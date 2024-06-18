https://crimea.ria.ru/20240618/botulizm-v-rossii-simptomy-riski-i-profilaktika-1138199756.html

Ботулизм в России: симптомы, риски и профилактика

Ботулизм в России: симптомы, риски и профилактика - РИА Новости Крым, 18.06.2024

Ботулизм в России: симптомы, риски и профилактика

Распознать в продуктах ботулотоксин, который стал причиной массовых отравлений в нескольких регионах страны, невозможно, поскольку он не меняет внешний вид и... РИА Новости Крым, 18.06.2024

2024-06-18T17:47

2024-06-18T17:47

2024-06-18T17:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Распознать в продуктах ботулотоксин, который стал причиной массовых отравлений в нескольких регионах страны, невозможно, поскольку он не меняет внешний вид и вкусовые качества продуктов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал доцент кафедры инфекционных болезней Медакадемии КФУ им. В.И. Вернадского Борис Синицын.Специалист отметил, что ботулотоксин, крайне опасный даже в микроскопических дозах, может содержаться в мясных и овощных консервах."Этот анаэроб живет без кислорода прекрасно. Он выделяет свой токсин именно тогда, когда нехватка кислорода – в консервах, или при приготовлении продуктов, которые полежали, когда к продуктам нет доступа воздуха. Тогда выделяется бутолотоксин", - пояснил Синицын.Распознать ботулизм непросто, потому что начинается он как обычное пищевое отравление и имеет такие же симптомы."Иногда бывает, что когда первые признаки отравления проходят, сознается ложное впечатление, что человек пошел на поправку, но его состояние только ухудшается. Поэтому при первых признаках пищевого отравления лучше вызвать "скорую помощь". В инфекционном отделении больницы есть антисыворотка, которая нейтрализует этот токсин", - добавил эксперт.Ботулизм - что это такоеБотулизм - это острое инфекционное заболевание, возникающее в результате употребления пищевых продуктов, содержащих токсины Clostridium botulinum. Им часто заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства, куда не проникает воздух и где создаются благоприятные условия для сохранения возбудителя болезни.Роспотребнадзор рекомендует следующие меры профилактики ботулизма: не покупать консервы на рынке и у случайных лиц, не консервировать продукты с признаками порчи и гнили, не употреблять в пищу консервы из вздувшихся банок. Консервацию необходимо хранить только в холодильнике или в погребе, подытожили в надзорном органе.Как сообщалось, накануне в Москве к врачам обратились более 120 человек с симптомами отравления, схожие с ботулизмом. В тяжелом состоянии находятся 55 пациентов, 30 из них в реанимации. Кроме Москвы, с такими признаками госпитализировали десятки жителей Нижегородской области, Казани и Подмосковья. Следком возбудил уголовное дело, в рамках которого уже задержаны три человека.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека задержаны по делу о ботулизме в МосквеМассовое отравление: 149 человек заболели ботулизмом после заказной едыБотулизм в Крыму: как не заразиться смертельной болезнью

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, крым, новости, массовое отравление, кфу (крымский федеральный университет), здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье