https://crimea.ria.ru/20221012/novyy-prioritet-nato-obespechit-ukrainu-sistemami-pvo---stoltenberg-1124837721.html

Новый приоритет: НАТО обеспечит Украину системами ПВО - Столтенберг

Новый приоритет: НАТО обеспечит Украину системами ПВО - Столтенберг - РИА Новости Крым, 12.10.2022

Новый приоритет: НАТО обеспечит Украину системами ПВО - Столтенберг

Поставки систем ПВО становятся приоритетом в военной помощи киевскому режиму со стороны НАТО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T12:58

2022-10-12T12:58

2022-10-12T12:58

йенс столтенберг

украина

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Поставки систем ПВО становятся приоритетом в военной помощи киевскому режиму со стороны НАТО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости.По его словам, на форе "беспрецедентной эскалации" Украине требуется противовоздушная оборона разного типа и все члены НАТО готовы продолжать вооружать киевский режим.Утром 10 октября Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Этот удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной на российской территории, в частности на теракт на Крымском мосту, который произошел 8 октября и, по данным ФСБ, был организован Главным управлением разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова.

https://crimea.ria.ru/20221012/fsb-nazvala-organizatora-terakta-na-krymskom-mostu-1124831326.html

украина

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йенс столтенберг, украина, нато