https://crimea.ria.ru/20240502/opasnye-obedy-v-sevastopole-nashli-narusheniya-v-shkolnoy-stolovoy-1136996023.html

Опасные обеды: в Севастополе нашли нарушения в школьной столовой

Опасные обеды: в Севастополе нашли нарушения в школьной столовой - РИА Новости Крым, 02.05.2024

Опасные обеды: в Севастополе нашли нарушения в школьной столовой

Прокуратура обнаружила нарушения в организации питания в одной из севастопольских школ, сообщает в четверг пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 02.05.2024

2024-05-02T18:50

2024-05-02T18:50

2024-05-02T18:50

севастополь

прокуратура города севастополя

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Прокуратура обнаружила нарушения в организации питания в одной из севастопольских школ, сообщает в четверг пресс-служба надзорного ведомства.Отмечается, что прокурорская проверка с привлечением специалистов Роспотребнадзора прошла в школе № 43 с углубленным изучением английского языка. Ее организовали после соответствующих сообщений в социальных сетях.Прокуратура внесла директору школы представление об устранении нарушений и контролирует их фактическое устранение.Ранее сообщалось, что в Севастополе выявлен факт использования просроченных и немаркированных продуктов для готовки еды детям в детском саду и школе-интернате в Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ремонтируют пищеблоки: данные РоспотребнадзораДопустимо ли давать сельдь детям в детском саду – ответ РоспотребнадзораПроверка школьного питания в Крыму – что нашел Роспотребнадзор

севастополь

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2024

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севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия, школьное питание, школа, дети, общество, еда, новости крыма