https://crimea.ria.ru/20240618/tri-cheloveka-zaderzhany-po-delu-o-botulizme-v-moskve-1138185221.html

Три человека задержаны по делу о ботулизме в Москве

Три человека задержаны по делу о ботулизме в Москве - РИА Новости Крым, 18.06.2024

Три человека задержаны по делу о ботулизме в Москве

В Москве три человека задержаны в рамках уголовного дела о массовом отравлении жителей. Об этом сообщает Следком России. РИА Новости Крым, 18.06.2024

2024-06-18T10:37

2024-06-18T10:37

2024-06-18T10:45

происшествия

москва

ск рф (следственный комитет российской федерации)

массовое отравление

новости

здравоохранение в россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396420_0:46:1901:1115_1920x0_80_0_0_9256ba7af98b0b5e98757691bcc25ed3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В Москве три человека задержаны в рамках уголовного дела о массовом отравлении жителей. Об этом сообщает Следком России.В Следкоме уточнили, что в ходе расследования был выявлен факт незаконной регистрации по месту пребывания группы иностранцев, в связи с чем возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.Ранее сообщалось, что в России в общей сложности уже 149 человек попали в медучреждения с признаками ботулизма. Речь идет о трех регионах страны: Нижегородской области, Казани и Москве. Десятки пациентов находятся в реанимации. Все пострадавшие употребляли в пищу салат лобио, заказанный через сервис доставки "Самокат" (ООО "Умный ритейл").Управления Роспотребнадзора в регионах проводят эпидемиологическое расследование в связи с фактами подозрения на ботулизм.Ботулизм — острое токсико-инфекционное заболевание, характеризующееся тяжелым поражением нервной системы, преимущественно продолговатого головного и спинного мозга. При неблагоприятном развитии высока вероятность летального исхода. Оно передается от человека к человеку, а возникает при употреблении продуктов, содержащих возбудитель ботулизма. Инкубационный период, когда у человека могут проявиться симптомы отравления, как правило, составляет от двух часов до пяти суток с момента приема некачественной пищи.Читайте также на РИА Новости Крым:Как помочь ребенку при кишечной инфекции – советы врачаЧем чреваты покупки продуктов у "придорожников" – экспертМассовое отравление: 149 человек заболели ботулизмом после заказной еды

москва

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, ск рф (следственный комитет российской федерации), массовое отравление, новости, здравоохранение в россии, россия