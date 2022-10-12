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Как поставки НАТО новых систем ПВО Украине отразятся на спецоперации РФ - РИА Новости Крым, 12.10.2022
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Как поставки НАТО новых систем ПВО Украине отразятся на спецоперации РФ
Как поставки НАТО новых систем ПВО Украине отразятся на спецоперации РФ - РИА Новости Крым, 12.10.2022
Как поставки НАТО новых систем ПВО Украине отразятся на спецоперации РФ
Анонсированное генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом увеличение поставок Украине систем ПВО от стран НАТО кардинально не изменит ситуацию в обороне на Украине и РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T21:13
2022-10-12T19:25
мнения
политика
нато
украина
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Анонсированное генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом увеличение поставок Украине систем ПВО от стран НАТО кардинально не изменит ситуацию в обороне на Украине и серьезным образом не повлияет на ход ведения Россией специальной военной операции. Свою позицию РИА Новости Крым аргументировал военный эксперт Борис Рожин.12 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приоритетным вопросом для обсуждения министров НАТО сегодня является увеличение объема поставок Украине систем противовоздушной обороны разного типа. Что касается "приоритетности" вопроса о поставках систем ПВО в рамках помощи Украине, то, скорее всего, в НАТО могут попытаться ускорить ранее уже анонсированные поставки. При этом "ничего нового там не сказали", о дополнительных серьезных комплексах не объявили, а значит, они вряд ли будут, считает эксперт.Относительно обещаний Альянса Украине "разного типа систем", то поставки ПЗРК и различных систем малого радиуса действия "никогда и не прекращались", заметил Рожин.Не исключено также, что ЗРК Patriot, о котором так много говорилось, будут поставлены, добавил он. Но и это принципиально не изменит ведение РФ спецоперации на Украине, где работает "очаговое ПВО", неспособное защитить все стратегические объекты на большой территории, уверен эксперт. "К тому же, им надо еще чем-то закрывать потери в системах ПВО, которых не так чтобы много осталось", – отметил он."Конечно, это увеличит проблемы для преодоления систем ПВО в определенных узлах, которые они будут прикрывать. Но в целом кардинального изменения при таком количестве поставок можно не ждать. Они (ВСУ – ред.), конечно закроют ими какие-то ключевые объекты в Киеве Днепропетровске, Одессе, пытаясь прикрыть хоть что-то. Но, понятно дело, наши выявят эти узлы и будут бить там, где этих систем меньше, чтобы максимизировать ущерб", – сказал Рожин.Эксперт подчеркнул, что НАТО безусловно будет "продолжать поставки на Украину, давать деньги и оружие, не считаясь с потерями и разрушениями" для реализации стратегии своей борьбы с Россией "до последнего украинца", так как "Украина – расходный материал, приносящий геополитические дивиденды".А потому России необходимо и далее следовать избранной стратегии ведения СВО с ее массированными ударами по критической инфраструктуре противника, считает эксперт.12 октября министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о поражении в результате ударов ВС РФ почти трети энергетической инфраструктуры страны.Вооруженные силы России в понедельник и вторник, 11 и 12 октября, нанесли массированные удары по объектам энергетики, военного управления и связи Украины высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования. Как заявил президент РФ Владимир Путин, этот удар стал ответом на акты терроризма, к которые осуществляются Украиной на российской территории и не могут оставаться безнаказанными.Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что войной на Украине заправляют англосаксы, которые полностью контролируют режим Зеленского, при этом к ним "пытаются пристроиться поляки и всякие прибалты".Ранее политолог Андрей Никифоров высказал мнение о том, продолжит ли Вашингтон намеренно затягивать конфликт на Украине и как долго.
https://crimea.ria.ru/20221012/novyy-prioritet-nato-obespechit-ukrainu-sistemami-pvo---stoltenberg-1124837721.html
https://crimea.ria.ru/20221011/bayden-poobeschal-zelenskomu-postavku-peredovykh-sistem-pvo-1124815247.html
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мнения, политика, нато, украина, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
Как поставки НАТО новых систем ПВО Украине отразятся на спецоперации РФ

Военный эксперт Рожин – о влиянии на ведение СВО новых поставок систем ПВО от НАТО Украине

21:13 12.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Анонсированное генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом увеличение поставок Украине систем ПВО от стран НАТО кардинально не изменит ситуацию в обороне на Украине и серьезным образом не повлияет на ход ведения Россией специальной военной операции. Свою позицию РИА Новости Крым аргументировал военный эксперт Борис Рожин.
