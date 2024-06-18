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Дело о ботулизме - Роспотребнадзор изъял всю опасную продукцию - РИА Новости Крым, 18.06.2024
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Дело о ботулизме - Роспотребнадзор изъял всю опасную продукцию
Дело о ботулизме - Роспотребнадзор изъял всю опасную продукцию - РИА Новости Крым, 18.06.2024
Дело о ботулизме - Роспотребнадзор изъял всю опасную продукцию
Роспотребнадзор выявил поставщиков и изъял продукцию, приведшую к массовым отравлениям среди населения в регионах России, сообщила пресс-служба ведомства во... РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T20:18
2024-06-18T20:21
ботулизм
здоровье
здравоохранение в россии
отравление
массовое отравление
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Роспотребнадзор выявил поставщиков и изъял продукцию, приведшую к массовым отравлениям среди населения в регионах России, сообщила пресс-служба ведомства во вторник.Накануне в Москве к врачам обратились более 120 человек с симптомами отравления, схожими с ботулизмом. В тяжелом состоянии находятся 55 пациентов, 30 из них в реанимации. Кроме Москвы, с такими признаками госпитализировали десятки жителей Нижегородской области, Казани и Подмосковья. Следком возбудил уголовное дело, в рамках которого уже задержаны три человека.Опасные производстваПо данным ведомства, источником заражения послужила продукция "Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке". Основные изготовители - московская фирма и подмосковное общество с ограниченной ответственностью.При этом в рамках проверок всего установлены и закрыты девять предприятий, которые производили и реализовывали продукцию из фасоли с нарушениями - шесть из них вообще не уведомляли о начале деятельности. В итоге из оборота изъяты более 172 тонн опасной продукции, остановлено действие более 100 деклараций о соответствии продукции.Пациенты и лабораторные исследованияУточняется, что к работе привлечены два научно-исследовательских института Роспотребнадзора, в том числе референс-центр по мониторингу за ботулизмом. Задействованы все лабораторные мощности ведомства в субъектах России, которые отобрали более 370 проб биоматериала от больных, сырья и готовой продукции, в том числе в "домашних" очагах."Проведено более 2,8 тысяч исследований. В остатках готовой продукции лабораториями Роспотребнадзора выявлен ботулинический токсин. Роспотребнадзор продолжает все необходимые мероприятия в рамках санитарно-эпидемиологических расследований во взаимодействии со Следственным комитетом РФ", - подытожили в ведомстве.Ботулизм — острое токсико-инфекционное заболевание, характеризующееся тяжелым поражением нервной системы, преимущественно продолговатого головного и спинного мозга. При неблагоприятном развитии высока вероятность летального исхода. Оно передается от человека к человеку, а возникает при употреблении продуктов, содержащих возбудитель ботулизма. Инкубационный период, когда у человека могут проявиться симптомы отравления, как правило, составляет от двух часов до пяти суток с момента приема некачественной пищи.Читайте также на РИА Новости Крым:Ботулизм в Крыму: как не заразиться смертельной болезньюЭксперт рассказал, как наступает смерть при отравлении ботулотоксиномЧем чреваты покупки продуктов у "придорожников" – эксперт
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ботулизм, здоровье, здравоохранение в россии, отравление, массовое отравление, новости
Дело о ботулизме - Роспотребнадзор изъял всю опасную продукцию

Опасная продукция по делу о ботулизме изъята - Роспотребнадзор

20:18 18.06.2024 (обновлено: 20:21 18.06.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМикроскоп
Микроскоп - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Роспотребнадзор выявил поставщиков и изъял продукцию, приведшую к массовым отравлениям среди населения в регионах России, сообщила пресс-служба ведомства во вторник.
Накануне в Москве к врачам обратились более 120 человек с симптомами отравления, схожими с ботулизмом. В тяжелом состоянии находятся 55 пациентов, 30 из них в реанимации. Кроме Москвы, с такими признаками госпитализировали десятки жителей Нижегородской области, Казани и Подмосковья. Следком возбудил уголовное дело, в рамках которого уже задержаны три человека.

Опасные производства

"Роспотребнадзором выявлены поставщики и производители опасной пищевой продукции, их деятельность приостановлена, опасная продукция изъята из оборота", - сообщает пресс-служба.
По данным ведомства, источником заражения послужила продукция "Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке". Основные изготовители - московская фирма и подмосковное общество с ограниченной ответственностью.
"Предприятие расположено в антисанитарных условиях, а процесс приготовления фасоли организован с нарушением всех требований и норм, что в итоге привело к массированному накоплению ботулотоксина в готовой продукции", - сказано в релизе.
При этом в рамках проверок всего установлены и закрыты девять предприятий, которые производили и реализовывали продукцию из фасоли с нарушениями - шесть из них вообще не уведомляли о начале деятельности. В итоге из оборота изъяты более 172 тонн опасной продукции, остановлено действие более 100 деклараций о соответствии продукции.

Пациенты и лабораторные исследования

"Все граждане, даже с самыми легкими симптомами, госпитализированы, получают лечение", - заверили в Роспотребнадзоре.
Уточняется, что к работе привлечены два научно-исследовательских института Роспотребнадзора, в том числе референс-центр по мониторингу за ботулизмом. Задействованы все лабораторные мощности ведомства в субъектах России, которые отобрали более 370 проб биоматериала от больных, сырья и готовой продукции, в том числе в "домашних" очагах.
"Проведено более 2,8 тысяч исследований. В остатках готовой продукции лабораториями Роспотребнадзора выявлен ботулинический токсин. Роспотребнадзор продолжает все необходимые мероприятия в рамках санитарно-эпидемиологических расследований во взаимодействии со Следственным комитетом РФ", - подытожили в ведомстве.
Ботулизм — острое токсико-инфекционное заболевание, характеризующееся тяжелым поражением нервной системы, преимущественно продолговатого головного и спинного мозга. При неблагоприятном развитии высока вероятность летального исхода. Оно передается от человека к человеку, а возникает при употреблении продуктов, содержащих возбудитель ботулизма. Инкубационный период, когда у человека могут проявиться симптомы отравления, как правило, составляет от двух часов до пяти суток с момента приема некачественной пищи.
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