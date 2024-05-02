Рейтинг@Mail.ru
Опасные обеды: в Севастополе нашли нарушения в школьной столовой - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240502/opasnye-obedy-v-sevastopole-nashli-narusheniya-v-shkolnoy-stolovoy-1136996023.html
Опасные обеды: в Севастополе нашли нарушения в школьной столовой
Опасные обеды: в Севастополе нашли нарушения в школьной столовой - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Опасные обеды: в Севастополе нашли нарушения в школьной столовой
Прокуратура обнаружила нарушения в организации питания в одной из севастопольских школ, сообщает в четверг пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T18:50
2024-05-02T18:50
севастополь
прокуратура города севастополя
происшествия
школьное питание
школа
дети
общество
еда
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/14/1118850349_0:10:1280:730_1920x0_80_0_0_525dd390e8732399f853cafffc4bfba6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Прокуратура обнаружила нарушения в организации питания в одной из севастопольских школ, сообщает в четверг пресс-служба надзорного ведомства.Отмечается, что прокурорская проверка с привлечением специалистов Роспотребнадзора прошла в школе № 43 с углубленным изучением английского языка. Ее организовали после соответствующих сообщений в социальных сетях.Прокуратура внесла директору школы представление об устранении нарушений и контролирует их фактическое устранение.Ранее сообщалось, что в Севастополе выявлен факт использования просроченных и немаркированных продуктов для готовки еды детям в детском саду и школе-интернате в Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ремонтируют пищеблоки: данные РоспотребнадзораДопустимо ли давать сельдь детям в детском саду – ответ РоспотребнадзораПроверка школьного питания в Крыму – что нашел Роспотребнадзор
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/14/1118850349_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_903044c605b91b5190dcb79b15987d23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия, школьное питание, школа, дети, общество, еда, новости крыма
Опасные обеды: в Севастополе нашли нарушения в школьной столовой

Прокуратура требует устранить нарушения организации питания в одной из школ Севастополя

18:50 02.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Ольга ЛеоноваРабота столовой
Работа столовой - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости Крым . Ольга Леонова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Прокуратура обнаружила нарушения в организации питания в одной из севастопольских школ, сообщает в четверг пресс-служба надзорного ведомства.
Отмечается, что прокурорская проверка с привлечением специалистов Роспотребнадзора прошла в школе № 43 с углубленным изучением английского языка. Ее организовали после соответствующих сообщений в социальных сетях.
"В нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в школьной столовой использовалась деформированная и поврежденная посуда и инвентарь. В холодильных витринах для напитков и буфетной продукции на момент проведения проверки отсутствовали термометры. Количество умывальников на входе в обеденный зал является недостаточным", - перечислили нарушения в надзорном ведомстве.
Прокуратура внесла директору школы представление об устранении нарушений и контролирует их фактическое устранение.
Ранее сообщалось, что в Севастополе выявлен факт использования просроченных и немаркированных продуктов для готовки еды детям в детском саду и школе-интернате в Севастополе.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму ремонтируют пищеблоки: данные Роспотребнадзора
Допустимо ли давать сельдь детям в детском саду – ответ Роспотребнадзора
Проверка школьного питания в Крыму – что нашел Роспотребнадзор
 
СевастопольПрокуратура города СевастополяПроисшествияШкольное питаниеШколадетиОбществоЕдаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:22Мирный житель погиб при атаке ВСУ по автомобилю на Херсонщине
20:06Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
19:51Введет ли Франция свои войска на Украину – мнение
19:36Путин наградил подростков за помощь людям при теракте в "Крокусе"
19:22Над Крымом сбит беспилотник
19:22Путин одобрил единую систему таможенного транзита ЕАЭС и третьих сторон
19:13Крымский мост открыли для проезда
19:13В Севастополе остановили паромы
19:08В Красногвардейском районе Крыма ВАЗ влетел в дерево: двое погибли
18:57Движение по Крымскому мосту остановлено
18:50Опасные обеды: в Севастополе нашли нарушения в школьной столовой
18:31Глава Белгородской области награжден орденом Мужества - указ Путина
18:19Как трагедия в Одессе сломила всю Украину 10 лет назад
17:59В центре Симферополя 9 мая ограничат движение – схема объезда
17:44Пытался разобрать мину: в Белгородской области погиб мужчина
17:28Водитель был лишен прав: подробности смертельного ДТП на переезде в Крыму
17:03В Бахчисарае появится новый парк
16:31Сколько детей отдохнут этим летом в Крыму за счет бюджета
16:19Притворился начальником: мошенник лишил крымчанку жилья и 6 млн рублей
15:49Грузовик без водителя сбил 29 детей на празднике в Киргизии
Лента новостейМолния