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Как искусственный интеллект помогает в борьбе с фальсификатом - РИА Новости Крым, 24.11.2024
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Как искусственный интеллект помогает в борьбе с фальсификатом
Как искусственный интеллект помогает в борьбе с фальсификатом - РИА Новости Крым, 24.11.2024
Как искусственный интеллект помогает в борьбе с фальсификатом
Специалисты Россельхознадзора применяют новейшие технологии в работе по выявлению нарушений в части контроля, регистрации и оборота животноводческой продукции... РИА Новости Крым, 24.11.2024
2024-11-24T07:38
2024-11-24T07:38
искусственный интеллект
крым
арсен арзиев
россельхознадзор
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Специалисты Россельхознадзора применяют новейшие технологии в работе по выявлению нарушений в части контроля, регистрации и оборота животноводческой продукции. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Арсен Арзиев.С начала года в рамках контроля по обороту продукции специалистами ведомства было обработано более четырех тысяч событий в искусственном интеллекте, отметил Арзиев."По итогам всех мероприятий у нас более ста тысяч событий, подтвержденных инспекторами, в основном, это нелогичное гашение ветеринарно-сопроводительных документов, нелогичный объем сырья, нет прослеживаемости происхождения сырья и другие мероприятия. Всего более 30 модулей в этом направлении отрабатывается", - уточнил он.В случае выявления нарушений, специалисты аннулируют документы, выносят предупреждения, приостанавливают регистрацию и работу уполномоченных лиц в системе "Меркурий", а также обращаются в управление ветеринарии для принятия мер.Ранее в Азово-Черноморском межрегиональном управлении Россельхознадзора сообщали, что в Крыму и Севастополе более сотни предприятий доставки готовой еды работают с нарушениями из-за отсутствия ветеринарных документов на продукты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште ветврач за взятку выпустил на рынок непроверенную продукциюВ крымском поселке на ярмарке торговали продуктами без документов
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РИА Новости Крым
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искусственный интеллект, крым, арсен арзиев, россельхознадзор, новости
Как искусственный интеллект помогает в борьбе с фальсификатом

Как искусственный интеллект помогает Россельхознадзору в борьбе с фальсификатом

07:38 24.11.2024
 
© Фото: Пресс-служба ПСБИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Фото: Пресс-служба ПСБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Специалисты Россельхознадзора применяют новейшие технологии в работе по выявлению нарушений в части контроля, регистрации и оборота животноводческой продукции. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Арсен Арзиев.

"В работе Россельхознадзора помогает информационная система, которая полностью заточена на прослеживание продуктов животного происхождения – у нас активно внедряется система искусственного интеллекта", - сказал Арзиев.

С начала года в рамках контроля по обороту продукции специалистами ведомства было обработано более четырех тысяч событий в искусственном интеллекте, отметил Арзиев.
"По итогам всех мероприятий у нас более ста тысяч событий, подтвержденных инспекторами, в основном, это нелогичное гашение ветеринарно-сопроводительных документов, нелогичный объем сырья, нет прослеживаемости происхождения сырья и другие мероприятия. Всего более 30 модулей в этом направлении отрабатывается", - уточнил он.
В случае выявления нарушений, специалисты аннулируют документы, выносят предупреждения, приостанавливают регистрацию и работу уполномоченных лиц в системе "Меркурий", а также обращаются в управление ветеринарии для принятия мер.
"Именно эта сплоченная работа дает полные показатели по прослеживаемости животноводческой продукции и недопущению в оборот несанкционированной продукции", - заключил Арзиев.
Ранее в Азово-Черноморском межрегиональном управлении Россельхознадзора сообщали, что в Крыму и Севастополе более сотни предприятий доставки готовой еды работают с нарушениями из-за отсутствия ветеринарных документов на продукты.
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Искусственный интеллектКрымАрсен АрзиевРоссельхознадзорНовости
 
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