12 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приоритетным вопросом для обсуждения министров НАТО сегодня является увеличение объема поставок Украине систем противовоздушной обороны разного типа.
Что касается "приоритетности" вопроса о поставках систем ПВО в рамках помощи Украине, то, скорее всего, в НАТО могут попытаться ускорить ранее уже анонсированные поставки. При этом "ничего нового там не сказали", о дополнительных серьезных комплексах не объявили, а значит, они вряд ли будут, считает эксперт.
Относительно обещаний Альянса Украине "разного типа систем", то поставки ПЗРК и различных систем малого радиуса действия "никогда и не прекращались", заметил Рожин.
"Могут попытаться быстрее завезти IRIS-T и NASMAS, они были анонсированы давно. Одна немецкая IRIS-T уже поставлена, ее и намечали на октябрь, а объявляли еще в мае или в июне. Министерство обороны Германии заявляет, что еще три поставят в следующем году. NASMAS обещали две или три в этом году и пять в следующем, то есть всего восемь. О каких-то новых серьезных ЗРК речи не шло – они (НАТО – ред.) действуют по своим шаблонам", – сказал Рожин.
Не исключено также, что ЗРК Patriot, о котором так много говорилось, будут поставлены, добавил он. Но и это принципиально не изменит ведение РФ спецоперации на Украине, где работает "очаговое ПВО", неспособное защитить все стратегические объекты на большой территории, уверен эксперт.
"К тому же, им надо еще чем-то закрывать потери в системах ПВО, которых не так чтобы много осталось", – отметил он.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев. 10 июля 2017
12:58
Новый приоритет: НАТО обеспечит Украину системами ПВО - Столтенберг
"Конечно, это увеличит проблемы для преодоления систем ПВО в определенных узлах, которые они будут прикрывать. Но в целом кардинального изменения при таком количестве поставок можно не ждать. Они (ВСУ – ред.), конечно закроют ими какие-то ключевые объекты в Киеве Днепропетровске, Одессе, пытаясь прикрыть хоть что-то. Но, понятно дело, наши выявят эти узлы и будут бить там, где этих систем меньше, чтобы максимизировать ущерб", – сказал Рожин.
Эксперт подчеркнул, что НАТО безусловно будет "продолжать поставки на Украину, давать деньги и оружие, не считаясь с потерями и разрушениями" для реализации стратегии своей борьбы с Россией "до последнего украинца", так как "Украина – расходный материал, приносящий геополитические дивиденды".
А потому России необходимо и далее следовать избранной стратегии ведения СВО с ее массированными ударами по критической инфраструктуре противника, считает эксперт.
"Безусловно, надо продолжать уничтожать энергосистему Украины, так как это серьезно скажется как на экономической деятельности, так и на некоторых аспектах ведения войны", – заключил политолог, отметив, что за два минувших дня "были достигнуты очень серьезные результаты".
12 октября министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о поражении в результате ударов ВС РФ почти трети энергетической инфраструктуры страны.
Вооруженные силы России в понедельник и вторник, 11 и 12 октября, нанесли массированные удары по объектам энергетики, военного управления и связи Украины высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования. Как заявил президент РФ Владимир Путин, этот удар стал ответом на акты терроризма, к которые осуществляются Украиной на российской территории и не могут оставаться безнаказанными.
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Ранее политолог Андрей Никифоров высказал мнение о том, продолжит ли Вашингтон намеренно затягивать конфликт на Украине и как долго.
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