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Допустимо ли давать сельдь детям в детском саду – ответ Роспотребнадзора

Допустимо ли давать сельдь детям в детском саду – ответ Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 26.11.2023

Допустимо ли давать сельдь детям в детском саду – ответ Роспотребнадзора

Родители школьников могут контролировать меню и качество блюд в школьных столовых через сайты образовательных организаций либо посредством родительского... РИА Новости Крым, 26.11.2023

2023-11-26T07:43

2023-11-26T07:43

2023-11-26T07:43

роспотребнадзор

наталья пеньковская

школа

детский сад

школьное питание

питание

здоровье

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости Крым. Родители школьников могут контролировать меню и качество блюд в школьных столовых через сайты образовательных организаций либо посредством родительского контроля. Об этом в ходе прямого эфира сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.Во время эфира ведущая озвучила жалобу некоего гражданина, что в крымских детских садах детей кормят соленой сельдью. И попросила гостью разъяснить, допустимо ли это.При этом она отметила, что на сайтах всех образовательных организаций размещены меню. И родители могут ознакомиться с представленным перечнем блюд. Кроме того, родители могут обратиться в родительский комитет учреждения, и посредством родительского контроля получить более подробную информацию.В тоже время глава Роспотребнадзора по Крыму и Севастополя заверила, что вся столовые и пищеблоки крымских детсадов и школ к началу учебного года прошли переоснащение и полностью отвечают современным требованиям. Это касается не только городских, но и расположенных в сельских поселениях образовательных организаций.Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщил, что доступность дошкольных учреждений Крыма превысила 97%, а очереди в детские сады почти полностью ликвидированы. Очереди в ясельные группы будут полностью закрыты к середине 2025 года.Читайте также на РИА Новости Крым:На севере Крыма строят новые детсады: на каком этапе работы"Безналично" и безопасно: как идет пилотный проект в школах КрымаЦифровизация питания: в школах введут специальную карту для оплаты обедов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, наталья пеньковская, школа, детский сад, школьное питание, питание, здоровье, крым