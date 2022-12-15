https://crimea.ria.ru/20221215/v-mid-rf-predupredili-o-posledstviyakh-postavok-sistem-patriot-ukraine-1125899885.html
В МИД РФ предупредили о последствиях поставок систем Patriot Украине
В МИД РФ предупредили о последствиях поставок систем Patriot Украине - РИА Новости Крым, 15.12.2022
В МИД РФ предупредили о последствиях поставок систем Patriot Украине
Вероятные поставки Украине американских зенитных ракетных комплексов Patriot ведут к эскалации конфликта и повышают риск прямого втягивания войск США в боевые... РИА Новости Крым, 15.12.2022
2022-12-15T12:40
2022-12-15T12:40
2022-12-15T12:40
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мария захарова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Вероятные поставки Украине американских зенитных ракетных комплексов Patriot ведут к эскалации конфликта и повышают риск прямого втягивания войск США в боевые действия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам Захаровой, у США, которые стали фактически стороной конфликта, не получится уклониться от причастности к развязанному киевским режимом террору против мирного населения РФ и снять с себя ответственность за смерти и разрушения, "причиненные американским оружием по американской наводке".Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон в ближайшее время может заявить о передаче Украине зенитных ракетных комплексов Patriot. В свою очередь газета The Washington Post проинформировала, что президент США Джо Байден одобрит поставки Patriot Киеву только после детального доклада Пентагона о подготовке и обслуживании систем, правовом основании для поставок ЗРК и последствиях такого решения для боеготовности армии США.Как поставки НАТО новых систем ПВО Украине отразятся на спецоперации РФ >>Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию, призвал дождаться официальной информации о поставках ЗРК Patriot Украине.
https://crimea.ria.ru/20221204/v-ssha-nazvali-sroki-pobedy-rossii-v-spetsoperatsii-na-ukraine-1125675945.html
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РИА Новости Крым
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, украина, всу (вооруженные силы украины), сша, политика, своим ходом в крым, новости
В МИД РФ предупредили о последствиях поставок систем Patriot Украине
МИД РФ: Поставки Украине ракетных систем Patriot повысят риск втягивания США в конфликт
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Вероятные поставки Украине американских зенитных ракетных комплексов Patriot ведут к эскалации конфликта и повышают риск прямого втягивания войск США в боевые действия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"13 декабря было анонсировано намерение США предоставить Украине батарею противоракетной обороны Patriot. Ранее многие эксперты, в том числе и за океаном, сомневались в разумности такого шага, который ведет к эскалации конфликта, повышает риск прямого втягивания американской армии в боевые действия. Но, как говорится, "гулять так гулять". Тем более что "гуляют" на чужие жизни", — сказала дипломат на брифинге в четверг.
По словам Захаровой, у США, которые стали фактически стороной конфликта, не получится уклониться от причастности к развязанному киевским режимом террору против мирного населения РФ и снять с себя ответственность за смерти и разрушения, "причиненные американским оружием по американской наводке".
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон в ближайшее время может заявить о передаче Украине зенитных ракетных комплексов Patriot. В свою очередь газета The Washington Post проинформировала, что президент США Джо Байден одобрит поставки Patriot Киеву только после детального доклада Пентагона о подготовке и обслуживании систем, правовом основании для поставок ЗРК и последствиях такого решения для боеготовности армии США.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию, призвал дождаться официальной информации о поставках ЗРК Patriot Украине.