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В Крыму и Севастополе нашли больше сотни служб доставки опасной еды
В Крыму и Севастополе нашли больше сотни служб доставки опасной еды - РИА Новости Крым, 10.07.2024
В Крыму и Севастополе нашли больше сотни служб доставки опасной еды
Более сотни предприятий доставки готовой еды в Крыму и Севастополе работают с нарушениями, в частности, без ветеринарных документов на продукты. Об этом... РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T12:16
2024-07-10T12:16
2024-07-10T12:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Более сотни предприятий доставки готовой еды в Крыму и Севастополе работают с нарушениями, в частности, без ветеринарных документов на продукты. Об этом сообщает в среду Южное межрегиональное управление Россельхознадзора.Уточняется, что 33 предприятия работали без регистрации в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии "ВетИС" или "не показывали" адреса фактического производства. Также зафиксированы случаи, когда предприятия не имели ветеринарных сопроводительных документов на продукты, из которых готовили блюда по заявленным в Интернете меню."В ситуации отсутствия прослеживаемости оборота не исключено попадание на стол потребителю некачественной и опасной продукции. По всем фактам управлением объявлено 116 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, а также выдано 10 рекомендаций по соблюдению обязательных требований", – сказано в сообщении.Случаи заболевания ботулизмом ранее были выявлены в Москве, Московской области, Казани и Нижегородской области у 149 человек. Все они заказывали еду через сервис доставки "Самокат". Источником заражения стала продукция "Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке". Основные изготовители – московская фирма и подмосковное общество с ограниченной ответственностью, где также нашли целый ряд нарушений.В начале июля возбудитель сальмонеллеза выявили у 75 отравившихся едой из кафе в бурятском Гусиноозерске.Читайте также на РИА Новости Крым:Ударить ГОСТом по шаурме: в России разработают стандарты блюдаОпасные обеды: в Севастополе нашли нарушения в школьной столовойКак шашлык становится сильной отравой - эксперт Роскачества
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новости крыма, россельхознадзор, крым, севастополь, здоровье, доставка еды, новости
В Крыму и Севастополе нашли больше сотни служб доставки опасной еды
Более 100 служб доставки еды нарушают нормы в Крыму и Севастополе – Россельхознадзор
12:16 10.07.2024 (обновлено: 12:30 10.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Более сотни предприятий доставки готовой еды в Крыму и Севастополе работают с нарушениями, в частности, без ветеринарных документов на продукты. Об этом сообщает в среду Южное межрегиональное управление Россельхознадзора.
"В Крыму и Севастополе обнаружены нарушения в работе 116 предприятий по приготовлению и доставке готовых блюд", – констатировали в ведомстве.
Уточняется, что 33 предприятия работали без регистрации в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии "ВетИС" или "не показывали" адреса фактического производства. Также зафиксированы случаи, когда предприятия не имели ветеринарных сопроводительных документов на продукты, из которых готовили блюда по заявленным в Интернете меню.
"В ситуации отсутствия прослеживаемости оборота не исключено попадание на стол потребителю некачественной и опасной продукции. По всем фактам управлением объявлено 116 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, а также выдано 10 рекомендаций по соблюдению обязательных требований", – сказано в сообщении.
Случаи заболевания ботулизмом
ранее были выявлены в Москве, Московской области, Казани и Нижегородской области у 149 человек. Все они заказывали еду через сервис доставки "Самокат". Источником заражения стала продукция "Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке". Основные изготовители – московская фирма и подмосковное общество с ограниченной ответственностью, где также нашли целый ряд нарушений
.
В начале июля возбудитель сальмонеллеза
выявили у 75 отравившихся едой из кафе в бурятском Гусиноозерске.
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