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Школьная ярмарка: как правильно выбрать товары для детей - РИА Новости Крым, 12.08.2023
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https://crimea.ria.ru/20230812/shkolnaya-yarmarka-kak-pravilno-vybrat-tovary-dlya-detey-1130490801.html
Школьная ярмарка: как правильно выбрать товары для детей
Школьная ярмарка: как правильно выбрать товары для детей - РИА Новости Крым, 12.08.2023
Школьная ярмарка: как правильно выбрать товары для детей
В Симферополе открылась школьная ярмарка, которая будет работать до 4 сентября. На что обратить внимание при покупке школьных ранцев, формы и канцелярских... РИА Новости Крым, 12.08.2023
2023-08-12T17:41
2023-08-12T17:41
надежда анельчук
защита прав потребителей
крым
школа
образование в крыму и севастополе
школьные базары
подготовка к новому учебному году в крыму
радио "спутник в крыму"
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе открылась школьная ярмарка, которая будет работать до 4 сентября. На что обратить внимание при покупке школьных ранцев, формы и канцелярских принадлежностей, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук.Специалист рассказала об основных критериях, на которые нужно обратить внимание при покупке товаров для школьников.Школьный ранецПравильно выбранный ранец поможет сохранить здоровье ребенка. Покупайте его вместе со школьником, чтобы можно было примерить. Ранец не должен быть слишком большим. Важно его соответствие росту ученика.Для детей младшего школьного возраста нижний край ранца не должен быть ниже линии бедра, верхний - не выше линии плеч. Вес без содержимого – не более 700 граммов. Желательны широкие мягкие лямки с наполнителем. Внутри самого ранца должно быть не больше двух-трех отделений, плюс карманы снаружи.Важно, чтобы фурнитура была безопасной, без острых замков. Пусть ребенок сам попробует расстегнуть, застегнуть ранец.Обязательны для безопасности светоотражающие элементы. Ткань должна быть водоотталкивающей, без резкого запаха, не окрашиваться.Если все же остались сомнения, попросите у продавца сертификат соответствия. Предоставит - смело покупайте товар.КанцтоварыПредварительно уточните у классного руководителя, учителей, какие нужны тетради. Некоторые преподаватели математики против таблицы умножения в тетрадях для контрольных, а учителя химии не приветствуют на них таблицу Менделеева.По словам эксперта, обычные рабочие тетради для учеников младших классов - 12 листов. Общие рекомендации: плотная и не слишком яркая обложка, закругленные края. Бумага не глянцевая, а матовая. Цвет ее - не слепяще-белый, а молочный, слоновой кости. Клеточки четко прорисованные: голубые или серые. Они не должны быть сильно контрастными, чтобы не рябило в глазах и не возникло проблем со зрением.Ручки, карандашиПри выборе дайте ребенку самому подержать ручку, карандаш, пусть он попробует ими писать. Должно быть удобно. Не рекомендуются ручки с большим количеством прорезиненных элементов.Самым подходящим, по словам Надежды Анельчук, является карандаш треугольной формы. Круглый может выскальзывать, а с множеством граней - давить на пальцы ребенка.Будьте внимательны к ароматизированным ручкам, которые могут вызвать аллергическую реакцию у школьника. Для учеников младших классов не рекомендуются гелевые ручки.Предметы для творчестваКраски лучше покупать с добавлением натуральных компонентов. Ножницы для картона, бумаги выбирайте с закругленными краями."Все канцтовары относятся к группе товаров, которые потребитель имеет право обменять в течение 14 суток, если они окажутся некачественными", - уточняет эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Школа искусств в Севастополе: когда начнется прием документов на обучениеВ Крыму предлагают давать субсидии только на форму производства РоссииВ школах введут единую общеобразовательную программу – что изменится
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4.7
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Средние цены на школьную форму в Крыму. Инфографика
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надежда анельчук, защита прав потребителей, крым, школа, образование в крыму и севастополе, школьные базары, подготовка к новому учебному году в крыму, новости крыма
Школьная ярмарка: как правильно выбрать товары для детей

Эксперт рассказала, как не ошибиться с покупками на школьной ярмарке

17:41 12.08.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе открылась школьная ярмарка, которая будет работать до 4 сентября. На что обратить внимание при покупке школьных ранцев, формы и канцелярских принадлежностей, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук.
"Приобретать товары для детей можно только в специализированных местах реализации. Есть стационарные торговые объекты, школьные ярмарки. Ни в коем случае не покупайте их в местах стихийной торговли, так как они могу быть небезопасны, - говорит эксперт. - Важно изучать информацию о товарах. На школьных ранцах, канцтоварах обязательно должна быть маркировка: информация о товаре на русском языке со сведениями о стране-изготовителе. Важен также знак обращения на рынке - СТР. Это значит, что товар прошел процедуру соответствия и официально находится в обращении".
Специалист рассказала об основных критериях, на которые нужно обратить внимание при покупке товаров для школьников.

Школьный ранец

Правильно выбранный ранец поможет сохранить здоровье ребенка. Покупайте его вместе со школьником, чтобы можно было примерить. Ранец не должен быть слишком большим. Важно его соответствие росту ученика.
Для детей младшего школьного возраста нижний край ранца не должен быть ниже линии бедра, верхний - не выше линии плеч. Вес без содержимого – не более 700 граммов. Желательны широкие мягкие лямки с наполнителем. Внутри самого ранца должно быть не больше двух-трех отделений, плюс карманы снаружи.
Важно, чтобы фурнитура была безопасной, без острых замков. Пусть ребенок сам попробует расстегнуть, застегнуть ранец.
Обязательны для безопасности светоотражающие элементы. Ткань должна быть водоотталкивающей, без резкого запаха, не окрашиваться.
Если все же остались сомнения, попросите у продавца сертификат соответствия. Предоставит - смело покупайте товар.
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4 августа, 08:23Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Канцтовары

Предварительно уточните у классного руководителя, учителей, какие нужны тетради. Некоторые преподаватели математики против таблицы умножения в тетрадях для контрольных, а учителя химии не приветствуют на них таблицу Менделеева.
По словам эксперта, обычные рабочие тетради для учеников младших классов - 12 листов. Общие рекомендации: плотная и не слишком яркая обложка, закругленные края. Бумага не глянцевая, а матовая. Цвет ее - не слепяще-белый, а молочный, слоновой кости. Клеточки четко прорисованные: голубые или серые. Они не должны быть сильно контрастными, чтобы не рябило в глазах и не возникло проблем со зрением.

Ручки, карандаши

При выборе дайте ребенку самому подержать ручку, карандаш, пусть он попробует ими писать. Должно быть удобно. Не рекомендуются ручки с большим количеством прорезиненных элементов.
Самым подходящим, по словам Надежды Анельчук, является карандаш треугольной формы. Круглый может выскальзывать, а с множеством граней - давить на пальцы ребенка.
Будьте внимательны к ароматизированным ручкам, которые могут вызвать аллергическую реакцию у школьника. Для учеников младших классов не рекомендуются гелевые ручки.

Предметы для творчества

Краски лучше покупать с добавлением натуральных компонентов. Ножницы для картона, бумаги выбирайте с закругленными краями.
"Все канцтовары относятся к группе товаров, которые потребитель имеет право обменять в течение 14 суток, если они окажутся некачественными", - уточняет эксперт.
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