Белый дом сделал заявление по поводу операций ВСУ против Крыма
Джон Кирби: США признают за Киевом право проводить военные операции против Крыма
© SAUL LOEBДжон Кирби, координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям, выступает на ежедневном брифинге для прессы в Белом доме. Фото AFP
© SAUL LOEB
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Вашингтон признает право Киева планировать и осуществлять силовые операции против Крыма, поскольку считает полуостров частью Украины, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
"Крым – это Украина. И украинцы вправе решать, где они будут проводить операции в пределах своей страны, как они будут проводиться, с каким темпом, в каких масштабах и в какие сроки", – цитирует РИА Новости представителя Белого дома.
Кирби отказался от оценок возможностей Вооруженных сил Украины захватить Крым, посоветовав обратиться с этим вопросом к украинскому военному командованию. Он также отметил, что США "не указывают Киеву, какие военные операции проводить".
Комментируя выделение нового транша военной помощи Украине, Кирби не стал уточнять, какие именно вооружения войдут в этот пакет. При этом он отметил, что можно ожидать поставок Киеву "дополнительных средств противовоздушной обороны".
"Мы сосредоточены на обеспечении того, что мы можем помочь им с этими возможностями противовоздушной обороны, работаем с ними в тесной координации в вопросе того, какие виды средств им (украинцам – ред.) больше всего подходят", - сказал он.
Ранее журнал The Еconomist опубликовал интервью с главкомом ВСУ Валерием Залужным, в котором украинский генерал заявил, что ВСУ осталось преодолеть 84 км до Мелитополя. В случае этого продвижения, для них откроется возможность вести огонь по Крымскому перешейку, однако для этого Украине требуются дополнительные поставки вооружения.
При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон фокусирует свои усилия на помощи Киеву вернуть территории, занятые Россией с начала специальной военной операции. В то же время он ушел от ответа на вопрос, сможет ли Украина "вернуть Крым" при поддержке США.
Сотрудник Школы международных исследований Джонса Хопкинса Джозеф Иоффе считает, что президент США Джо Байден намекает украинскому руководству сесть за стол переговоров с Москвой и забыть о Крыме.
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