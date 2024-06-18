https://crimea.ria.ru/20240618/massovoe-otravlenie-150-chelovek-zaboleli-botulizmom-posle-zakaznoy-edy-1138184565.html

Массовое отравление: 149 человек заболели ботулизмом после заказной еды

Массовое отравление: 149 человек заболели ботулизмом после заказной еды - РИА Новости Крым, 18.06.2024

Массовое отравление: 149 человек заболели ботулизмом после заказной еды

В Москве, Казани и Нижегородской области выявлены случаи заболевания ботулизмом у 149 человек. Все они заказывали еду через сервис доставки "Самокат", пишет РИА РИА Новости Крым, 18.06.2024

2024-06-18T10:16

2024-06-18T10:16

2024-06-18T10:20

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СИМФЕРПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В Москве, Казани и Нижегородской области выявлены случаи заболевания ботулизмом у 149 человек. Все они заказывали еду через сервис доставки "Самокат", пишет РИА Новости.Новые случаиВо вторник в больницы Нижегородской области с признаками ботулизма обратились 14 человек, 12 из них сейчас находятся в реанимации, рассказали в министерстве области.Следственными органами СК России по Нижегородской области по факту отравления нижегородцев возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).В Татарстане выявлено 14 человек с признаками ботулизма, все они госпитализированы. Следователи по факту отравления жителей региона возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Ботулизм в трех регионах РоссииВсего в России десятки пациентов попали в реанимацию после употребления в пищу салата лобио от изготовителя ООО "Локалкитчен", заказанную через сервис "Самокат".Салат, который мог вызвать отравление, изымают со складов. Управления Роспотребнадзора в регионах проводят эпидемиологическое расследование в связи с фактами подозрения на ботулизм.Уже приобретенные товары категорически не рекомендуют употреблять в пищу.Также Роскачество начало исследование на ботулизм консервированного тунца после случаев отравления блюдами с этим продуктом.В Москве отравившихся больше ста человекВ Москве за помощью к врачам с симптомами ботулизма обратился 121 человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.По ее информации, 55 человек находятся в тяжелом состоянии, тридцать из них в реанимации.Ботулизм — острое токсико-инфекционное заболевание, характеризующееся тяжелым поражением нервной системы, преимущественно продолговатого головного и спинного мозга. При неблагоприятном развитии высока вероятность летального исхода. Оно передается от человека к человеку, а возникает при употреблении продуктов, содержащих возбудитель ботулизма. Инкубационный период, когда у человека могут проявиться симптомы отравления, как правило, составляет от двух часов до пяти суток с момента приема некачественной пищи.Как ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" обозначил врач-инфекционист Симферопольской городской клинической больницы №7 Антон Эльстер, ботулизм на первом этапе сложно отличить от некоторых неврологических заболеваний. Это может быть похоже в том числе на инсульт. Дело в том, что поражается мозг и начинает плохо регулировать многие процессы в организме: человек не может глотать, у него может двоится в глазах, все это заканчивается параличом дыхательного центра и смертью, при этом пациент находится в сознании.Читайте также на РИА Новости Крым:Как помочь ребенку при кишечной инфекции – советы врачаБотулотоксин. СправкаЧем чреваты покупки продуктов у "придорожников" – эксперт

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, казань, москва, татарстан, нижегородская область, происшествия, общество, массовое отравление, еда, новости, здравоохранение в россии