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Опасные обеды: в Севастополе нашли нарушения в школьной столовой
Опасные обеды: в Севастополе нашли нарушения в школьной столовой - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Опасные обеды: в Севастополе нашли нарушения в школьной столовой
Прокуратура обнаружила нарушения в организации питания в одной из севастопольских школ, сообщает в четверг пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T18:50
2024-05-02T18:50
2024-05-02T18:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Прокуратура обнаружила нарушения в организации питания в одной из севастопольских школ, сообщает в четверг пресс-служба надзорного ведомства.Отмечается, что прокурорская проверка с привлечением специалистов Роспотребнадзора прошла в школе № 43 с углубленным изучением английского языка. Ее организовали после соответствующих сообщений в социальных сетях.Прокуратура внесла директору школы представление об устранении нарушений и контролирует их фактическое устранение.Ранее сообщалось, что в Севастополе выявлен факт использования просроченных и немаркированных продуктов для готовки еды детям в детском саду и школе-интернате в Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ремонтируют пищеблоки: данные РоспотребнадзораДопустимо ли давать сельдь детям в детском саду – ответ РоспотребнадзораПроверка школьного питания в Крыму – что нашел Роспотребнадзор
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия, школьное питание, школа, дети, общество, еда, новости крыма
Опасные обеды: в Севастополе нашли нарушения в школьной столовой
Прокуратура требует устранить нарушения организации питания в одной из школ Севастополя