https://crimea.ria.ru/20221207/proverka-shkolnogo-pitaniya-v-krymu--chto-nashel-rospotrebnadzor-1125743080.html

Проверка школьного питания в Крыму – что нашел Роспотребнадзор

Проверка школьного питания в Крыму – что нашел Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 07.12.2022

Проверка школьного питания в Крыму – что нашел Роспотребнадзор

Нарушения правил мытья посуды, уборки помещений и температурного режима готовых блюд нашли специалисты в ходе надзорных мероприятий за организацией питания в... РИА Новости Крым, 07.12.2022

2022-12-07T20:17

2022-12-07T20:17

2022-12-07T20:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Нарушения правил мытья посуды, уборки помещений и температурного режима готовых блюд нашли специалисты в ходе надзорных мероприятий за организацией питания в общеобразовательных организациях республики. Об этом заявила глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.В свою очередь вице-премьер - министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская подчеркнула, что "выявленные нарушения напрямую связаны с недостаточным контролем процесса организации питания со стороны муниципалитетов и ответственных должностных лиц"."В ближайшее время результаты мониторинга будут направлены в адрес глав администраций районов и городов Республики Крым. Прошу в кратчайшие сроки разработать и утвердить план мероприятий по устранению всех выявленных нарушений, и привлечь членов родительских комитетов к контролю за ходом их устранения", - добавила она.С 1 января 2023 года будет увеличен минимальный продуктовый набор для обучающихся 1-4 классов, а это порядка 98 тысяч детей. На питание всех учащихся будет направлено более одного миллиарда рублей.

https://crimea.ria.ru/20221207/v-krymu-deti-perechislili-minusy-v-shkolnom-pitanii-1125742945.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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