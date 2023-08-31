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Цифровизация питания: в школах введут специальную карту для оплаты обедов - РИА Новости Крым, 31.08.2023
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Цифровизация питания: в школах введут специальную карту для оплаты обедов
Цифровизация питания: в школах введут специальную карту для оплаты обедов - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Цифровизация питания: в школах введут специальную карту для оплаты обедов
В крымских школах введут специальные карты, которыми ученики смогут платить в столовой или буфете учебного заведения. Они будут действовать только на территории РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T08:44
2023-08-31T08:44
образование в крыму и севастополе
новости крыма
светлана беспалова
дети
школа
школьное питание
елена лысенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В крымских школах введут специальные карты, которыми ученики смогут платить в столовой или буфете учебного заведения. Они будут действовать только на территории школы, сообщила в пресс-центре РИА Новости Крым заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Светлана Беспалова."Есть постановление Совета министров о внедрении автоматизированной системы учета питания и контроля доступа. Данный проект реализуется совместно с банковскими структурами, и он предусматривает, что при помощи карт ребенок сможет осуществить питание на базе школы. И если родители в своих личных кабинетах будут переводить деньги детям на эти карты, то ребенок сможет купить что-то по ним только в школе. В соседнем магазине он уже приобрести ничего не сможет", - рассказала Беспалова.Организовать безналичный расчет можно будет как при помощи обычных банковских карт, так и с использованием электронного пропуска, по которому ребенок входит в школу через СКУД (система контроля и управления доступом). В личных кабинетах родителей будет отображаться полная информация, что именно и когда приобрел ребенок.Согласно санитарным правилам, школа обязана предоставлять специальное питание детям, которым рекомендованы диеты по медицинским показаниям. Об этом напомнила главный специалист - эксперт отдела санитарного надзора крымского управления Роспотребнадзора Елена Лысенко."Для того, чтобы ребенок, который имеет какие-то ограничения в силу диагноза, получал специальное питание, родители должны принести в школу справку от врача, где будет четко указано, что ребенку можно, что нельзя, какая у него диета. И школа обязана либо организовать питание по специальному меню, либо обеспечить ребенку место, где он сможет хранить свою еду и разогревать ее под контролем работников школы", - сказала она.Ученикам младшей школы (с первого по четвертый класс) предоставляется бесплатное одноразовое питание за средства федерального бюджета. Стоимость такого обеда – 71, 46 рублей. Детям льготных категорий предоставляется двухразовое питание, и его стоимость в каждом населенном пункте устанавливают, исходя из возможностей муниципального бюджета.Читайте также на РИА Новости Крым:Проверка школьного питания в Крыму – что нашел РоспотребнадзорВ школах Симферополя не хватает учителей русского языка и математикиСколько стоят сборы в школу - средний чек по стране
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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образование в крыму и севастополе, новости крыма, светлана беспалова, дети, школа, школьное питание, елена лысенко
Цифровизация питания: в школах введут специальную карту для оплаты обедов

В школах Крыма введут карту для оплаты обедов: родители смогут следить за питанием ребенка

08:44 31.08.2023
 
© Фото: пресс-служба крымского штаба ОНФСтоловая в одном из образовательных учреждений Симферопольского района
Столовая в одном из образовательных учреждений Симферопольского района
© Фото: пресс-служба крымского штаба ОНФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В крымских школах введут специальные карты, которыми ученики смогут платить в столовой или буфете учебного заведения. Они будут действовать только на территории школы, сообщила в пресс-центре РИА Новости Крым заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Светлана Беспалова.
"Есть постановление Совета министров о внедрении автоматизированной системы учета питания и контроля доступа. Данный проект реализуется совместно с банковскими структурами, и он предусматривает, что при помощи карт ребенок сможет осуществить питание на базе школы. И если родители в своих личных кабинетах будут переводить деньги детям на эти карты, то ребенок сможет купить что-то по ним только в школе. В соседнем магазине он уже приобрести ничего не сможет", - рассказала Беспалова.
Организовать безналичный расчет можно будет как при помощи обычных банковских карт, так и с использованием электронного пропуска, по которому ребенок входит в школу через СКУД (система контроля и управления доступом). В личных кабинетах родителей будет отображаться полная информация, что именно и когда приобрел ребенок.
"Система электронного доступа предполагает информированность родителей. В личном кабинете предусмотрено наличие полной информации о том, чем кормят, когда кормят, какие продукты питания есть в продаже. И вплоть до того, что родитель может выбрать из перечня предлагаемых школой продуктов питания и установить, что ребенку продавать нельзя. И даже при наличии денег на карточке ребенок купить этот продукт уже не сможет", - уточнила Светлана Беспалова.
Согласно санитарным правилам, школа обязана предоставлять специальное питание детям, которым рекомендованы диеты по медицинским показаниям. Об этом напомнила главный специалист - эксперт отдела санитарного надзора крымского управления Роспотребнадзора Елена Лысенко.
"Для того, чтобы ребенок, который имеет какие-то ограничения в силу диагноза, получал специальное питание, родители должны принести в школу справку от врача, где будет четко указано, что ребенку можно, что нельзя, какая у него диета. И школа обязана либо организовать питание по специальному меню, либо обеспечить ребенку место, где он сможет хранить свою еду и разогревать ее под контролем работников школы", - сказала она.
Ученикам младшей школы (с первого по четвертый класс) предоставляется бесплатное одноразовое питание за средства федерального бюджета. Стоимость такого обеда – 71, 46 рублей. Детям льготных категорий предоставляется двухразовое питание, и его стоимость в каждом населенном пункте устанавливают, исходя из возможностей муниципального бюджета.
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Образование в Крыму и СевастополеНовости КрымаСветлана БеспаловадетиШколаШкольное питаниеЕлена Лысенко
 
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