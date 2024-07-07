https://crimea.ria.ru/20240707/salmonellez-podtverdilsya-u-75-otravivshikhsya-edoy-iz-kafe-v-buryatii-1138661145.html

Сальмонеллез подтвердился у 75 отравившихся едой из кафе в Бурятии

Сальмонеллез подтвердился у 75 отравившихся едой из кафе в Бурятии - РИА Новости Крым, 07.07.2024

Сальмонеллез подтвердился у 75 отравившихся едой из кафе в Бурятии

Возбудитель сальмонеллеза выявлен у 75 отравившихся едой из кафе в бурятском Гусиноозерске, сообщает Роспотребнадзор по республике. РИА Новости Крым, 07.07.2024

2024-07-07T10:41

2024-07-07T10:41

2024-07-07T10:41

бурятия

массовое отравление

роспотребнадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Возбудитель сальмонеллеза выявлен у 75 отравившихся едой из кафе в бурятском Гусиноозерске, сообщает Роспотребнадзор по республике.В субботу прокуратура Бурятии информировала, что 22 человека обратились 5 июля в Гусиноозерскую районную больницу с признаками острого отравления, 13 из них - дети. Позже в субботу прокуратура уточнила, что число отравившихся выросло до 70 человек, 39 из них - дети, в ведомстве добавили, что по результатам первичного обследования госпитализировано 15 человек, из них 10 детей. Как сообщалось, все они употребляли еду, приобретенную в кафе в Гусиноозерске. Прокуратура и СК начали проверку по данному факту.Возбудитель обнаружен у 75 человек, 42 из них - дети, уточнили в ведомстве.Контролируется выполнение предписанных Роспотребнадзором противоэпидемических мероприятий, продолжается эпидрасследование по установлению причинно-следственной связи возникновения группового очага, добавили в публикации.

https://crimea.ria.ru/20240706/massovoe-otravlenie-v-kafe-v-buryatii-v-bolnitse-70-chelovek-1138654144.html

бурятия

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бурятия, массовое отравление, роспотребнадзор, общество, здравоохранение в россии, новости