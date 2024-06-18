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Три человека задержаны по делу о ботулизме в Москве - РИА Новости Крым, 18.06.2024
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Три человека задержаны по делу о ботулизме в Москве
Три человека задержаны по делу о ботулизме в Москве - РИА Новости Крым, 18.06.2024
Три человека задержаны по делу о ботулизме в Москве
В Москве три человека задержаны в рамках уголовного дела о массовом отравлении жителей. Об этом сообщает Следком России. РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T10:37
2024-06-18T10:45
происшествия
москва
ск рф (следственный комитет российской федерации)
массовое отравление
новости
здравоохранение в россии
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В Москве три человека задержаны в рамках уголовного дела о массовом отравлении жителей. Об этом сообщает Следком России.В Следкоме уточнили, что в ходе расследования был выявлен факт незаконной регистрации по месту пребывания группы иностранцев, в связи с чем возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.Ранее сообщалось, что в России в общей сложности уже 149 человек попали в медучреждения с признаками ботулизма. Речь идет о трех регионах страны: Нижегородской области, Казани и Москве. Десятки пациентов находятся в реанимации. Все пострадавшие употребляли в пищу салат лобио, заказанный через сервис доставки "Самокат" (ООО "Умный ритейл").Управления Роспотребнадзора в регионах проводят эпидемиологическое расследование в связи с фактами подозрения на ботулизм.Ботулизм — острое токсико-инфекционное заболевание, характеризующееся тяжелым поражением нервной системы, преимущественно продолговатого головного и спинного мозга. При неблагоприятном развитии высока вероятность летального исхода. Оно передается от человека к человеку, а возникает при употреблении продуктов, содержащих возбудитель ботулизма. Инкубационный период, когда у человека могут проявиться симптомы отравления, как правило, составляет от двух часов до пяти суток с момента приема некачественной пищи.Читайте также на РИА Новости Крым:Как помочь ребенку при кишечной инфекции – советы врачаЧем чреваты покупки продуктов у "придорожников" – экспертМассовое отравление: 149 человек заболели ботулизмом после заказной еды
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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происшествия, москва, ск рф (следственный комитет российской федерации), массовое отравление, новости, здравоохранение в россии, россия
Три человека задержаны по делу о ботулизме в Москве

Три человека задержаны по делу о массовом отравлении жителей Москвы – Следком

10:37 18.06.2024 (обновлено: 10:45 18.06.2024)
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюУголовный кодекс
Уголовный кодекс
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В Москве три человека задержаны в рамках уголовного дела о массовом отравлении жителей. Об этом сообщает Следком России.

"В рамках уголовного дела о массовом отравлении жителей Москвы задержаны трое лиц - фактический руководитель коммерческой организации по производству продукции, генеральный директор частной организации по приготовлению и доставке еды в московском регионе, а также руководитель отдела качества", - говорится в сообщении.

В Следкоме уточнили, что в ходе расследования был выявлен факт незаконной регистрации по месту пребывания группы иностранцев, в связи с чем возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.
Ранее сообщалось, что в России в общей сложности уже 149 человек попали в медучреждения с признаками ботулизма. Речь идет о трех регионах страны: Нижегородской области, Казани и Москве. Десятки пациентов находятся в реанимации. Все пострадавшие употребляли в пищу салат лобио, заказанный через сервис доставки "Самокат" (ООО "Умный ритейл").
Управления Роспотребнадзора в регионах проводят эпидемиологическое расследование в связи с фактами подозрения на ботулизм.
Ботулизм — острое токсико-инфекционное заболевание, характеризующееся тяжелым поражением нервной системы, преимущественно продолговатого головного и спинного мозга. При неблагоприятном развитии высока вероятность летального исхода. Оно передается от человека к человеку, а возникает при употреблении продуктов, содержащих возбудитель ботулизма. Инкубационный период, когда у человека могут проявиться симптомы отравления, как правило, составляет от двух часов до пяти суток с момента приема некачественной пищи.
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