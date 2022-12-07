https://crimea.ria.ru/20221207/proverka-shkolnogo-pitaniya-v-krymu--chto-nashel-rospotrebnadzor-1125743080.html
Проверка школьного питания в Крыму – что нашел Роспотребнадзор
Проверка школьного питания в Крыму – что нашел Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 07.12.2022
Проверка школьного питания в Крыму – что нашел Роспотребнадзор
Нарушения правил мытья посуды, уборки помещений и температурного режима готовых блюд нашли специалисты в ходе надзорных мероприятий за организацией питания в... РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T20:17
2022-12-07T20:17
2022-12-07T20:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Нарушения правил мытья посуды, уборки помещений и температурного режима готовых блюд нашли специалисты в ходе надзорных мероприятий за организацией питания в общеобразовательных организациях республики. Об этом заявила глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.В свою очередь вице-премьер - министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская подчеркнула, что "выявленные нарушения напрямую связаны с недостаточным контролем процесса организации питания со стороны муниципалитетов и ответственных должностных лиц"."В ближайшее время результаты мониторинга будут направлены в адрес глав администраций районов и городов Республики Крым. Прошу в кратчайшие сроки разработать и утвердить план мероприятий по устранению всех выявленных нарушений, и привлечь членов родительских комитетов к контролю за ходом их устранения", - добавила она.С 1 января 2023 года будет увеличен минимальный продуктовый набор для обучающихся 1-4 классов, а это порядка 98 тысяч детей. На питание всех учащихся будет направлено более одного миллиарда рублей.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Проверка школьного питания в Крыму – что нашел Роспотребнадзор
В Роспотребнадзоре перечислили нарушения в организации школьного питания в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Нарушения правил мытья посуды, уборки помещений и температурного режима готовых блюд нашли специалисты в ходе надзорных мероприятий за организацией питания в общеобразовательных организациях республики. Об этом заявила глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
"В структуре нарушений наибольший удельный вес занимают нарушения режимных вопросов, не требующих дополнительных материальных средств (33 % от всех выявленных нарушений). Это касается уборки помещений, нарушений правил мытья посуды, поточности при приготовлении пищи и другие. Также имеют место нарушения температурного режима подачи готовых блюд и по выполнению натуральных норм питания", — цитирует ее пресс-служба мининформа РК.
В свою очередь вице-премьер - министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская подчеркнула, что "выявленные нарушения напрямую связаны с недостаточным контролем процесса организации питания со стороны муниципалитетов и ответственных должностных лиц".
"В ближайшее время результаты мониторинга будут направлены в адрес глав администраций районов и городов Республики Крым. Прошу в кратчайшие сроки разработать и утвердить план мероприятий по устранению всех выявленных нарушений, и привлечь членов родительских комитетов к контролю за ходом их устранения", - добавила она.
С 1 января 2023 года будет увеличен минимальный продуктовый набор для обучающихся 1-4 классов, а это порядка 98 тысяч детей. На питание всех учащихся будет направлено более одного миллиарда рублей.