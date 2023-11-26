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Допустимо ли давать сельдь детям в детском саду – ответ Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 26.11.2023
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Допустимо ли давать сельдь детям в детском саду – ответ Роспотребнадзора
Допустимо ли давать сельдь детям в детском саду – ответ Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Допустимо ли давать сельдь детям в детском саду – ответ Роспотребнадзора
Родители школьников могут контролировать меню и качество блюд в школьных столовых через сайты образовательных организаций либо посредством родительского... РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T07:43
2023-11-26T07:43
роспотребнадзор
наталья пеньковская
школа
детский сад
школьное питание
питание
здоровье
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости Крым. Родители школьников могут контролировать меню и качество блюд в школьных столовых через сайты образовательных организаций либо посредством родительского контроля. Об этом в ходе прямого эфира сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.Во время эфира ведущая озвучила жалобу некоего гражданина, что в крымских детских садах детей кормят соленой сельдью. И попросила гостью разъяснить, допустимо ли это.При этом она отметила, что на сайтах всех образовательных организаций размещены меню. И родители могут ознакомиться с представленным перечнем блюд. Кроме того, родители могут обратиться в родительский комитет учреждения, и посредством родительского контроля получить более подробную информацию.В тоже время глава Роспотребнадзора по Крыму и Севастополя заверила, что вся столовые и пищеблоки крымских детсадов и школ к началу учебного года прошли переоснащение и полностью отвечают современным требованиям. Это касается не только городских, но и расположенных в сельских поселениях образовательных организаций.Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщил, что доступность дошкольных учреждений Крыма превысила 97%, а очереди в детские сады почти полностью ликвидированы. Очереди в ясельные группы будут полностью закрыты к середине 2025 года.Читайте также на РИА Новости Крым:На севере Крыма строят новые детсады: на каком этапе работы"Безналично" и безопасно: как идет пилотный проект в школах КрымаЦифровизация питания: в школах введут специальную карту для оплаты обедов
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РИА Новости Крым
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роспотребнадзор, наталья пеньковская, школа, детский сад, школьное питание, питание, здоровье, крым
Допустимо ли давать сельдь детям в детском саду – ответ Роспотребнадзора

Родители могут контролировать качество блюд и меню в столовых через сайты

07:43 26.11.2023
 
© РИА Новости . Варвара Гертье / Перейти в фотобанкРабота детского сада
Работа детского сада - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости . Варвара Гертье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости Крым. Родители школьников могут контролировать меню и качество блюд в школьных столовых через сайты образовательных организаций либо посредством родительского контроля. Об этом в ходе прямого эфира сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
Во время эфира ведущая озвучила жалобу некоего гражданина, что в крымских детских садах детей кормят соленой сельдью. И попросила гостью разъяснить, допустимо ли это.
"Санитарными правилами утверждены среднесуточные наборы пищевой продукции для детей до 7 лет. В соответствии с этими наборами, в питании детей до 7 лет может использоваться слабосоленая или малосоленая рыба", – ответила Пеньковская.
При этом она отметила, что на сайтах всех образовательных организаций размещены меню. И родители могут ознакомиться с представленным перечнем блюд. Кроме того, родители могут обратиться в родительский комитет учреждения, и посредством родительского контроля получить более подробную информацию.
В тоже время глава Роспотребнадзора по Крыму и Севастополя заверила, что вся столовые и пищеблоки крымских детсадов и школ к началу учебного года прошли переоснащение и полностью отвечают современным требованиям. Это касается не только городских, но и расположенных в сельских поселениях образовательных организаций.
Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщил, что доступность дошкольных учреждений Крыма превысила 97%, а очереди в детские сады почти полностью ликвидированы. Очереди в ясельные группы будут полностью закрыты к середине 2025 года.
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РоспотребнадзорНаталья ПеньковскаяШколаДетский садШкольное питаниеПитаниеЗдоровьеКрым
 
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