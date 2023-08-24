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Сколько стоят сборы в школу - средний чек по стране - РИА Новости Крым, 24.08.2023
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Сколько стоят сборы в школу - средний чек по стране
Сколько стоят сборы в школу - средний чек по стране - РИА Новости Крым, 24.08.2023
Сколько стоят сборы в школу - средний чек по стране
На сборы ребенка в школу у россиян уходит в среднем чуть более 43 тысяч рублей, показал опрос ВЦИОМ. РИА Новости Крым, 24.08.2023
2023-08-24T21:32
2023-08-24T21:32
цены и тарифы
образование в крыму и севастополе
школа
общество
опрос
новости
школьная форма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. На сборы ребенка в школу у россиян уходит в среднем чуть более 43 тысяч рублей, показал опрос ВЦИОМ. По данным опроса, за год полный набор школьника подорожал на 9804 рублей - до 43 029 рублей. Однако все новые принадлежности покупают только 10% семей, а почти четверть россиян вообще не тратят деньги на подготовку к школе.Чаще всего в чек-лист школьных покупок входят школьная одежда, обувь, сумка, письменные принадлежности, учебно-методический материал, а также цветы и подарки учителям ко Дню знаний.Школьная одежда на одного ребенка в среднем обходится россиянам в 20414 рублей, что на 3866 рублей дороже, чем в прошлом году. Школьная сумка годом раньше стоила на 883 рубля дешевле, сейчас ее средняя цена 4998 рублей. За учебно-методические материалы придется отдать 4688 рублей - на 1232 рубля больше, за канцтовары - 3581 рубль, что дороже на 641 рубль, подарки учителям подорожали на 564 рубля и сейчас у родителей уходит в среднем 2113 рублейЧитайте также на РИА Новости Крым:Школьная ярмарка: как правильно выбрать товары для детейЗаконно ли требование школ об определенной школьной форме в КрымуСобрать детей в школу: цена вопроса для крымчан - видео
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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цены и тарифы, образование в крыму и севастополе, школа, общество, опрос, новости, школьная форма
Сколько стоят сборы в школу - средний чек по стране

ВЦИОМ: россияне тратят на сборы ребенка в школу в среднем 43 тыс. рублей

21:32 24.08.2023
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкШкольная ярмарка
Школьная ярмарка - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. На сборы ребенка в школу у россиян уходит в среднем чуть более 43 тысяч рублей, показал опрос ВЦИОМ.
По данным опроса, за год полный набор школьника подорожал на 9804 рублей - до 43 029 рублей. Однако все новые принадлежности покупают только 10% семей, а почти четверть россиян вообще не тратят деньги на подготовку к школе.
Чаще всего в чек-лист школьных покупок входят школьная одежда, обувь, сумка, письменные принадлежности, учебно-методический материал, а также цветы и подарки учителям ко Дню знаний.
Школьная одежда на одного ребенка в среднем обходится россиянам в 20414 рублей, что на 3866 рублей дороже, чем в прошлом году. Школьная сумка годом раньше стоила на 883 рубля дешевле, сейчас ее средняя цена 4998 рублей. За учебно-методические материалы придется отдать 4688 рублей - на 1232 рубля больше, за канцтовары - 3581 рубль, что дороже на 641 рубль, подарки учителям подорожали на 564 рубля и сейчас у родителей уходит в среднем 2113 рублей
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