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Детскую школу искусств в Севастополе передали городу - РИА Новости Крым, 16.06.2023
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Детскую школу искусств в Севастополе передали городу
Детскую школу искусств в Севастополе передали городу - РИА Новости Крым, 16.06.2023
Детскую школу искусств в Севастополе передали городу
Детская школа искусств, возведенная военными строителями на территории историко-археологического парка "Херсонес Таврический" в Севастополе, передана городу. Об РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T20:56
2023-06-16T21:01
новости крыма
севастополь
историко-археологический парк "херсонес таврический"
искусство
культура
мдц "артек"
"корсунь"
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Детская школа искусств, возведенная военными строителями на территории историко-археологического парка "Херсонес Таврический" в Севастополе, передана городу. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, в 2023 году здесь смогут обучаться 844 человка. Школа начнет работу с началом учебного года, начало приема детей запланировано на август, уточнил Развожаев, заверив, что "процесс зачисления будет максимально открытым и понятным"."Школа открывает фантастические перспективы для наших детей. Я уверен, что она оставит свой след в истории культуры не только города, но и всей страны", – отметил Развожаев.Он добавил, что к 2027 году число обучающихся в художественно-эстетическом центре планируют увеличить до 1 372 человек.Школа искусств была открыта 18 марта вместе с филиалом "Артека" – центром "Корсунь". Итоги первой очереди масштабного проекта историко-археологического парка "Херсонес Таврический", который возводят военные строители, лично оценил президент России Владимир Путин, приехавший в этот день в Севастополь. Тогда директор Севастопольской детской школы искусств Мария Костевич сообщила журналистам, что пока набор детей на обучение вестись не будет, поскольку "в процессе оформление документов по передаче здания городу и лицензирование".Читайте также на РИА Новости Крым:Это лишь начало: в Кремле о строительстве парка "Херсонес Таврический"В Севастополе открыли территорию вокруг школы искусств"Херсонес Таврический": история античности в новом формате
https://crimea.ria.ru/20230519/v-novom-khersonese-nashli-teatralnye-maski-dokhristianskoy-epokhi-1128827769.html
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новости крыма, севастополь, историко-археологический парк "херсонес таврический", искусство , культура, мдц "артек", "корсунь", михаил развожаев
Детскую школу искусств в Севастополе передали городу

Построенную детскую школу искусств в Севастополе передали городу – губернатор

20:56 16.06.2023 (обновлено: 21:01 16.06.2023)
 
© Анна ПетроваШкола искусств и филиал "Артека" – центр "Корсунь" – в Севастополе
Школа искусств и филиал Артека – центр Корсунь – в Севастополе
© Анна Петрова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Детская школа искусств, возведенная военными строителями на территории историко-археологического парка "Херсонес Таврический" в Севастополе, передана городу. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Фонд поддержки гуманитарных наук "Моя история" передал Детскую школу искусств правительству Севастополя. Сегодня подписали соответствующее соглашение", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, в 2023 году здесь смогут обучаться 844 человка. Школа начнет работу с началом учебного года, начало приема детей запланировано на август, уточнил Развожаев, заверив, что "процесс зачисления будет максимально открытым и понятным".
"Школа открывает фантастические перспективы для наших детей. Я уверен, что она оставит свой след в истории культуры не только города, но и всей страны", – отметил Развожаев.
Он добавил, что к 2027 году число обучающихся в художественно-эстетическом центре планируют увеличить до 1 372 человек.
Школа искусств была открыта 18 марта вместе с филиалом "Артека" – центром "Корсунь". Итоги первой очереди масштабного проекта историко-археологического парка "Херсонес Таврический", который возводят военные строители, лично оценил президент России Владимир Путин, приехавший в этот день в Севастополь.
Тогда директор Севастопольской детской школы искусств Мария Костевич сообщила журналистам, что пока набор детей на обучение вестись не будет, поскольку "в процессе оформление документов по передаче здания городу и лицензирование".
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