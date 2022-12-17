Военный эксперт оценил опасность угроз США для Крыма
Эксперт о заявлении Кирби по Крыму: готовит почву для поставок дальнобойного оружия Киеву
18:14 17.12.2022 (обновлено: 18:30 17.12.2022)
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. США готовит почву для поставок дальнобойного оружия на Украину. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал директор Центра военно-политических проблем МГИМО Алексей Подберезкин.
Накануне координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Штаты признают право Киева планировать и осуществлять силовые операции на территории Крыма, поскольку считает полуостров частью Украины.
"Кирби готовит почву для поставок дальнобойного оружия на Украину. Ему нужно поднять риторику до уровня, когда такие поставки покажутся неизбежными", – считает Подберезкин.
При этом военный эксперт отметил, что в данном случае к словам представителя Белого дома нельзя относиться серьезно. Так как подобные заявления "он делает с некой периодичностью и дает основания, чтобы мы вздрагивали и что-то такое продумывали".
Коснувшись темы безопасности Крыма, он заверил, что крымчанам не стоит опасаться ракетных ударов по своей территории.
"В регионе установлена самая лучшая система противовоздушной и противоракетной обороны. Она включает не только комплексы С-300 и С-400, но и другие системы", – отметил Подберезкин.
Более реальную угрозу, по словам эксперта, представляют сделанные на западе прототипы беспилотников, которые "противник может начать запускать, и которые надо будет сбивать достаточно массово". Это будет основная проблема, считает Подберезкин.
15 декабря, 10:53Названа главная угроза для Крыма
Ранее в The Еconomist было опубликовано интервью с главкомом ВСУ Валерием Залужным, в котором украинский генерал заявил, что ВСУ осталось преодолеть 84 км до Мелитополя. В случае этого продвижения, для них откроется возможность вести огонь по Крымскому перешейку, однако для этого Украине требуются дополнительные поставки вооружения.
При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон фокусирует свои усилия на помощи Киеву вернуть территории, занятые Россией с начала специальной военной операции. В то же время он ушел от ответа на вопрос, сможет ли Украина "вернуть Крым" при поддержке США.
Сотрудник Школы международных исследований Джонса Хопкинса Джозеф Иоффе считает, что президент США Джо Байден намекает украинскому руководству сесть за стол переговоров с Москвой и забыть о Крыме.
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