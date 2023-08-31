https://crimea.ria.ru/20230831/tsifrovizatsiya-pitaniya-v-shkolakh-vvedut-spetsialnuyu-kartu-dlya-oplaty-obedov-1131056117.html

Цифровизация питания: в школах введут специальную карту для оплаты обедов

Цифровизация питания: в школах введут специальную карту для оплаты обедов - РИА Новости Крым, 31.08.2023

Цифровизация питания: в школах введут специальную карту для оплаты обедов

В крымских школах введут специальные карты, которыми ученики смогут платить в столовой или буфете учебного заведения. Они будут действовать только на территории РИА Новости Крым, 31.08.2023

2023-08-31T08:44

2023-08-31T08:44

2023-08-31T08:44

образование в крыму и севастополе

новости крыма

светлана беспалова

дети

школа

школьное питание

елена лысенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В крымских школах введут специальные карты, которыми ученики смогут платить в столовой или буфете учебного заведения. Они будут действовать только на территории школы, сообщила в пресс-центре РИА Новости Крым заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Светлана Беспалова."Есть постановление Совета министров о внедрении автоматизированной системы учета питания и контроля доступа. Данный проект реализуется совместно с банковскими структурами, и он предусматривает, что при помощи карт ребенок сможет осуществить питание на базе школы. И если родители в своих личных кабинетах будут переводить деньги детям на эти карты, то ребенок сможет купить что-то по ним только в школе. В соседнем магазине он уже приобрести ничего не сможет", - рассказала Беспалова.Организовать безналичный расчет можно будет как при помощи обычных банковских карт, так и с использованием электронного пропуска, по которому ребенок входит в школу через СКУД (система контроля и управления доступом). В личных кабинетах родителей будет отображаться полная информация, что именно и когда приобрел ребенок.Согласно санитарным правилам, школа обязана предоставлять специальное питание детям, которым рекомендованы диеты по медицинским показаниям. Об этом напомнила главный специалист - эксперт отдела санитарного надзора крымского управления Роспотребнадзора Елена Лысенко."Для того, чтобы ребенок, который имеет какие-то ограничения в силу диагноза, получал специальное питание, родители должны принести в школу справку от врача, где будет четко указано, что ребенку можно, что нельзя, какая у него диета. И школа обязана либо организовать питание по специальному меню, либо обеспечить ребенку место, где он сможет хранить свою еду и разогревать ее под контролем работников школы", - сказала она.Ученикам младшей школы (с первого по четвертый класс) предоставляется бесплатное одноразовое питание за средства федерального бюджета. Стоимость такого обеда – 71, 46 рублей. Детям льготных категорий предоставляется двухразовое питание, и его стоимость в каждом населенном пункте устанавливают, исходя из возможностей муниципального бюджета.Читайте также на РИА Новости Крым:Проверка школьного питания в Крыму – что нашел РоспотребнадзорВ школах Симферополя не хватает учителей русского языка и математикиСколько стоят сборы в школу - средний чек по стране

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в крыму и севастополе, новости крыма, светлана беспалова, дети, школа, школьное питание, елена лысенко