https://crimea.ria.ru/20221216/belyy-dom-sdelal-zayavlenie-po-povodu-operatsiy-vsu-protiv-kryma--1125948261.html

Белый дом сделал заявление по поводу операций ВСУ против Крыма

Белый дом сделал заявление по поводу операций ВСУ против Крыма - РИА Новости Крым, 16.12.2022

Белый дом сделал заявление по поводу операций ВСУ против Крыма

Вашингтон признает право Киева планировать и осуществлять силовые операции против Крыма, поскольку считает полуостров частью Украины, заявил координатор... РИА Новости Крым, 16.12.2022

2022-12-16T19:47

2022-12-16T19:47

2022-12-16T19:47

крым

безопасность республики крым и севастополя

украина

всу (вооруженные силы украины)

сша

политика

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Вашингтон признает право Киева планировать и осуществлять силовые операции против Крыма, поскольку считает полуостров частью Украины, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби.Кирби отказался от оценок возможностей Вооруженных сил Украины захватить Крым, посоветовав обратиться с этим вопросом к украинскому военному командованию. Он также отметил, что США "не указывают Киеву, какие военные операции проводить".Комментируя выделение нового транша военной помощи Украине, Кирби не стал уточнять, какие именно вооружения войдут в этот пакет. При этом он отметил, что можно ожидать поставок Киеву "дополнительных средств противовоздушной обороны"."Мы сосредоточены на обеспечении того, что мы можем помочь им с этими возможностями противовоздушной обороны, работаем с ними в тесной координации в вопросе того, какие виды средств им (украинцам – ред.) больше всего подходят", - сказал он.Ранее журнал The Еconomist опубликовал интервью с главкомом ВСУ Валерием Залужным, в котором украинский генерал заявил, что ВСУ осталось преодолеть 84 км до Мелитополя. В случае этого продвижения, для них откроется возможность вести огонь по Крымскому перешейку, однако для этого Украине требуются дополнительные поставки вооружения.При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон фокусирует свои усилия на помощи Киеву вернуть территории, занятые Россией с начала специальной военной операции. В то же время он ушел от ответа на вопрос, сможет ли Украина "вернуть Крым" при поддержке США.Сотрудник Школы международных исследований Джонса Хопкинса Джозеф Иоффе считает, что президент США Джо Байден намекает украинскому руководству сесть за стол переговоров с Москвой и забыть о Крыме.Читайте также на РИА Новости Крым:Заклинания Залужного: могут ли ВСУ дойти до Мелитополя и бить по КрымуЭксперт объяснил тактику США по Крыму: "проверяют наш болевой порог"Попытается ли Киев снова атаковать Крым – эксперт

https://crimea.ria.ru/20221215/politolog-svyazal-zagruzku-yarsa-s-vozmozhnoy-postavkoy-kievu-zrk-patriot-1125911418.html

https://crimea.ria.ru/20221129/est-li-u-rezhima-zelenskogo-sily-dlya-nastupleniya-na-krym-1125600348.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, безопасность республики крым и севастополя, украина, всу (вооруженные силы украины), сша, политика, сво