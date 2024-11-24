https://crimea.ria.ru/20241124/kak-iskusstvennyy-intellekt-pomogaet-v-borbe-s-falsifikatom-1142063373.html

Как искусственный интеллект помогает в борьбе с фальсификатом

Как искусственный интеллект помогает в борьбе с фальсификатом - РИА Новости Крым, 24.11.2024

Как искусственный интеллект помогает в борьбе с фальсификатом

Специалисты Россельхознадзора применяют новейшие технологии в работе по выявлению нарушений в части контроля, регистрации и оборота животноводческой продукции... РИА Новости Крым, 24.11.2024

2024-11-24T07:38

2024-11-24T07:38

2024-11-24T07:38

искусственный интеллект

крым

арсен арзиев

россельхознадзор

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Специалисты Россельхознадзора применяют новейшие технологии в работе по выявлению нарушений в части контроля, регистрации и оборота животноводческой продукции. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Арсен Арзиев.С начала года в рамках контроля по обороту продукции специалистами ведомства было обработано более четырех тысяч событий в искусственном интеллекте, отметил Арзиев."По итогам всех мероприятий у нас более ста тысяч событий, подтвержденных инспекторами, в основном, это нелогичное гашение ветеринарно-сопроводительных документов, нелогичный объем сырья, нет прослеживаемости происхождения сырья и другие мероприятия. Всего более 30 модулей в этом направлении отрабатывается", - уточнил он.В случае выявления нарушений, специалисты аннулируют документы, выносят предупреждения, приостанавливают регистрацию и работу уполномоченных лиц в системе "Меркурий", а также обращаются в управление ветеринарии для принятия мер.Ранее в Азово-Черноморском межрегиональном управлении Россельхознадзора сообщали, что в Крыму и Севастополе более сотни предприятий доставки готовой еды работают с нарушениями из-за отсутствия ветеринарных документов на продукты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште ветврач за взятку выпустил на рынок непроверенную продукциюВ крымском поселке на ярмарке торговали продуктами без документов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

искусственный интеллект, крым, арсен арзиев, россельхознадзор, новости