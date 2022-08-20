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Ботулотоксин. Справка - РИА Новости Крым, 20.08.2022
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Ботулотоксин. Справка
Ботулотоксин. Справка - РИА Новости Крым, 20.08.2022
Ботулотоксин. Справка
Ботулинический токсин или токсин ботулизма – состоящий из белков токсин, который специфически воздействует на нервные клетки организма. РИА Новости Крым, 20.08.2022
2022-08-20T16:05
2022-08-20T16:15
здравоохранение в россии
общество
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Ботулинический токсин или токсин ботулизма – состоящий из белков токсин, который специфически воздействует на нервные клетки организма.Считается сильнейшим органическим ядом из известных науке органических токсинов.Попадая в пищевод, ботулотоксин вызывает потенциально смертельное инфекционное заболевание — ботулизм. Его возбудителем является бактерия Clostridium botulinum. Ботулзм характеризуется поражением нервной системы, в частности продолговатого и спинного мозга, в следствие чего происходит паралич мышц глаза и трех черепных нервов. Ботулотоксин делят на типы A, B, C1, C2, D, E, F, G, H. Чаще всего встречается тип А.В период Второй мировой войны токсин изучали для потенциального применения в качестве биологического оружия. Исследования легли в основу использования очищенного кристаллического ботулотоксина типа А в медицинской практике. В XX веке США, Англия и Канада разрабатывали методы производства токсина ботулизма для военных и диверсионных целей. Так, согласно одной из версий ботулотоксином типа А был отравлен начальник главного управления имперской безопасности и тайной государственной полиции нацистской Германии Рейнхард Гейдрих.В 1971 году Генассамблея ООН приняла конвенцию о запрете разработок, производства и накопления ботулотоксина и его уничтожения. Конвенцию поддержали представители 101 государства.При ингаляции ботулотоксина человеком в определенной дозировке, летальный исход может наступить в течение 72 часов. Наиболее опасная форма токсина – аэрозоль, вещество быстро проникает в слизистые оболочки глаз и верхние дыхательные пути. Надежную защиту может обеспечить противогаз или респиратор.
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здравоохранение в россии, общество

Ботулотоксин. Справка

16:05 20.08.2022 (обновлено: 16:15 20.08.2022)
 
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Ботулинический токсин или токсин ботулизма – состоящий из белков токсин, который специфически воздействует на нервные клетки организма.
Считается сильнейшим органическим ядом из известных науке органических токсинов.
Попадая в пищевод, ботулотоксин вызывает потенциально смертельное инфекционное заболевание — ботулизм.
Его возбудителем является бактерия Clostridium botulinum. Ботулзм характеризуется поражением нервной системы, в частности продолговатого и спинного мозга, в следствие чего происходит паралич мышц глаза и трех черепных нервов.
Ботулотоксин делят на типы A, B, C1, C2, D, E, F, G, H. Чаще всего встречается тип А.
В период Второй мировой войны токсин изучали для потенциального применения в качестве биологического оружия.
Исследования легли в основу использования очищенного кристаллического ботулотоксина типа А в медицинской практике.
В XX веке США, Англия и Канада разрабатывали методы производства токсина ботулизма для военных и диверсионных целей. Так, согласно одной из версий ботулотоксином типа А был отравлен начальник главного управления имперской безопасности и тайной государственной полиции нацистской Германии Рейнхард Гейдрих.
В 1971 году Генассамблея ООН приняла конвенцию о запрете разработок, производства и накопления ботулотоксина и его уничтожения. Конвенцию поддержали представители 101 государства.
При ингаляции ботулотоксина человеком в определенной дозировке, летальный исход может наступить в течение 72 часов.
Наиболее опасная форма токсина – аэрозоль, вещество быстро проникает в слизистые оболочки глаз и верхние дыхательные пути. Надежную защиту может обеспечить противогаз или респиратор.
 
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