https://crimea.ria.ru/20220820/botulotoksin-spravka-1124233092.html

Ботулотоксин. Справка

Ботулотоксин. Справка - РИА Новости Крым, 20.08.2022

Ботулотоксин. Справка

Ботулинический токсин или токсин ботулизма – состоящий из белков токсин, который специфически воздействует на нервные клетки организма. РИА Новости Крым, 20.08.2022

2022-08-20T16:05

2022-08-20T16:05

2022-08-20T16:15

здравоохранение в россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png

Ботулинический токсин или токсин ботулизма – состоящий из белков токсин, который специфически воздействует на нервные клетки организма.Считается сильнейшим органическим ядом из известных науке органических токсинов.Попадая в пищевод, ботулотоксин вызывает потенциально смертельное инфекционное заболевание — ботулизм. Его возбудителем является бактерия Clostridium botulinum. Ботулзм характеризуется поражением нервной системы, в частности продолговатого и спинного мозга, в следствие чего происходит паралич мышц глаза и трех черепных нервов. Ботулотоксин делят на типы A, B, C1, C2, D, E, F, G, H. Чаще всего встречается тип А.В период Второй мировой войны токсин изучали для потенциального применения в качестве биологического оружия. Исследования легли в основу использования очищенного кристаллического ботулотоксина типа А в медицинской практике. В XX веке США, Англия и Канада разрабатывали методы производства токсина ботулизма для военных и диверсионных целей. Так, согласно одной из версий ботулотоксином типа А был отравлен начальник главного управления имперской безопасности и тайной государственной полиции нацистской Германии Рейнхард Гейдрих.В 1971 году Генассамблея ООН приняла конвенцию о запрете разработок, производства и накопления ботулотоксина и его уничтожения. Конвенцию поддержали представители 101 государства.При ингаляции ботулотоксина человеком в определенной дозировке, летальный исход может наступить в течение 72 часов. Наиболее опасная форма токсина – аэрозоль, вещество быстро проникает в слизистые оболочки глаз и верхние дыхательные пути. Надежную защиту может обеспечить противогаз или респиратор.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здравоохранение в россии, общество