https://crimea.ria.ru/20230824/skolko-stoyat-sbory-v-shkolu---sredniy-chek-po-strane-1130912660.html

Сколько стоят сборы в школу - средний чек по стране

Сколько стоят сборы в школу - средний чек по стране - РИА Новости Крым, 24.08.2023

Сколько стоят сборы в школу - средний чек по стране

На сборы ребенка в школу у россиян уходит в среднем чуть более 43 тысяч рублей, показал опрос ВЦИОМ. РИА Новости Крым, 24.08.2023

2023-08-24T21:32

2023-08-24T21:32

2023-08-24T21:32

цены и тарифы

образование в крыму и севастополе

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школьная форма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. На сборы ребенка в школу у россиян уходит в среднем чуть более 43 тысяч рублей, показал опрос ВЦИОМ. По данным опроса, за год полный набор школьника подорожал на 9804 рублей - до 43 029 рублей. Однако все новые принадлежности покупают только 10% семей, а почти четверть россиян вообще не тратят деньги на подготовку к школе.Чаще всего в чек-лист школьных покупок входят школьная одежда, обувь, сумка, письменные принадлежности, учебно-методический материал, а также цветы и подарки учителям ко Дню знаний.Школьная одежда на одного ребенка в среднем обходится россиянам в 20414 рублей, что на 3866 рублей дороже, чем в прошлом году. Школьная сумка годом раньше стоила на 883 рубля дешевле, сейчас ее средняя цена 4998 рублей. За учебно-методические материалы придется отдать 4688 рублей - на 1232 рубля больше, за канцтовары - 3581 рубль, что дороже на 641 рубль, подарки учителям подорожали на 564 рубля и сейчас у родителей уходит в среднем 2113 рублейЧитайте также на РИА Новости Крым:Школьная ярмарка: как правильно выбрать товары для детейЗаконно ли требование школ об определенной школьной форме в КрымуСобрать детей в школу: цена вопроса для крымчан - видео

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены и тарифы, образование в крыму и севастополе, школа, общество, опрос, новости, школьная форма