https://crimea.ria.ru/20230526/botulizm-v-krymu-kak-ne-zarazitsya-smertelnoy-boleznyu-1128969420.html

Ботулизм в Крыму: как не заразиться смертельной болезнью

Ботулизм в Крыму: как не заразиться смертельной болезнью - РИА Новости Крым, 26.05.2023

Ботулизм в Крыму: как не заразиться смертельной болезнью

Ежегодно в Крыму встречаются случаю ботулизма, чаще всего болезнь развивается из-за употребления домашней консервации. Правила профилактики и симптомы этого... РИА Новости Крым, 26.05.2023

2023-05-26T08:43

2023-05-26T08:43

2023-05-26T10:54

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Ботулизм в Крыму: как не заразиться смертельной болезнью Ботулизм в Крыму: как не заразиться смертельной болезнью audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Ежегодно в Крыму встречаются случаю ботулизма, чаще всего болезнь развивается из-за употребления домашней консервации. Правила профилактики и симптомы этого заболевания в эфирае радио "Спутник в Крыму" обозначил врач-инфекционист Симферопольской городской клинической больницы №7 Антон Эльстер.Ботулизм в Крыму"Ботулизм никуда не делся, он каждый год встречается в Крыму. Это грозное заболевание. От него можно погибнуть. Развивается оно в анаэробных условиях - это как раз домашняя консервация. Как мясные, рыбные консервы, так и овощи. Это соленая рыба, иногда мед", - предупреждает доктор.Как поясняет специалист, в природе споры палочки Clostridium botulinum встречаются везде, и человек употребляет их постоянно. В случае со свежими продуктами это не опасно. Но вот при консервировании есть большие риски: "Когда они развиваются в безвоздушном пространстве - в консервной банке или в толще рыбы - они оживают, выделяют продукты жизнедеятельности, и этот токсин смертельно опасен".Смертельная опасностьОдин грамм ботулотоксина способен уничтожить от 5 до 50 млн человек, продолжает доктор. То есть даже ничтожная доза, оказавшаяся в банке или недостаточно просоленной рыбе может оказаться фатальной."Ботулизм на первом этапе сложно отличить от некоторых неврологических заболеваний. Это может быть похоже в том числе на инсульт. Дело в том, что поражается мозг и начинает плохо регулировать многие процессы в организме: моча плохо отходит, человек не может глотать, у него может двоится в глазах, все это заканчивается параличом дыхательного центра и смертью, при этом пациент находится в сознании", - объясняет Эльстер.Сегодня, по его словам, существуют сыворотки, которые блокируют действие токсина, и люди спасаются, но если упустить время, исход будет летальным.Какие консервы опасны"На заводах, сертифицированных предприятиях соблюдаются санитарные нормы. Все случаи ботулизма, что я видел за 23 года работы, не исходили из промышленного продукта. Это все были какие-то домашние заготовки, сделанные самостоятельно или купленные "с рук", - продолжает доктор.В этой связи при домашнем консервировании он советует внимательно соблюдать санитарно-гигиенические правила, и главное - тщательно обрабатывать продукты. От покупки домашних консервов в местах стихийной торговли просит отказаться. Кроме того, эксперт предупреждает и о других заболеваниях, которые можно получить при употреблении некачественных продуктов. Например, в сыром домашнем молоке могут быть бактерии бруцеллеза, которые поражают суставы, а скоропортящиеся мясные, рыбные, кондитерские изделия особенно опасны в жару, - с их употреблением велик риск заразиться сальмонеллезом.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем чреваты покупки продуктов у "придорожников" – экспертОткуда в Крым попал бруцеллезБотулотоксин. Справка

https://crimea.ria.ru/20220820/ekspert-rasskazal-kak-nastupaet-smert-pri-otravlenii-botulotoksinom-1124233471.html

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