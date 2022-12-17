Рейтинг@Mail.ru
Военный эксперт оценил опасность угроз США для Крыма - РИА Новости Крым, 17.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20221217/voennyy-ekspert-otsenil-opasnost-ugroz-ssha-dlya-kryma-1125958651.html
Военный эксперт оценил опасность угроз США для Крыма
Военный эксперт оценил опасность угроз США для Крыма - РИА Новости Крым, 17.12.2022
Военный эксперт оценил опасность угроз США для Крыма
США готовит почву для поставок дальнобойного оружия на Украину. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал директор Центра военно-политических проблем РИА Новости Крым, 17.12.2022
2022-12-17T18:14
2022-12-17T18:30
эксклюзивы риа новости крым
крым
безопасность республики крым и севастополя
мнения
украина
сша
в мире
авторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111567/10/1115671010_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f295e2f0a2bbe706a152e99636505a74.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. США готовит почву для поставок дальнобойного оружия на Украину. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал директор Центра военно-политических проблем МГИМО Алексей Подберезкин.Накануне координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Штаты признают право Киева планировать и осуществлять силовые операции на территории Крыма, поскольку считает полуостров частью Украины.При этом военный эксперт отметил, что в данном случае к словам представителя Белого дома нельзя относиться серьезно. Так как подобные заявления "он делает с некой периодичностью и дает основания, чтобы мы вздрагивали и что-то такое продумывали".Коснувшись темы безопасности Крыма, он заверил, что крымчанам не стоит опасаться ракетных ударов по своей территории.Более реальную угрозу, по словам эксперта, представляют сделанные на западе прототипы беспилотников, которые "противник может начать запускать, и которые надо будет сбивать достаточно массово". Это будет основная проблема, считает Подберезкин.Ранее в The Еconomist было опубликовано интервью с главкомом ВСУ Валерием Залужным, в котором украинский генерал заявил, что ВСУ осталось преодолеть 84 км до Мелитополя. В случае этого продвижения, для них откроется возможность вести огонь по Крымскому перешейку, однако для этого Украине требуются дополнительные поставки вооружения.При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон фокусирует свои усилия на помощи Киеву вернуть территории, занятые Россией с начала специальной военной операции. В то же время он ушел от ответа на вопрос, сможет ли Украина "вернуть Крым" при поддержке США.Сотрудник Школы международных исследований Джонса Хопкинса Джозеф Иоффе считает, что президент США Джо Байден намекает украинскому руководству сесть за стол переговоров с Москвой и забыть о Крыме.Читайте также на РИА Новости Крым:Заклинания Залужного: могут ли ВСУ дойти до Мелитополя и бить по КрымуЭксперт объяснил тактику США по Крыму: "проверяют наш болевой порог"Попытается ли Киев снова атаковать Крым – эксперт
https://crimea.ria.ru/20221216/dlya-atak-na-krym-ispolzovali-bespilotniki-izgotovlennye-v-ssha-1125938913.html
https://crimea.ria.ru/20221215/nazvana-glavnaya-ugroza-dlya-kryma-1125897162.html
https://crimea.ria.ru/20221217/v-krymu-otvetili-na-ukrainskie-plany-prorvatsya-k-poluostrovu-1125954899.html
крым
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_79915f967b4acce6d3e7ee0b0017e499.jpg.webp
Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_79915f967b4acce6d3e7ee0b0017e499.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111567/10/1115671010_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_47ba627aef54a9486d7e991757cc84a5.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, безопасность республики крым и севастополя, мнения, украина, сша, в мире, авторы
Военный эксперт оценил опасность угроз США для Крыма

Эксперт о заявлении Кирби по Крыму: готовит почву для поставок дальнобойного оружия Киеву

18:14 17.12.2022 (обновлено: 18:30 17.12.2022)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСамоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С"
Самоходный ЗРПК наземного базирования Панцирь-С
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Элеонора Павловская
Элеонора Павловская
Старший корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. США готовит почву для поставок дальнобойного оружия на Украину. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал директор Центра военно-политических проблем МГИМО Алексей Подберезкин.
