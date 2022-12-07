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Проверка школьного питания в Крыму – что нашел Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 07.12.2022
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Проверка школьного питания в Крыму – что нашел Роспотребнадзор
Проверка школьного питания в Крыму – что нашел Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 07.12.2022
Проверка школьного питания в Крыму – что нашел Роспотребнадзор
Нарушения правил мытья посуды, уборки помещений и температурного режима готовых блюд нашли специалисты в ходе надзорных мероприятий за организацией питания в... РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T20:17
2022-12-07T20:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Нарушения правил мытья посуды, уборки помещений и температурного режима готовых блюд нашли специалисты в ходе надзорных мероприятий за организацией питания в общеобразовательных организациях республики. Об этом заявила глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.В свою очередь вице-премьер - министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская подчеркнула, что "выявленные нарушения напрямую связаны с недостаточным контролем процесса организации питания со стороны муниципалитетов и ответственных должностных лиц"."В ближайшее время результаты мониторинга будут направлены в адрес глав администраций районов и городов Республики Крым. Прошу в кратчайшие сроки разработать и утвердить план мероприятий по устранению всех выявленных нарушений, и привлечь членов родительских комитетов к контролю за ходом их устранения", - добавила она.С 1 января 2023 года будет увеличен минимальный продуктовый набор для обучающихся 1-4 классов, а это порядка 98 тысяч детей. На питание всех учащихся будет направлено более одного миллиарда рублей.
https://crimea.ria.ru/20221207/v-krymu-deti-perechislili-minusy-v-shkolnom-pitanii-1125742945.html
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, роспотребнадзор, образование в крыму и севастополе, образование в россии, общество
Проверка школьного питания в Крыму – что нашел Роспотребнадзор

В Роспотребнадзоре перечислили нарушения в организации школьного питания в Крыму

20:17 07.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМежрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю
Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Нарушения правил мытья посуды, уборки помещений и температурного режима готовых блюд нашли специалисты в ходе надзорных мероприятий за организацией питания в общеобразовательных организациях республики. Об этом заявила глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
"В структуре нарушений наибольший удельный вес занимают нарушения режимных вопросов, не требующих дополнительных материальных средств (33 % от всех выявленных нарушений). Это касается уборки помещений, нарушений правил мытья посуды, поточности при приготовлении пищи и другие. Также имеют место нарушения температурного режима подачи готовых блюд и по выполнению натуральных норм питания", — цитирует ее пресс-служба мининформа РК.
В свою очередь вице-премьер - министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская подчеркнула, что "выявленные нарушения напрямую связаны с недостаточным контролем процесса организации питания со стороны муниципалитетов и ответственных должностных лиц".
"В ближайшее время результаты мониторинга будут направлены в адрес глав администраций районов и городов Республики Крым. Прошу в кратчайшие сроки разработать и утвердить план мероприятий по устранению всех выявленных нарушений, и привлечь членов родительских комитетов к контролю за ходом их устранения", - добавила она.
С 1 января 2023 года будет увеличен минимальный продуктовый набор для обучающихся 1-4 классов, а это порядка 98 тысяч детей. На питание всех учащихся будет направлено более одного миллиарда рублей.
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
18:52
В Крыму дети перечислили "минусы" в школьном питании
 
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