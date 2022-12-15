https://crimea.ria.ru/20221215/v-mid-rf-predupredili-o-posledstviyakh-postavok-sistem-patriot-ukraine-1125899885.html

В МИД РФ предупредили о последствиях поставок систем Patriot Украине

В МИД РФ предупредили о последствиях поставок систем Patriot Украине - РИА Новости Крым, 15.12.2022

В МИД РФ предупредили о последствиях поставок систем Patriot Украине

Вероятные поставки Украине американских зенитных ракетных комплексов Patriot ведут к эскалации конфликта и повышают риск прямого втягивания войск США в боевые... РИА Новости Крым, 15.12.2022

2022-12-15T12:40

2022-12-15T12:40

2022-12-15T12:40

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

украина

всу (вооруженные силы украины)

сша

политика

своим ходом в крым

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/01/1124022803_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_225e526e5c33fd6a3119908400b25c77.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Вероятные поставки Украине американских зенитных ракетных комплексов Patriot ведут к эскалации конфликта и повышают риск прямого втягивания войск США в боевые действия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам Захаровой, у США, которые стали фактически стороной конфликта, не получится уклониться от причастности к развязанному киевским режимом террору против мирного населения РФ и снять с себя ответственность за смерти и разрушения, "причиненные американским оружием по американской наводке".Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон в ближайшее время может заявить о передаче Украине зенитных ракетных комплексов Patriot. В свою очередь газета The Washington Post проинформировала, что президент США Джо Байден одобрит поставки Patriot Киеву только после детального доклада Пентагона о подготовке и обслуживании систем, правовом основании для поставок ЗРК и последствиях такого решения для боеготовности армии США.Как поставки НАТО новых систем ПВО Украине отразятся на спецоперации РФ >>Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию, призвал дождаться официальной информации о поставках ЗРК Patriot Украине.

https://crimea.ria.ru/20221204/v-ssha-nazvali-sroki-pobedy-rossii-v-spetsoperatsii-na-ukraine-1125675945.html

украина

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, украина, всу (вооруженные силы украины), сша, политика, своим ходом в крым, новости