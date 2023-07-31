https://crimea.ria.ru/20230731/shkola-iskusstv-v-sevastopole-kogda-nachnetsya-priem-dokumentov-na-obuchenie-1130457627.html

Школа искусств в Севастополе: когда начнется прием документов на обучение

Школа искусств в Севастополе: когда начнется прием документов на обучение - РИА Новости Крым, 31.07.2023

Школа искусств в Севастополе: когда начнется прием документов на обучение

Школа искусств, построенная в Севастополе на территории "нового Херсонеса", объявила старт приемной кампании. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по... РИА Новости Крым, 31.07.2023

2023-07-31T20:55

2023-07-31T20:55

2023-07-31T20:55

школа

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Школа искусств, построенная в Севастополе на территории "нового Херсонеса", объявила старт приемной кампании. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогу аппаратного совещания правительства."В Севастопольской школе искусств объявлен старт приемной кампании... Сегодня, 31 июля будут опубликованы все необходимые документы", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.Прием документов на обучение будут проводить с 14 до 27 августа включительно.Конкурсный отбор предусмотрен для поступающих на все без исключения программы, подчеркнул губернатор. При этом "способ подачи заявления и дата его регистрации на очередность отбора не повлияют".Вступительные испытания пройдут с 4 по 17 сентября. Информацию о составе приемной комиссии опубликуют перед началом экзаменов, пообещал глава города.Обучение в Школе искусств начнется в конце сентября.Детскую школу искусств возвели военные строители на территории историко-археологического парка "Херсонес Таврический" в Севастополе. Она была торжественно открыта 18 марта вместе с центром "Корсунь" – филиалом "Артека" – при участии президента России Владимира Путина. Тогда директор школы Мария Костевич рассказала, что аналогов этому образовательному заведению нет в Севастополе и Крыму. Обучение здесь – предпрофессиональная подготовка, которая ведется по пяти направлениям: дизайн, архитектура, декоративно-прикладное творчество, театр и хореография.Школу передали на баланс города в июне. Читайте также на РИА Новости Крым:"Артек" откроет филиалы в Севастополе и Бердянске – поручение Путина Авербух сообщил об открытии второй школы фигурного катания в Крыму Знают, где звон: как в Крыму учат детей колокольному звону

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школа, херсонес, михаил развожаев, новости крыма, севастополь, крым, общество, образование в крыму и севастополе, культура