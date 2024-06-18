https://crimea.ria.ru/20240618/tri-cheloveka-zaderzhany-po-delu-o-botulizme-v-moskve-1138185221.html
Три человека задержаны по делу о ботулизме в Москве
Три человека задержаны по делу о ботулизме в Москве - РИА Новости Крым, 18.06.2024
Три человека задержаны по делу о ботулизме в Москве
В Москве три человека задержаны в рамках уголовного дела о массовом отравлении жителей. Об этом сообщает Следком России. РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T10:37
2024-06-18T10:37
2024-06-18T10:45
происшествия
москва
ск рф (следственный комитет российской федерации)
массовое отравление
новости
здравоохранение в россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396420_0:46:1901:1115_1920x0_80_0_0_9256ba7af98b0b5e98757691bcc25ed3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В Москве три человека задержаны в рамках уголовного дела о массовом отравлении жителей. Об этом сообщает Следком России.В Следкоме уточнили, что в ходе расследования был выявлен факт незаконной регистрации по месту пребывания группы иностранцев, в связи с чем возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.Ранее сообщалось, что в России в общей сложности уже 149 человек попали в медучреждения с признаками ботулизма. Речь идет о трех регионах страны: Нижегородской области, Казани и Москве. Десятки пациентов находятся в реанимации. Все пострадавшие употребляли в пищу салат лобио, заказанный через сервис доставки "Самокат" (ООО "Умный ритейл").Управления Роспотребнадзора в регионах проводят эпидемиологическое расследование в связи с фактами подозрения на ботулизм.Ботулизм — острое токсико-инфекционное заболевание, характеризующееся тяжелым поражением нервной системы, преимущественно продолговатого головного и спинного мозга. При неблагоприятном развитии высока вероятность летального исхода. Оно передается от человека к человеку, а возникает при употреблении продуктов, содержащих возбудитель ботулизма. Инкубационный период, когда у человека могут проявиться симптомы отравления, как правило, составляет от двух часов до пяти суток с момента приема некачественной пищи.Читайте также на РИА Новости Крым:Как помочь ребенку при кишечной инфекции – советы врачаЧем чреваты покупки продуктов у "придорожников" – экспертМассовое отравление: 149 человек заболели ботулизмом после заказной еды
москва
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396420_20:0:1711:1268_1920x0_80_0_0_cfbd7ef2b5114b3ea838420d81756a5c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, ск рф (следственный комитет российской федерации), массовое отравление, новости, здравоохранение в россии, россия
Три человека задержаны по делу о ботулизме в Москве
Три человека задержаны по делу о массовом отравлении жителей Москвы – Следком
10:37 18.06.2024 (обновлено: 10:45 18.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В Москве три человека задержаны в рамках уголовного дела о массовом отравлении жителей. Об этом сообщает Следком России.
"В рамках уголовного дела о массовом отравлении жителей Москвы задержаны трое лиц - фактический руководитель коммерческой организации по производству продукции, генеральный директор частной организации по приготовлению и доставке еды в московском регионе, а также руководитель отдела качества", - говорится в сообщении.
В Следкоме уточнили, что в ходе расследования был выявлен факт незаконной регистрации по месту пребывания группы иностранцев, в связи с чем возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.
Ранее сообщалось, что в России в общей сложности уже 149 человек попали в медучреждения с признаками ботулизма
. Речь идет о трех регионах страны: Нижегородской области, Казани и Москве. Десятки пациентов находятся в реанимации. Все пострадавшие употребляли в пищу салат лобио, заказанный через сервис доставки "Самокат" (ООО "Умный ритейл").
Управления Роспотребнадзора в регионах проводят эпидемиологическое расследование в связи с фактами подозрения на ботулизм.
Ботулизм — острое токсико-инфекционное заболевание, характеризующееся тяжелым поражением нервной системы, преимущественно продолговатого головного и спинного мозга. При неблагоприятном развитии высока вероятность летального исхода. Оно передается от человека к человеку, а возникает при употреблении продуктов, содержащих возбудитель ботулизма. Инкубационный период, когда у человека могут проявиться симптомы отравления, как правило, составляет от двух часов до пяти суток с момента приема некачественной пищи.
Читайте также на РИА Новости Крым: