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В некоторых школах Крыма занижена стоимость бесплатных обедов - эксперт

В некоторых школах Крыма занижена стоимость бесплатных обедов - эксперт - РИА Новости Крым, 28.08.2023

В некоторых школах Крыма занижена стоимость бесплатных обедов - эксперт

Из-за низкой стоимости бесплатных школьных обедов для детей-льготников в некоторых районах Крыма есть риск невыполнения норм питания. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 28.08.2023

2023-08-28T08:27

2023-08-28T08:27

2023-08-28T09:51

радио "спутник в крыму"

дети

надежда анельчук

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школьное питание

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общество

защита прав потребителей

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Из-за низкой стоимости бесплатных школьных обедов для детей-льготников в некоторых районах Крыма есть риск невыполнения норм питания. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук.Она напомнила, что бесплатным горячим питанием в школах обеспечиваются ученики начальной школы, то есть с 1 по 4 класс включительно. И на сегодняшний день стоимость одноразового питания составляет 71 рубль 46 копеек."Мы пересчитали продуктовый набор, это сумма на сегодняшний день является достаточной, чтобы приобрести те продукты питания, которые необходимы детям", - отметила Анельчук.Помимо этого, существует категория льготников - дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из малоимущих, многодетных семей, дети-сироты, которые обеспечиваются двухразовым питанием. Собеседница напомнила, что масштабный проект по организации детского питания в Крыму стартовал по поручению президента в 2020 году. Тогда же были обновлены санитарные нормы и разработаны типовые стандарты организации питания в школах и детских садах. Общественные мониторинги организации школьного питания ведутся с 2016 года, и есть большой прогресс, сказала представитель Объединения потребителей России."Раньше основной проблемой было качество поставляемой продукции, особенно молочной. Тогда у нас остро стояла проблема поставок фальсифицированной продукции. Проводилась большая работа, привлекался Россельхознадзор, у нас были школы и детские сады, где по всей линейке молочной продукции выявлялись факты фальсификации", - заметила Анельчук.Продукты закупались по системе электронных торгов, где решающее значение имеет цена. Поэтому проблема поставок некачественных товаров была очень актуальна, - пояснила она. По итогам проверок 14 поставщиков были внесены в реестр недобросовестных и на два года утратили доступ к госзакупкам."Если мы начинали по молочке с уровня фальсификата 70%, то на сегодняшний день это единичные случаи", - уточнила Надежда Анельчук.Анализируя итоги прошлого года, она рассказала, что в детских учреждениях появился новый организатор питания, который использовал для приготовления блюд мясо птицы механизированной обвалки."Что это такое? Это когда разделали курицу, все части курицы отсоединили и остался каркас. Вот это спрессовывается в определенную пасту. Конечно, это не является отравой, но оно не восполняет потребность ребенка в тех питательных веществах, которого требуют в том числе санитарные нормы. И недаром мясо птицы мехобвалки запрещено в питании детей всех возрастов требованиями технического регламента".Кроме этого, вместо сыра поставщик приобретал сырный продукт с целью удешевления своего производства. Также были установлены факты поставки продукции без документов."Было проведено совещание, приглашены органы управления образования, руководители образовательных учреждений. Информация об итогах мониторинга была доведена, меры были приняты. Мы после этого проводили мониторинг, и таких нарушений установлено не было", - подытожила Анельчук.Читайте также на РИА Новости Крым:Проверка школьного питания в Крыму – что нашел РоспотребнадзорВ школах Симферополя не хватает учителей русского языка и математикиСколько стоят сборы в школу - средний чек по стране

https://crimea.ria.ru/20221207/v-krymu-deti-perechislili-minusy-v-shkolnom-pitanii-1125742945.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, надежда анельчук, школа, крым, новости крыма, школьное питание, еда, общество, защита прав потребителей