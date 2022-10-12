https://crimea.ria.ru/20221012/novyy-prioritet-nato-obespechit-ukrainu-sistemami-pvo---stoltenberg-1124837721.html
Новый приоритет: НАТО обеспечит Украину системами ПВО - Столтенберг
Новый приоритет: НАТО обеспечит Украину системами ПВО - Столтенберг - РИА Новости Крым, 12.10.2022
Новый приоритет: НАТО обеспечит Украину системами ПВО - Столтенберг
Поставки систем ПВО становятся приоритетом в военной помощи киевскому режиму со стороны НАТО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T12:58
2022-10-12T12:58
2022-10-12T12:58
йенс столтенберг
украина
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Поставки систем ПВО становятся приоритетом в военной помощи киевскому режиму со стороны НАТО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости.По его словам, на форе "беспрецедентной эскалации" Украине требуется противовоздушная оборона разного типа и все члены НАТО готовы продолжать вооружать киевский режим.Утром 10 октября Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Этот удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной на российской территории, в частности на теракт на Крымском мосту, который произошел 8 октября и, по данным ФСБ, был организован Главным управлением разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова.
https://crimea.ria.ru/20221012/fsb-nazvala-organizatora-terakta-na-krymskom-mostu-1124831326.html
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йенс столтенберг, украина, нато
Новый приоритет: НАТО обеспечит Украину системами ПВО - Столтенберг
Столтенберг: новый приоритет в вооружении Украины - поставки систем ПВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Поставки систем ПВО становятся приоритетом в военной помощи киевскому режиму со стороны НАТО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости.
"Сегодня мы проведем встречу с министром обороны Украины Резниковым в рамках возглавляемой США Контактной группы по Украине, а на ужине министров НАТО, где мы будем обсуждать поддержку Украине, главным приоритетом будет большее количество систем противовоздушной обороны", - сказал он в Брюсселе перед началом заседания глав минобороны альянса.
По его словам, на форе "беспрецедентной эскалации" Украине требуется противовоздушная оборона разного типа и все члены НАТО готовы продолжать вооружать киевский режим.
Утром 10 октября Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Этот удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной на российской территории, в частности на теракт на Крымском мосту, который произошел 8 октября и, по данным ФСБ, был организован Главным управлением разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова.