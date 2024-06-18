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Фигурантам по делу о ботулизме предъявлено обвинение - СК - РИА Новости Крым, 18.06.2024
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Фигурантам по делу о ботулизме предъявлено обвинение - СК
Фигурантам по делу о ботулизме предъявлено обвинение - СК - РИА Новости Крым, 18.06.2024
Фигурантам по делу о ботулизме предъявлено обвинение - СК
Трем фигурантам уголовного дела об отравлении людей пищевой продукцией предъявлено обвинение, сообщает во вторник пресс-служба Следственного комитета Российской РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T22:20
2024-06-18T22:21
ботулизм
россия
происшествия
отравление
массовое отравление
здравоохранение в россии
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Трем фигурантам уголовного дела об отравлении людей пищевой продукцией предъявлено обвинение, сообщает во вторник пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.Следком РФ ранее сообщал о задержании в Москве трех человек в рамках уголовного дела о массовом отравлении жителей."Генеральному директору компании "Локалкитчен" Антону Лозину, руководителю отдела качества "Локалкитчен" Елене Машковой и фактическому руководителю компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимиру Шину инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.238 УК РФ - "производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сказано в сообщении ведомства.Уточняется, что Владимиру Шину также выдвинуто обвинение в организации незаконной миграции.Случаи заболевания ботулизмом ранее вывлены в Москве, Московской области, Казани и Нижегородской области у 149 человек. Все они заказывали еду через сервис доставки "Самокат". СК завел уголовное дело, по которому во вторник в Москве задержаны три человека. Управления Роспотребнадзора в регионах проводят эпидемиологическое расследование. В его рамках выявлены поставщики и изъята продукция, приведшая к массовым отравлениям среди населения в регионах России Распознать в продуктах ботулотоксин, который стал причиной массовых отравлений в нескольких регионах страны, невозможно, поскольку он не меняет внешний вид и вкусовые качества продуктов, рассказал доцент кафедры инфекционных болезней Медакадемии КФУ им. В.И. Вернадского Борис Синицын.Читайте также на РИА Новости Крым:Ботулотоксин. СправкаБотулизм в Крыму: как не заразиться смертельной болезньюЭксперт рассказал, как наступает смерть при отравлении ботулотоксином
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ботулизм, россия, происшествия, отравление, массовое отравление, здравоохранение в россии, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Фигурантам по делу о ботулизме предъявлено обвинение - СК

Трем фигурантам дела о ботулизме предъявили обвинения - Следком

22:20 18.06.2024 (обновлено: 22:21 18.06.2024)
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюУголовный кодекс
Уголовный кодекс
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Трем фигурантам уголовного дела об отравлении людей пищевой продукцией предъявлено обвинение, сообщает во вторник пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.
Следком РФ ранее сообщал о задержании в Москве трех человек в рамках уголовного дела о массовом отравлении жителей.
"Генеральному директору компании "Локалкитчен" Антону Лозину, руководителю отдела качества "Локалкитчен" Елене Машковой и фактическому руководителю компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимиру Шину инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.238 УК РФ - "производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сказано в сообщении ведомства.
Уточняется, что Владимиру Шину также выдвинуто обвинение в организации незаконной миграции.
Случаи заболевания ботулизмом ранее вывлены в Москве, Московской области, Казани и Нижегородской области у 149 человек. Все они заказывали еду через сервис доставки "Самокат". СК завел уголовное дело, по которому во вторник в Москве задержаны три человека. Управления Роспотребнадзора в регионах проводят эпидемиологическое расследование. В его рамках выявлены поставщики и изъята продукция, приведшая к массовым отравлениям среди населения в регионах России Распознать в продуктах ботулотоксин, который стал причиной массовых отравлений в нескольких регионах страны, невозможно, поскольку он не меняет внешний вид и вкусовые качества продуктов, рассказал доцент кафедры инфекционных болезней Медакадемии КФУ им. В.И. Вернадского Борис Синицын.
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