Накануне координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Штаты признают право Киева планировать и осуществлять силовые операции на территории Крыма, поскольку считает полуостров частью Украины.
"Кирби готовит почву для поставок дальнобойного оружия на Украину. Ему нужно поднять риторику до уровня, когда такие поставки покажутся неизбежными", – считает Подберезкин.
Регионы России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
Вчера, 14:25
Для атак на Крым использовали беспилотники, изготовленные в США
При этом военный эксперт отметил, что в данном случае к словам представителя Белого дома нельзя относиться серьезно. Так как подобные заявления "он делает с некой периодичностью и дает основания, чтобы мы вздрагивали и что-то такое продумывали".
Коснувшись темы безопасности Крыма, он заверил, что крымчанам не стоит опасаться ракетных ударов по своей территории.
"В регионе установлена самая лучшая система противовоздушной и противоракетной обороны. Она включает не только комплексы С-300 и С-400, но и другие системы", – отметил Подберезкин.
Более реальную угрозу, по словам эксперта, представляют сделанные на западе прототипы беспилотников, которые "противник может начать запускать, и которые надо будет сбивать достаточно массово". Это будет основная проблема, считает Подберезкин.
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 10:53
Названа главная угроза для Крыма
Ранее в The Еconomist было опубликовано интервью с главкомом ВСУ Валерием Залужным, в котором украинский генерал заявил, что ВСУ осталось преодолеть 84 км до Мелитополя. В случае этого продвижения, для них откроется возможность вести огонь по Крымскому перешейку, однако для этого Украине требуются дополнительные поставки вооружения.
При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон фокусирует свои усилия на помощи Киеву вернуть территории, занятые Россией с начала специальной военной операции. В то же время он ушел от ответа на вопрос, сможет ли Украина "вернуть Крым" при поддержке США.
Сотрудник Школы международных исследований Джонса Хопкинса Джозеф Иоффе считает, что президент США Джо Байден намекает украинскому руководству сесть за стол переговоров с Москвой и забыть о Крыме.
Константинов назвал фантазиями заявления генерала Украине о прорыве ВСУ к границам Крыма - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
14:44
В Крыму ответили на украинские планы прорваться к полуострову
Читайте также на РИА Новости Крым:
Заклинания Залужного: могут ли ВСУ дойти до Мелитополя и бить по Крыму
Эксперт объяснил тактику США по Крыму: "проверяют наш болевой порог"
Попытается ли Киев снова атаковать Крым – эксперт
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяМненияУкраинаСШАВ миреАвторы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:18Главные события и заявления дня: 17 декабря
20:09Главные новости Крыма: 17 декабря
19:57Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год
19:56Хорватия обыграла Марокко и завоевала бронзу ЧМ-2022
19:33Сосновая "демография": почему мало крымских хвойных на елочных базарах
19:06Новогодние соблазны: как не купить лишнего и можно ли вернуть покупки
18:42Новые схемы "развода": аферисты стали использовать нейросеть
18:14Военный эксперт оценил опасность угроз США для Крыма
17:58Установка для нейрохирургических операций появилась в Симферополе
17:27Главная угроза Крыму и квартира Зеленского: топ новостей недели
17:02Сколько машин ждут переправы через Керченский пролив со стороны Тамани
16:39Как древние люди: художники писали картины глиняными красками в пещере
16:21Сколько будут служить срочники весеннего и осеннего призывов 2023 года
15:58Российские войска разгромили иностранных наемников у Красного Лимана
15:35Массированные удары ВС России сорвали переброску оружия для ВСУ
15:05Больных с симптомами простуды будут тестировать на COVID-19 и грипп
14:44В Крыму ответили на украинские планы прорваться к полуострову
14:14В Керчи на ремонт закроют сразу два Вечных огня
13:55В России продлили программу поддержки занятости населения
13:28В Москву: Губарева рассказала о своем переводе на новое место работы
Лента новостейМолния