готовит почву для поставок дальнобойного оружия на Украину. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал директор Центра военно-политических проблем МГИМО Алексей Подберезкин.Накануне координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Штаты признают право Киева планировать и осуществлять силовые операции на территории Крыма, поскольку считает полуостров частью Украины.При этом военный эксперт отметил, что в данном случае к словам представителя Белого дома нельзя относиться серьезно. Так как подобные заявления "он делает с некой периодичностью и дает основания, чтобы мы вздрагивали и что-то такое продумывали".Коснувшись темы безопасности Крыма, он заверил, что крымчанам не стоит опасаться ракетных ударов по своей территории.Более реальную угрозу, по словам эксперта, представляют сделанные на западе прототипы беспилотников, которые "противник может начать запускать, и которые надо будет сбивать достаточно массово". Это будет основная проблема, считает Подберезкин.Ранее в The Еconomist было опубликовано интервью с главкомом ВСУ Валерием Залужным, в котором украинский генерал заявил, что ВСУ осталось преодолеть 84 км до Мелитополя. В случае этого продвижения, для них откроется возможность вести огонь по Крымскому перешейку, однако для этого Украине требуются дополнительные поставки вооружения.При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон фокусирует свои усилия на помощи Киеву вернуть территории, занятые Россией с начала специальной военной операции. В то же время он ушел от ответа на вопрос, сможет ли Украина "вернуть Крым" при поддержке США.Сотрудник Школы международных исследований Джонса Хопкинса Джозеф Иоффе считает, что президент США Джо Байден намекает украинскому руководству сесть за стол переговоров с Москвой и забыть о Крыме.Читайте также на РИА Новости Крым:Заклинания Залужного: могут ли ВСУ дойти до Мелитополя и бить по КрымуЭксперт объяснил тактику США по Крыму: "проверяют наш болевой порог"Попытается ли Киев снова атаковать Крым – эксперт

https://crimea.ria.ru/20221216/dlya-atak-na-krym-ispolzovali-bespilotniki-izgotovlennye-v-ssha-1125938913.html

https://crimea.ria.ru/20221215/nazvana-glavnaya-ugroza-dlya-kryma-1125897162.html

https://crimea.ria.ru/20221217/v-krymu-otvetili-na-ukrainskie-plany-prorvatsya-k-poluostrovu-1125954899.html

крым

украина

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_79915f967b4acce6d3e7ee0b0017e499.jpg.webp

Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_79915f967b4acce6d3e7ee0b0017e499.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_79915f967b4acce6d3e7ee0b0017e499.jpg.webp

крым, безопасность республики крым и севастополя, мнения, украина, сша, в мире, авторы