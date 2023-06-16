https://crimea.ria.ru/20230616/detskaya-shkola-iskusstv-v-sevastopole-peredana-gorodu-1129432003.html

Детскую школу искусств в Севастополе передали городу

Детскую школу искусств в Севастополе передали городу - РИА Новости Крым, 16.06.2023

Детскую школу искусств в Севастополе передали городу

Детская школа искусств, возведенная военными строителями на территории историко-археологического парка "Херсонес Таврический" в Севастополе, передана городу. Об РИА Новости Крым, 16.06.2023

2023-06-16T20:56

2023-06-16T20:56

2023-06-16T21:01

новости крыма

севастополь

историко-археологический парк "херсонес таврический"

искусство

культура

мдц "артек"

"корсунь"

михаил развожаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/12/1127628233_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5ba41ffcad8422a7faf0df5cca1972c3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Детская школа искусств, возведенная военными строителями на территории историко-археологического парка "Херсонес Таврический" в Севастополе, передана городу. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, в 2023 году здесь смогут обучаться 844 человка. Школа начнет работу с началом учебного года, начало приема детей запланировано на август, уточнил Развожаев, заверив, что "процесс зачисления будет максимально открытым и понятным"."Школа открывает фантастические перспективы для наших детей. Я уверен, что она оставит свой след в истории культуры не только города, но и всей страны", – отметил Развожаев.Он добавил, что к 2027 году число обучающихся в художественно-эстетическом центре планируют увеличить до 1 372 человек.Школа искусств была открыта 18 марта вместе с филиалом "Артека" – центром "Корсунь". Итоги первой очереди масштабного проекта историко-археологического парка "Херсонес Таврический", который возводят военные строители, лично оценил президент России Владимир Путин, приехавший в этот день в Севастополь. Тогда директор Севастопольской детской школы искусств Мария Костевич сообщила журналистам, что пока набор детей на обучение вестись не будет, поскольку "в процессе оформление документов по передаче здания городу и лицензирование".Читайте также на РИА Новости Крым:Это лишь начало: в Кремле о строительстве парка "Херсонес Таврический"В Севастополе открыли территорию вокруг школы искусств"Херсонес Таврический": история античности в новом формате

https://crimea.ria.ru/20230519/v-novom-khersonese-nashli-teatralnye-maski-dokhristianskoy-epokhi-1128827769.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, севастополь, историко-археологический парк "херсонес таврический", искусство , культура, мдц "артек", "корсунь", михаил развожаев